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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210807/eremenko-1744712780.html
В Переделкине открылась выставка памяти поэта 80-х Александра Еременко
В Переделкине открылась выставка памяти поэта 80-х Александра Еременко - РИА Новости, 07.08.2021
В Переделкине открылась выставка памяти поэта 80-х Александра Еременко
В Доме творчества Переделкино открылась выставка современных российских художников "Направо — белый лес", посвященная памяти знаменитого поэта 1980-х годов... РИА Новости, 07.08.2021
2021-08-07T07:13
2021-08-07T07:13
культура
московская область (подмосковье)
переделкино
выставки
новости культуры
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. В Доме творчества Переделкино открылась выставка современных российских художников "Направо — белый лес", посвященная памяти знаменитого поэта 1980-х годов Александра Еременко, сообщили в пресс-службе проекта. На территории парка при Доме творчества "спрятали" свои арт-объекты 12 художников, среди которых Маяна Насыбуллова, Александр Повзнер, Алиса Смородина и другие. Все они искали вдохновение в стихотворении Еременко "Переделкино". Инсталляции мастера сделали из самых разных материалов. Например, Аня Мохова создала скульптуры из воска и сургуча, Наталья Зинцова переделала корпуса от старых советских часов в кормушки для птиц, а Дарья Неретина залила осколки фарфора смолой — ее произведение олицетворяет неудачные работы творческих людей и их невоплощенные идеи.В пресс-службе отмечают, что после выхода "Переделкино" Александра Еременко стали называть "королем поэтов", а он навсегда остался в памяти этого уютного писательского поселка. Посмотреть на инсталляции можно будет до 30 ноября включительно.
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московская область (подмосковье), переделкино, выставки, новости культуры
07:13 07.08.2021
 

В Переделкине открылась выставка памяти поэта 80-х Александра Еременко

© Фото предоставлено пресс-службой Дома творчество Переделкино Вид инсталляции Антона Крафтского
Вид инсталляции Антона Крафтского
© Фото предоставлено пресс-службой Дома творчество Переделкино
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. В Доме творчества Переделкино открылась выставка современных российских художников "Направо — белый лес", посвященная памяти знаменитого поэта 1980-х годов Александра Еременко, сообщили в пресс-службе проекта.
На территории парка при Доме творчества "спрятали" свои арт-объекты 12 художников, среди которых Маяна Насыбуллова, Александр Повзнер, Алиса Смородина и другие. Все они искали вдохновение в стихотворении Еременко "Переделкино".

"Предложив художникам создать объекты, вдохновленные стихотворением "Переделкино", мы получили визуально деликатные отклики на скрытые в нем смыслы. Эти работы похожи на ироничные строки поэта: воспринимая их вне контекста места и его истории, мы рискуем обмануться их простотой", — приводят слова кураторов экспозиции Кати Крыловой и Насти Григорян в пресс-службе.

Инсталляции мастера сделали из самых разных материалов. Например, Аня Мохова создала скульптуры из воска и сургуча, Наталья Зинцова переделала корпуса от старых советских часов в кормушки для птиц, а Дарья Неретина залила осколки фарфора смолой — ее произведение олицетворяет неудачные работы творческих людей и их невоплощенные идеи.
В пресс-службе отмечают, что после выхода "Переделкино" Александра Еременко стали называть "королем поэтов", а он навсегда остался в памяти этого уютного писательского поселка.
"В двенадцати четверостишиях – такая концентрация образов, имен и интерссылок, что по нему можно рассказать не только историю Переделкина, но и историю литературы ХХ века", — цитируют руководителя Дома творчества Дарью Беглову.
Посмотреть на инсталляции можно будет до 30 ноября включительно.
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