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ОКР обратился в Международную федерацию гимнастики из-за судейства на ОИ
ОКР обратился в Международную федерацию гимнастики из-за судейства на ОИ - РИА Новости, 07.08.2021
ОКР обратился в Международную федерацию гимнастики из-за судейства на ОИ
Олимпийский комитет России обратился к руководству Международной федерации гимнастики (FIG) по поводу судейства на Олимпийских играх в Токио, сообщил в... РИА Новости, 07.08.2021
2021-08-07T20:25
2021-08-07T20:55
олимпийские игры
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Олимпийский комитет России обратился к руководству Международной федерации гимнастики (FIG) по поводу судейства на Олимпийских играх в Токио, сообщил в Instagram глава ОКР Станислав Поздняков."Теперь ждем ответа от международной федерации", — написал он.На этой Олимпиаде россиянки впервые с 1996-го остались без золотой медали в личном многоборье по художественной гимнастике. Представительница сборной Дина Аверина завоевала серебро, набрав 107,650 балла. Первой стала израильтянка Линой Ашрам с результатом 107,800; при этом во время заключительного выступления она уронила ленту.Тренеры уже требовали пересмотреть оценку россиянки в упражнениях с лентой, но протест отклонили.Сама Дина Аверина назвала судейство несправедливым. По ее словам, уже в первом из четырех видов многоборья ей занизили оценку, а дальше "пошло-поехало". Спортсменка заявила, что считает себя победителем.По словам президента Всероссийской федерации художественной гимнастики и главного тренера сборной России Ирины Винер-Усмановой, судейство на Играх в Токио — это диверсия. "Россию убирают по всем статьям", сказала она. Как считает Винер-Усманова, сегодняшняя работа судей говорит о том, что художественная гимнастика изживает себя как вид спорта.
https://rsport.ria.ru/20210807/averina-1744837502.html
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олимпийские игры
20:25 07.08.2021 (обновлено: 20:55 07.08.2021)
 

ОКР обратился в Международную федерацию гимнастики из-за судейства на ОИ

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкДина Аверина
Дина Аверина - РИА Новости, 1920, 07.08.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Олимпийский комитет России обратился к руководству Международной федерации гимнастики (FIG) по поводу судейства на Олимпийских играх в Токио, сообщил в Instagram глава ОКР Станислав Поздняков.
"Теперь ждем ответа от международной федерации", — написал он.
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Вчера, 16:00Олимпиада 2020
"Мы всем надоели". Откровения Дины Авериной о скандале на Олимпиаде
На этой Олимпиаде россиянки впервые с 1996-го остались без золотой медали в личном многоборье по художественной гимнастике. Представительница сборной Дина Аверина завоевала серебро, набрав 107,650 балла. Первой стала израильтянка Линой Ашрам с результатом 107,800; при этом во время заключительного выступления она уронила ленту.
Тренеры уже требовали пересмотреть оценку россиянки в упражнениях с лентой, но протест отклонили.
Сама Дина Аверина назвала судейство несправедливым. По ее словам, уже в первом из четырех видов многоборья ей занизили оценку, а дальше "пошло-поехало". Спортсменка заявила, что считает себя победителем.
По словам президента Всероссийской федерации художественной гимнастики и главного тренера сборной России Ирины Винер-Усмановой, судейство на Играх в Токио — это диверсия. "Россию убирают по всем статьям", сказала она. Как считает Винер-Усманова, сегодняшняя работа судей говорит о том, что художественная гимнастика изживает себя как вид спорта.
Арина и Дина Аверины - РИА Новости, 1920, 07.08.2021
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