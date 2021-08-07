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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210807/koronavirus-1744814363.html
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19 - РИА Новости, 07.08.2021
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован в Москве – 0,15% и Татарстане – 0,22%, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с РИА Новости, 07.08.2021
2021-08-07T12:07
2021-08-07T12:07
распространение коронавируса
республика татарстан (татарстан)
москва
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован в Москве – 0,15% и Татарстане – 0,22%, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: Москва - 0,15%, Республика Татарстан - 0,22%, Псковская область, Орловская область, Смоленская область, Кировская область - 0,24%", - говорится в сообщении.
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республика татарстан (татарстан), москва, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
12:07 07.08.2021
 
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Оперштаб: наименьшие темпы прироста случаев COVID-19 зафиксировали в Москве и Татарстане

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкБригада скорой медицинской помощи доставила пациента в карантинный центр в Коммунарке
Бригада скорой медицинской помощи доставила пациента в карантинный центр в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 07.08.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован в Москве – 0,15% и Татарстане – 0,22%, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: Москва - 0,15%, Республика Татарстан - 0,22%, Псковская область, Орловская область, Смоленская область, Кировская область - 0,24%", - говорится в сообщении.
 
Распространение коронавирусаРеспублика Татарстан (Татарстан)МоскваЗдоровье - ОбществоКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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