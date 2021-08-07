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Морская держава
https://ria.ru/20210807/gangut-1744645222.html
Гангутское сражение: начало победного шествия российского флота
Гангутское сражение: начало победного шествия российского флота - РИА Новости, 07.08.2021
Гангутское сражение: начало победного шествия российского флота
В XVIII веке российское военное мореходство было в начале пути, в то время как соседние державы уже обладали мощным флотом и богатым опытом ведения боевых... РИА Новости, 07.08.2021
2021-08-07T10:00
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морская держава
швеция
петр i
россия
морская держава
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. В XVIII веке российское военное мореходство было в начале пути, в то время как соседние державы уже обладали мощным флотом и богатым опытом ведения боевых действий на воде. Поэтому победа в Гангутском сражении 27 июля (по старому стилю) 1714 года стала особенно знаковой для нашей истории. Редакция проекта "Морская держава" вместе с доктором исторических наук Натальей Кривовой и экспертами Президентской библиотеки разобралась, как Петру I удалось добиться первого серьезного триумфа на морском поприще.Северная война с Шведским королевством и коалицией государств Северной Европы к 1714 году перевалила за половину. России уже удалось отвоевать большую часть Финляндии, а также ключевые порты Эстляндии и Лифляндии, несмотря на то что русский флот появился на свет только 30 октября 1696 года. Всего за несколько лет русские кораблестроители достигли серьезных успехов, которые начали беспокоить шведского короля. Но на Балтике, как отмечает Наталья Кривова, по-прежнему господствовали шведы."Для полного выхода к морю Петру I нужна была победа, которая бы окончательно изменила расстановку сил в регионе. И русские моряки ее добыли, как только представилась возможность", – говорит историк.Расстановка сил и кажущееся превосходствоЛетом 1714 года русский флот в составе почти 100 галер и скампавей (небольшие высокоманевренные гребные суда с одной-двумя пушками) под командованием генерал-адмирала Федора Апраксина направлялся из Кронштадта к Аландским шхерам для усиления русского гарнизона в Або. Однако путь ему преградил шведский линейный флот вице-адмирала Ватранга, состоящий из пятнадцати линкоров, трех фрегатов, двух бомбардирских кораблей и отряда гребных судов, которые расположились у южной оконечности полуострова Гангут. По словам Кривовой, численное превосходство было на стороне русских. Но на каждом корабле неприятеля стояли пушки большого калибра, с которыми было трудно состязаться разбросанным по многим судам российским орудиям."После Полтавского триумфа Петр I ускорил строительство флота. На Адмиралтейских и Соломбальской (ныне "Красная кузница") верфях закладывались всё более крупные корабли, положившие начало линейного флота России на Балтике. Однако задача состояла не только в том, чтобы увеличить количество кораблей. В те времена их боевая мощь была несоизмеримо мала по сравнению со шведскими судами. Усилить флот можно было за счет артиллерии и улучшения ее конструктивных характеристик. Один из выходов было – заменять на кораблях (в том числе уже имевшихся) толстостенные пушки прежнего литья на более тонкостенные и легкие. Эти орудия были большего калибра и с повышенной силой огня", – говорит историк.Как считает Наталья Кривова, "кажущаяся слабость" морских сил России сыграла со шведами злую шутку: русские применили тактическую хитрость, умело использовали любые обстоятельства, включая погоду и особенности местности.Военные хитрости и ожесточенная битваПетр I понимал серьезность положения, поэтому прибыл к месту сражения, чтобы лично командовать флотом. Он решил обойти вражеские корабли по суше, перетащить часть своих судов волоком по бревнам на другую сторону мыса, в его узкой части. Возможно, отмечает Наталья Кривова, Петр I только сделал вид, что собирается перетащить суда, чтобы отвлечь внимание неприятеля. Шведы, однако, допустили промашку и отправили к конечному пункту переволоки 10 кораблей эскадры контр-адмирала Нильса Эреншельда. Так их силы оказались разделенными надвое, чем и воспользовался Петр I, говорит Наталья Кривова.