https://ria.ru/20210807/koronavirus-1744814129.html

В России за сутки выписали 19 485 переболевших COVID-19

В России за сутки выписали 19 485 переболевших COVID-19 - РИА Новости, 07.08.2021

В России за сутки выписали 19 485 переболевших COVID-19

За сутки в РФ выписаны 19 485 человек после лечения от COVID-19, за все время выздоровели 5 739 838, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу... РИА Новости, 07.08.2021

2021-08-07T12:05

2021-08-07T12:05

2021-08-07T12:05

распространение коронавируса

общество

москва

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. За сутки в РФ выписаны 19 485 человек после лечения от COVID-19, за все время выздоровели 5 739 838, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 19 485 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России – 5 739 838", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210806/rody-1744691540.html

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2021

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