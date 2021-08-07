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Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19 - РИА Новости, 07.08.2021

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован в Москве – 0,15% и Татарстане – 0,22%, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с РИА Новости, 07.08.2021

2021-08-07T12:07

2021-08-07T12:07

2021-08-07T12:07

распространение коронавируса

республика татарстан (татарстан)

москва

здоровье - общество

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован в Москве – 0,15% и Татарстане – 0,22%, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: Москва - 0,15%, Республика Татарстан - 0,22%, Псковская область, Орловская область, Смоленская область, Кировская область - 0,24%", - говорится в сообщении.

республика татарстан (татарстан)

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика татарстан (татарстан), москва, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии