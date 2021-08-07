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Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19 - РИА Новости, 07.08.2021
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован в Москве – 0,15% и Татарстане – 0,22%, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с РИА Новости, 07.08.2021
2021-08-07T12:07
2021-08-07T12:07
2021-08-07T12:07
распространение коронавируса
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москва
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован в Москве – 0,15% и Татарстане – 0,22%, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: Москва - 0,15%, Республика Татарстан - 0,22%, Псковская область, Орловская область, Смоленская область, Кировская область - 0,24%", - говорится в сообщении.
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республика татарстан (татарстан), москва, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Оперштаб: наименьшие темпы прироста случаев COVID-19 зафиксировали в Москве и Татарстане