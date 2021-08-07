На латвийско-белорусской границе задержали почти 40 нелегальных мигрантов
Погранслужба Латвии задержала 38 человек, нелегально пересекших границу со стороны Белоруссии
РИГА, 7 авг – РИА Новости. Почти 40 граждан третьих стран, которые нелегально пересекли границу со стороны Белоруссии, задержаны в Латвии, говорится в сообщении пресс-службы латвийской Государственной пограничной охраны.
"Тридцать восемь лиц, которые незаконно пересекли государственную границу, задержаны в порядке, установленном законом об иммиграции, и помещены в центры для размещения задержанных иностранцев", - сообщила погранслужба.
Литва в последнее время заявляет о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией. По последним данным, с начала года более четырех тысяч нелегальных мигрантов задержали в Литве на границе с Белоруссией. В свою очередь президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск больше не будет сдерживать нелегальных мигрантов в страны ЕС, поскольку из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".
За последние дни ситуация на литовско-белорусской границе обострилась. Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой на сопредельную территорию. При этом многие из них, в основном граждане Ирака, имели телесные повреждения. Четвертого августа официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский сообщил РИА Новости, что ночью на границе с Литвой был обнаружен мигрант из Ирака. Он был в тяжелом физическом состоянии и впоследствии скончался. СК Белоруссии завел уголовное дело по статье "убийство". Гостелеканал "Беларусь 1" сообщил, что причиной смерти мигранта из Ирака стал шок от острой кровопотери. В свою очередь литовский министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис заявил, что ни один из нелегалов в стране не был ранен, ни в кого не стреляли.
После этого инцидента охрана госграницы республики усилена. На наиболее значимые направления переброшены дополнительные силы. Как отмечал Лукашенко, белорусское население должно чувствовать себя спокойно в ситуации выдворения сопредельными странами нелегалов через официальные пропускные пункты.
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