https://ria.ru/20210807/eremenko-1744712780.html

В Переделкине открылась выставка памяти поэта 80-х Александра Еременко

В Переделкине открылась выставка памяти поэта 80-х Александра Еременко - РИА Новости, 07.08.2021

В Переделкине открылась выставка памяти поэта 80-х Александра Еременко

В Доме творчества Переделкино открылась выставка современных российских художников "Направо — белый лес", посвященная памяти знаменитого поэта 1980-х годов... РИА Новости, 07.08.2021

2021-08-07T07:13

2021-08-07T07:13

2021-08-07T07:13

культура

московская область (подмосковье)

переделкино

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новости культуры

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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. В Доме творчества Переделкино открылась выставка современных российских художников "Направо — белый лес", посвященная памяти знаменитого поэта 1980-х годов Александра Еременко, сообщили в пресс-службе проекта. На территории парка при Доме творчества "спрятали" свои арт-объекты 12 художников, среди которых Маяна Насыбуллова, Александр Повзнер, Алиса Смородина и другие. Все они искали вдохновение в стихотворении Еременко "Переделкино". Инсталляции мастера сделали из самых разных материалов. Например, Аня Мохова создала скульптуры из воска и сургуча, Наталья Зинцова переделала корпуса от старых советских часов в кормушки для птиц, а Дарья Неретина залила осколки фарфора смолой — ее произведение олицетворяет неудачные работы творческих людей и их невоплощенные идеи.В пресс-службе отмечают, что после выхода "Переделкино" Александра Еременко стали называть "королем поэтов", а он навсегда остался в памяти этого уютного писательского поселка. Посмотреть на инсталляции можно будет до 30 ноября включительно.

https://ria.ru/20210722/zaryade-1742274780.html

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переделкино

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московская область (подмосковье), переделкино, выставки, новости культуры