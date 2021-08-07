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Найден биомаркер тяжелого течения COVID-19
Найден биомаркер тяжелого течения COVID-19 - РИА Новости, 07.08.2021
Найден биомаркер тяжелого течения COVID-19
Уровень содержания аминоспирта сфингозина может предсказать, в какой форме пациент перенесет коронавирусную инфекцию, заявили ученые из Медицинского... РИА Новости, 07.08.2021
2021-08-07T11:35
2021-08-07T12:51
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Уровень содержания аминоспирта сфингозина может предсказать, в какой форме пациент перенесет коронавирусную инфекцию, заявили ученые из Медицинского университета Южной Каролины (США). Исследование опубликовано в журнале Scientific Reports.Они проверили почти 400 образцов сыворотки крови здоровых людей и пациентов, в разной степени переболевших COVID-19. Выяснилось, что повышенные концентрации сфингозина, а также белка, участвующего в его производстве, кислой церамидазы (AC), связаны с бессимптомными инфекциями. Низкий уровень сфингозина, наоборот, посчитали серьезной предпосылкой к разным проявлениям болезни. Помимо этого, исследователи обнаружили, что у тех, кто перенес COVID-19 с симптомами, уровень сфингозина был до 15 раз ниже, чем у здоровых.По мнению ученых, с помощью этого липида можно с точностью до 99% определять степень тяжести болезни. Пока такое исследование стоит дорого и его невозможно повсеместно проводить из-за сложного оборудования. Однако авторы научной работы уверены, что разработка теста на основе иммуноферментного анализа — вроде тех, что нужны для первичной диагностики ВИЧ, — могла бы стать выгодной и доступной альтернативой.Среди прочего результаты работы помогут разделить различные группы пациентов и тем самым упростить задачу для дальнейших исследований.
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в мире, наука, сша, здоровье - общество, здоровье, коронавирус covid-19
11:35 07.08.2021 (обновлено: 12:51 07.08.2021)
 
Найден биомаркер тяжелого течения COVID-19

Американские ученые предложили сфингозин в качестве биомаркера, определяющего тяжесть COVID-19

© AP Photo / John MinchilloЛаборатория, проводящая тестирование на коронавирус в США
Лаборатория, проводящая тестирование на коронавирус в США - РИА Новости, 1920, 07.08.2021
© AP Photo / John Minchillo
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Уровень содержания аминоспирта сфингозина может предсказать, в какой форме пациент перенесет коронавирусную инфекцию, заявили ученые из Медицинского университета Южной Каролины (США). Исследование опубликовано в журнале Scientific Reports.
Они проверили почти 400 образцов сыворотки крови здоровых людей и пациентов, в разной степени переболевших COVID-19. Выяснилось, что повышенные концентрации сфингозина, а также белка, участвующего в его производстве, кислой церамидазы (AC), связаны с бессимптомными инфекциями. Низкий уровень сфингозина, наоборот, посчитали серьезной предпосылкой к разным проявлениям болезни. Помимо этого, исследователи обнаружили, что у тех, кто перенес COVID-19 с симптомами, уровень сфингозина был до 15 раз ниже, чем у здоровых.
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По мнению ученых, с помощью этого липида можно с точностью до 99% определять степень тяжести болезни. Пока такое исследование стоит дорого и его невозможно повсеместно проводить из-за сложного оборудования. Однако авторы научной работы уверены, что разработка теста на основе иммуноферментного анализа — вроде тех, что нужны для первичной диагностики ВИЧ, — могла бы стать выгодной и доступной альтернативой.
Среди прочего результаты работы помогут разделить различные группы пациентов и тем самым упростить задачу для дальнейших исследований.
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