https://ria.ru/20210807/koronavirus-1744813349.html

В России выявили 22 320 новых случаев заражения коронавирусом

В России выявили 22 320 новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 07.08.2021

В России выявили 22 320 новых случаев заражения коронавирусом

В России за сутки зарегистрировали 22 320 новых случаев COVID-19, рассказали в оперативном штабе. РИА Новости, 07.08.2021

2021-08-07T12:02

2021-08-07T12:02

2021-08-07T12:49

распространение коронавируса

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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. В России за сутки зарегистрировали 22 320 новых случаев COVID-19, рассказали в оперативном штабе.Накануне сообщалось о 22 660 заболевших. Темп прироста снизился на 0,01% — до 0,35%.Клинических проявлений не было у 1876 заразившихся (8,4%). Умерли 793 (днем ранее — 792) пациента, выписали после лечения 19 485 (20 141).Новых инфицированных выявили во всех 85 регионах, больше всего их в Москве (2235, было 2583) , Санкт-Петербурге (1904), Подмосковье (1455), Нижегородской (551), Свердловской (520) и Воронежской (476) областях.Меньше всего — в Ненецком автономном округе — 12 и на Чукотке — 17. Всего за время эпидемии в России заразились коронавирусом 6 424 884 человека, из них 164 094 скончались, 5 739 838 пациентов выздоровели.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, число заболевших превысило 200,8 миллиона, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их уже более 201 миллиона. Свыше 4,2 миллиона человек спасти не удалось.Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии и Бразилии. Россия занимает в этом списке четвертое место.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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