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Посольство Ирака в России организует эвакуационный рейс из Белоруссии
Посольство Ирака в России организует эвакуационный рейс из Белоруссии - РИА Новости, 07.08.2021
Посольство Ирака в России организует эвакуационный рейс из Белоруссии
Посольство Ирака в России организует 10 августа эвакуационный рейс для граждан страны, застрявших в Белоруссии, заявил в субботу посол арабской республики в РФ... РИА Новости, 07.08.2021
2021-08-07T16:24
2021-08-07T16:24
в мире
литва
белоруссия
ирак
следственный комитет россии (ск рф)
александр лукашенко
здоровье - общество
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КАИР, 7 авг - РИА Новости. Посольство Ирака в России организует 10 августа эвакуационный рейс для граждан страны, застрявших в Белоруссии, заявил в субботу посол арабской республики в РФ Абдель Рахман аль-Хасани."Иракские авиалинии" в четверг объявили о приостановке на неделю авиарейсов в Минск."Посольство Республики Ирак в России объявляет, что компания "Иракские авиалинии" организует 10 августа эвакуационный рейс для иракских граждан, застрявших в Беларуси во вторник", - написал глава иракской дипмиссии в Twitter.Представитель МИД Ирака Ахмад ас-Саххаф заявил в среду, что посольство страны в Москве внимательно следит за развитием ситуации вокруг убийства гражданина Ирака на границе Белоруссии и Литвы, и призывает иракцев не становиться жертвами сетей нелегальной миграции.Литва в последнее время заявляет о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, в этой связи власти страны 2 июля объявили экстремальную ситуацию. По последним данным, более 4 тысяч нелегальных мигрантов задержали в Литве на границе с Белоруссией с начала года. В свою очередь президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что Минск больше не будет сдерживать нелегальных мигрантов в страны ЕС – из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".За последние дни ситуация на литовско-белорусской границе обострилась. Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой на сопредельную территорию, при этом многие из них, в основном граждане Ирака, имели телесные повреждения. Четвертого августа официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский сообщил РИА Новости, что ночью на границе с Литвой был обнаружен мигрант в тяжелом физическом состоянии, который впоследствии скончался. Умерший был гражданином Ирака. СК Белоруссии завел уголовное дело по статье "убийство".После этого по поручению Лукашенко охрана госграницы республики была усилена, на наиболее значимые направления переброшены дополнительные силы. Как отмечал Лукашенко, белорусское население должно чувствовать себя спокойно в ситуации выдворения сопредельными странами нелегалов через официальные пропускные пункты.
https://ria.ru/20210807/granitsa-1744832454.html
https://ria.ru/20210805/belorussiya-1744466068.html
литва
белоруссия
ирак
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в мире, литва, белоруссия, ирак, следственный комитет россии (ск рф), александр лукашенко, здоровье - общество
16:24 07.08.2021
 
Посольство Ирака в России организует эвакуационный рейс из Белоруссии

Посол аль-Хасани: представительство Ирака в России эвакуирует граждан страны из Белоруссии

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПассажирский авиалайнер Boeing 777-31H(ER) авиакомпании "Россия"
Пассажирский авиалайнер Boeing 777-31H(ER) авиакомпании Россия - РИА Новости, 1920, 07.08.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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КАИР, 7 авг - РИА Новости. Посольство Ирака в России организует 10 августа эвакуационный рейс для граждан страны, застрявших в Белоруссии, заявил в субботу посол арабской республики в РФ Абдель Рахман аль-Хасани.
"Иракские авиалинии" в четверг объявили о приостановке на неделю авиарейсов в Минск.
Солдаты устанавливают забор из колючей проволоки - РИА Новости, 1920, 07.08.2021
Вчера, 15:06
На латвийско-белорусской границе задержали почти 40 нелегальных мигрантов
"Посольство Республики Ирак в России объявляет, что компания "Иракские авиалинии" организует 10 августа эвакуационный рейс для иракских граждан, застрявших в Беларуси во вторник", - написал глава иракской дипмиссии в Twitter.
Представитель МИД Ирака Ахмад ас-Саххаф заявил в среду, что посольство страны в Москве внимательно следит за развитием ситуации вокруг убийства гражданина Ирака на границе Белоруссии и Литвы, и призывает иракцев не становиться жертвами сетей нелегальной миграции.
Литва в последнее время заявляет о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, в этой связи власти страны 2 июля объявили экстремальную ситуацию. По последним данным, более 4 тысяч нелегальных мигрантов задержали в Литве на границе с Белоруссией с начала года. В свою очередь президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что Минск больше не будет сдерживать нелегальных мигрантов в страны ЕС – из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".
Кинологи со служебными собаками в международном пункте пропуска Урбаны на белорусско-латвийской границе - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
5 августа, 11:13
Лукашенко поручил силовикам закрыть границы
За последние дни ситуация на литовско-белорусской границе обострилась. Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой на сопредельную территорию, при этом многие из них, в основном граждане Ирака, имели телесные повреждения. Четвертого августа официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский сообщил РИА Новости, что ночью на границе с Литвой был обнаружен мигрант в тяжелом физическом состоянии, который впоследствии скончался. Умерший был гражданином Ирака. СК Белоруссии завел уголовное дело по статье "убийство".
После этого по поручению Лукашенко охрана госграницы республики была усилена, на наиболее значимые направления переброшены дополнительные силы. Как отмечал Лукашенко, белорусское население должно чувствовать себя спокойно в ситуации выдворения сопредельными странами нелегалов через официальные пропускные пункты.
 
В миреЛитваБелоруссияИракСледственный комитет России (СК РФ)Александр ЛукашенкоЗдоровье - Общество
 
 
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