Граф Апраксин посоветовал Петру I дождаться полного штиля, который часто бывает летом, и обойти неприятельский корабельный флот вне его выстрелов."Штиль давал гребному флоту возможность быстро передвигаться, в то время, когда парусные корабли принуждены были стоять на месте", – сообщает Владимир Гончаров в книге "Гангутский бой 27 июля 1714 г.: к 200-летнему юбилею морской победы при Гангуте" (1914).Ожесточенная битва между русским и шведским флотами длилась около трех часов. Как сообщают эксперты Президентской библиотеки, в абордажных схватках плечом к плечу с матросами дрался Петр I, личным примером ободряя людей. Русские блокировали основные силы шведов во главе с контр-адмиралом Нильсом Эреншельдом. На предложение сдаться он ответил отказом, и Петр I приказал взять корабли неприятеля на абордаж."Воистину нельзя описать мужество российских воинов как, начальных, так и рядовых, понеже абордирование так жестоко чинено, что от неприятельских пушек несколько солдат не ядрами и картечами, но духом пороховым от пушек разорваны", – рассказывал о битве Петр I.Абордаж был трудным, потому что у шведских кораблей были высокие борта, но это не остановило русских. Царь и будущий император сам бросился в атаку и ворвался на борт шведского корабля. Не выдержав такого натиска, противник вынужден был сдаться.Как написано в книге Марии Лялиной "Подвиги русских адмиралов Петра Михайлова, Спиридова, Ушакова, Сенявина, гр. Гейдена, Лазарева, Нахимова, Корнилова и их сподвижников" (1900), раненый контр-адмирал Эреншельд бросился в море, но был поднят нашими людьми и доставлен на галеру царя. Петр I оказал Эреншельду всевозможное внимание и потом при каждом случае с похвалою отзывался о его храбрости и примерном исполнении долга.Дольше и упорнее всех в сражении оборонялся флагманский фрегат "Элефант" (в пер. с англ. "слон"). Во время празднования Гангутской победы в Петербурге на сооруженной триумфальной арке будет красоваться изображение орла, сидевшего на спине у слона. И надпись: "Русский орел мух не ловит".В сражении Швеция потеряла 29 судов, около 360 человек убитыми, еще больше ранеными и пленными, а у русских потерь было значительно меньше. Но главное – им удалось сохранить практически все корабли.Предвестник победы в войнеКак отмечает Наталья Кривова, победа русских ослабила позиции шведского флота и укрепила дух русских войск, а боевые действия были перенесены на шведскую территорию."Хотя до полной победы в Северной войне было еще далеко, сражение при Гангуте показало, что Россия может одолеть шведов на море", – говорит историк.Ровно через шесть лет России удалось повторить успех. 27 июля (по старому стилю) 1720 года состоялось сражение у острова Гренгам. На медалях, которыми после Гренгамского сражения награждали его участников, выбили надпись "прилежание и храбрость превосходят силу". Как отмечает Наталья Кривова, это в полной мере отражало умение русских моряков побеждать в неравной схватке."Сильный противник, веками контролировавший северные моря, был повержен в своей же стихии. Шведское королевство утратило значительную часть своей территории и не было способно продолжить войну. Это приблизило заключение в 1721 году Ништадтского мира, положившего конец 20-летней Северной войне", – подчеркивает историк.Удивительное совпадение в датах двух выдающихся морских побед заметил и Петр I. Именно 27 июля (по старому стилю) стали чествовать российский флот – салютами и богослужениями. Во время торжеств по случаю гангутской виктории захваченные шведские корабли, которые государь повелел хранить вечно, с триумфом провели по Неве. Так родилась новая петровская традиция военных морских парадов. В память о первой победе российского флота у мыса Гангут в современной России установлен День воинской славы, который отмечается 9 августа.
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швеция, петр i, россия, морская держава
10:00 07.08.2021
 

