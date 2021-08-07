https://ria.ru/20210807/gimnastika-1744867742.html

ОКР обратился в Международную федерацию гимнастики из-за судейства на ОИ

ОКР обратился в Международную федерацию гимнастики из-за судейства на ОИ - РИА Новости, 07.08.2021

ОКР обратился в Международную федерацию гимнастики из-за судейства на ОИ

Олимпийский комитет России обратился к руководству Международной федерации гимнастики (FIG) по поводу судейства на Олимпийских играх в Токио, сообщил в... РИА Новости, 07.08.2021

2021-08-07T20:25

2021-08-07T20:25

2021-08-07T20:55

олимпийские игры

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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Олимпийский комитет России обратился к руководству Международной федерации гимнастики (FIG) по поводу судейства на Олимпийских играх в Токио, сообщил в Instagram глава ОКР Станислав Поздняков."Теперь ждем ответа от международной федерации", — написал он.На этой Олимпиаде россиянки впервые с 1996-го остались без золотой медали в личном многоборье по художественной гимнастике. Представительница сборной Дина Аверина завоевала серебро, набрав 107,650 балла. Первой стала израильтянка Линой Ашрам с результатом 107,800; при этом во время заключительного выступления она уронила ленту.Тренеры уже требовали пересмотреть оценку россиянки в упражнениях с лентой, но протест отклонили.Сама Дина Аверина назвала судейство несправедливым. По ее словам, уже в первом из четырех видов многоборья ей занизили оценку, а дальше "пошло-поехало". Спортсменка заявила, что считает себя победителем.По словам президента Всероссийской федерации художественной гимнастики и главного тренера сборной России Ирины Винер-Усмановой, судейство на Играх в Токио — это диверсия. "Россию убирают по всем статьям", сказала она. Как считает Винер-Усманова, сегодняшняя работа судей говорит о том, что художественная гимнастика изживает себя как вид спорта.

https://rsport.ria.ru/20210807/averina-1744837502.html

https://ria.ru/20210807/gimnastika-1744865058.html

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олимпийские игры