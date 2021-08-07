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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210807/koronavirus-1744813349.html
В России выявили 22 320 новых случаев заражения коронавирусом
В России выявили 22 320 новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 07.08.2021
В России выявили 22 320 новых случаев заражения коронавирусом
В России за сутки зарегистрировали 22 320 новых случаев COVID-19, рассказали в оперативном штабе. РИА Новости, 07.08.2021
2021-08-07T12:02
2021-08-07T12:49
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. В России за сутки зарегистрировали 22 320 новых случаев COVID-19, рассказали в оперативном штабе.Накануне сообщалось о 22 660 заболевших. Темп прироста снизился на 0,01% — до 0,35%.Клинических проявлений не было у 1876 заразившихся (8,4%). Умерли 793 (днем ранее — 792) пациента, выписали после лечения 19 485 (20 141).Новых инфицированных выявили во всех 85 регионах, больше всего их в Москве (2235, было 2583) , Санкт-Петербурге (1904), Подмосковье (1455), Нижегородской (551), Свердловской (520) и Воронежской (476) областях.Меньше всего — в Ненецком автономном округе — 12 и на Чукотке — 17. Всего за время эпидемии в России заразились коронавирусом 6 424 884 человека, из них 164 094 скончались, 5 739 838 пациентов выздоровели.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, число заболевших превысило 200,8 миллиона, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их уже более 201 миллиона. Свыше 4,2 миллиона человек спасти не удалось.Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии и Бразилии. Россия занимает в этом списке четвертое место.
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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
12:02 07.08.2021 (обновлено: 12:49 07.08.2021)
 
В России выявили 22 320 новых случаев заражения коронавирусом

Оперштаб: в России выявили 22 320 новых случаев заражения коронавирусом

© РИА Новости / Алексей МайшевМедицинские работники во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в конгрессно-выставочном центре "Сокольники" в Москве
Медицинские работники во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в конгрессно-выставочном центре Сокольники в Москве - РИА Новости, 1920, 07.08.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. В России за сутки зарегистрировали 22 320 новых случаев COVID-19, рассказали в оперативном штабе.
Накануне сообщалось о 22 660 заболевших. Темп прироста снизился на 0,01% — до 0,35%.
Клинических проявлений не было у 1876 заразившихся (8,4%). Умерли 793 (днем ранее — 792) пациента, выписали после лечения 19 485 (20 141).
Новых инфицированных выявили во всех 85 регионах, больше всего их в Москве (2235, было 2583) , Санкт-Петербурге (1904), Подмосковье (1455), Нижегородской (551), Свердловской (520) и Воронежской (476) областях.
Меньше всего — в Ненецком автономном округе — 12 и на Чукотке — 17.
Всего за время эпидемии в России заразились коронавирусом 6 424 884 человека, из них 164 094 скончались, 5 739 838 пациентов выздоровели.
Во всем мире, по последним данным ВОЗ, число заболевших превысило 200,8 миллиона, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их уже более 201 миллиона. Свыше 4,2 миллиона человек спасти не удалось.
Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии и Бразилии. Россия занимает в этом списке четвертое место.
 
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