Гангутское сражение: начало победного шествия российского флота

Гангутское сражение. Картина Алексея Боголюбова
Гангутское сражение. Картина Алексея Боголюбова
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. В XVIII веке российское военное мореходство было в начале пути, в то время как соседние державы уже обладали мощным флотом и богатым опытом ведения боевых действий на воде. Поэтому победа в Гангутском сражении 27 июля (по старому стилю) 1714 года стала особенно знаковой для нашей истории. Редакция проекта "Морская держава" вместе с доктором исторических наук Натальей Кривовой и экспертами Президентской библиотеки разобралась, как Петру I удалось добиться первого серьезного триумфа на морском поприще.
Северная война с Шведским королевством и коалицией государств Северной Европы к 1714 году перевалила за половину. России уже удалось отвоевать большую часть Финляндии, а также ключевые порты Эстляндии и Лифляндии, несмотря на то что русский флот появился на свет только 30 октября 1696 года. Всего за несколько лет русские кораблестроители достигли серьезных успехов, которые начали беспокоить шведского короля. Но на Балтике, как отмечает Наталья Кривова, по-прежнему господствовали шведы.
"Для полного выхода к морю Петру I нужна была победа, которая бы окончательно изменила расстановку сил в регионе. И русские моряки ее добыли, как только представилась возможность", – говорит историк.

Расстановка сил и кажущееся превосходство

Летом 1714 года русский флот в составе почти 100 галер и скампавей (небольшие высокоманевренные гребные суда с одной-двумя пушками) под командованием генерал-адмирала Федора Апраксина направлялся из Кронштадта к Аландским шхерам для усиления русского гарнизона в Або. Однако путь ему преградил шведский линейный флот вице-адмирала Ватранга, состоящий из пятнадцати линкоров, трех фрегатов, двух бомбардирских кораблей и отряда гребных судов, которые расположились у южной оконечности полуострова Гангут. По словам Кривовой, численное превосходство было на стороне русских. Но на каждом корабле неприятеля стояли пушки большого калибра, с которыми было трудно состязаться разбросанным по многим судам российским орудиям.
"После Полтавского триумфа Петр I ускорил строительство флота. На Адмиралтейских и Соломбальской (ныне "Красная кузница") верфях закладывались всё более крупные корабли, положившие начало линейного флота России на Балтике. Однако задача состояла не только в том, чтобы увеличить количество кораблей. В те времена их боевая мощь была несоизмеримо мала по сравнению со шведскими судами. Усилить флот можно было за счет артиллерии и улучшения ее конструктивных характеристик. Один из выходов было – заменять на кораблях (в том числе уже имевшихся) толстостенные пушки прежнего литья на более тонкостенные и легкие. Эти орудия были большего калибра и с повышенной силой огня", – говорит историк.
Как считает Наталья Кривова, "кажущаяся слабость" морских сил России сыграла со шведами злую шутку: русские применили тактическую хитрость, умело использовали любые обстоятельства, включая погоду и особенности местности.

