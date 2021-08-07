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В России за сутки выписали 19 485 переболевших COVID-19
В России за сутки выписали 19 485 переболевших COVID-19 - РИА Новости, 07.08.2021
В России за сутки выписали 19 485 переболевших COVID-19
За сутки в РФ выписаны 19 485 человек после лечения от COVID-19, за все время выздоровели 5 739 838, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу... РИА Новости, 07.08.2021
2021-08-07T12:05
2021-08-07T12:05
2021-08-07T12:05
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. За сутки в РФ выписаны 19 485 человек после лечения от COVID-19, за все время выздоровели 5 739 838, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 19 485 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России – 5 739 838", - говорится в сообщении.
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общество, москва, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В России за сутки выписали 19 485 переболевших COVID-19
Оперативный штаб: в России за сутки выписали 19 485 переболевших COVID-19