Военные хитрости и ожесточенная битва

Петр I понимал серьезность положения, поэтому прибыл к месту сражения, чтобы лично командовать флотом. Он решил обойти вражеские корабли по суше, перетащить часть своих судов волоком по бревнам на другую сторону мыса, в его узкой части. Возможно, отмечает Наталья Кривова, Петр I только сделал вид, что собирается перетащить суда, чтобы отвлечь внимание неприятеля. Шведы, однако, допустили промашку и отправили к конечному пункту переволоки 10 кораблей эскадры контр-адмирала Нильса Эреншельда. Так их силы оказались разделенными надвое, чем и воспользовался Петр I, говорит Наталья Кривова.
Гангутское сражение. Картина Алексея Боголюбова
Гангутское сражение. Картина Алексея Боголюбова
Гангутское сражение. Картина Алексея Боголюбова
Граф Апраксин посоветовал Петру I дождаться полного штиля, который часто бывает летом, и обойти неприятельский корабельный флот вне его выстрелов.
"Штиль давал гребному флоту возможность быстро передвигаться, в то время, когда парусные корабли принуждены были стоять на месте", – сообщает Владимир Гончаров в книге "Гангутский бой 27 июля 1714 г.: к 200-летнему юбилею морской победы при Гангуте" (1914).
Ожесточенная битва между русским и шведским флотами длилась около трех часов. Как сообщают эксперты Президентской библиотеки, в абордажных схватках плечом к плечу с матросами дрался Петр I, личным примером ободряя людей. Русские блокировали основные силы шведов во главе с контр-адмиралом Нильсом Эреншельдом. На предложение сдаться он ответил отказом, и Петр I приказал взять корабли неприятеля на абордаж.
"Воистину нельзя описать мужество российских воинов как, начальных, так и рядовых, понеже абордирование так жестоко чинено, что от неприятельских пушек несколько солдат не ядрами и картечами, но духом пороховым от пушек разорваны", – рассказывал о битве Петр I.
Абордаж был трудным, потому что у шведских кораблей были высокие борта, но это не остановило русских. Царь и будущий император сам бросился в атаку и ворвался на борт шведского корабля. Не выдержав такого натиска, противник вынужден был сдаться.
Картина И. Айвазовского. Че́сменский бой
7 июля, 10:04Морская держава
Пять фактов о Чесменском сражении: уникальная победа России на море
Как написано в книге Марии Лялиной "Подвиги русских адмиралов Петра Михайлова, Спиридова, Ушакова, Сенявина, гр. Гейдена, Лазарева, Нахимова, Корнилова и их сподвижников" (1900), раненый контр-адмирал Эреншельд бросился в море, но был поднят нашими людьми и доставлен на галеру царя. Петр I оказал Эреншельду всевозможное внимание и потом при каждом случае с похвалою отзывался о его храбрости и примерном исполнении долга.
Дольше и упорнее всех в сражении оборонялся флагманский фрегат "Элефант" (в пер. с англ. "слон"). Во время празднования Гангутской победы в Петербурге на сооруженной триумфальной арке будет красоваться изображение орла, сидевшего на спине у слона. И надпись: "Русский орел мух не ловит".
В сражении Швеция потеряла 29 судов, около 360 человек убитыми, еще больше ранеными и пленными, а у русских потерь было значительно меньше. Но главное – им удалось сохранить практически все корабли.

Предвестник победы в войне

Как отмечает Наталья Кривова, победа русских ослабила позиции шведского флота и укрепила дух русских войск, а боевые действия были перенесены на шведскую территорию.
"Хотя до полной победы в Северной войне было еще далеко, сражение при Гангуте показало, что Россия может одолеть шведов на море", – говорит историк.
Ровно через шесть лет России удалось повторить успех. 27 июля (по старому стилю) 1720 года состоялось сражение у острова Гренгам. На медалях, которыми после Гренгамского сражения награждали его участников, выбили надпись "прилежание и храбрость превосходят силу". Как отмечает Наталья Кривова, это в полной мере отражало умение русских моряков побеждать в неравной схватке.
"Сильный противник, веками контролировавший северные моря, был повержен в своей же стихии. Шведское королевство утратило значительную часть своей территории и не было способно продолжить войну. Это приблизило заключение в 1721 году Ништадтского мира, положившего конец 20-летней Северной войне", – подчеркивает историк.
Удивительное совпадение в датах двух выдающихся морских побед заметил и Петр I. Именно 27 июля (по старому стилю) стали чествовать российский флот – салютами и богослужениями. Во время торжеств по случаю гангутской виктории захваченные шведские корабли, которые государь повелел хранить вечно, с триумфом провели по Неве. Так родилась новая петровская традиция военных морских парадов. В память о первой победе российского флота у мыса Гангут в современной России установлен День воинской славы, который отмечается 9 августа.
 
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