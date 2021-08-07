Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210807/dzhauzdzhan-1744849353.html
Афганская провинция Джаузджан перешла под контроль талибов
Афганская провинция Джаузджан перешла под контроль талибов - РИА Новости, 07.08.2021
Афганская провинция Джаузджан перешла под контроль талибов
Заместитель губернатора афганской провинции Джаузджан Абдул Кадир Малия подтвердил, что провинция перешла под контроль радикального движения "Талибан"*,... РИА Новости, 07.08.2021
2021-08-07T17:22
2021-08-07T17:22
в мире
талибан
афганистан
обострение ситуации в афганистане
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/08/1740478383_0:81:3367:1975_1920x0_80_0_0_5c7e2406b1f315f55db9fbc0cbb9c588.jpg
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Заместитель губернатора афганской провинции Джаузджан Абдул Кадир Малия подтвердил, что провинция перешла под контроль радикального движения "Талибан"*, передает местное агентство Pajhwok.Ранее движение заявило, что под его контроль перешли провинции Нимроз на юго-западе Афганистана, а также Джаузджан на севере страны.По словам замгубернатора, провинция полностью контролируется "Талибаном"*, а военные силы Афганистана находятся в 15 километрах от столицы Джаузджана Шибергана.Агентство со ссылкой на источник также сообщает, что в ходе боев был убит начальник тюрьмы Джаузджана.В Афганистане не первый год продолжается противостояние правительственных сил с талибами. В последние месяцы талибы овладели значительными территориями в сельских и пограничных районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск, который МИД РФ назвал признанием провала миссии Вашингтона в Афганистане.В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана"* подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными. Однако эти переговоры пока не продвинулись дальше нескольких "установочных" встреч.* Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20210807/afganistan-1744808593.html
https://ria.ru/20210806/ubyistvo-1744670151.html
афганистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/08/1740478383_333:0:3064:2048_1920x0_80_0_0_4c1c425716461b19ad6cd9d6dd3eff7e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, талибан, афганистан, обострение ситуации в афганистане
17:22 07.08.2021
 
Афганская провинция Джаузджан перешла под контроль талибов

Замгубернатора афганской провинции Джаузджан подтвердил взятие региона под контроль талибов

© REUTERS / ParwizВоеннослужащие Афганской национальной армии патрулируют территорию возле контрольно-пропускного пункта, отбитого у талибов, в провинции Лагман
Военнослужащие Афганской национальной армии патрулируют территорию возле контрольно-пропускного пункта, отбитого у талибов, в провинции Лагман - РИА Новости, 1920, 07.08.2021
© REUTERS / Parwiz
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Заместитель губернатора афганской провинции Джаузджан Абдул Кадир Малия подтвердил, что провинция перешла под контроль радикального движения "Талибан"*, передает местное агентство Pajhwok.
Ранее движение заявило, что под его контроль перешли провинции Нимроз на юго-западе Афганистана, а также Джаузджан на севере страны.
По словам замгубернатора, провинция полностью контролируется "Талибаном"*, а военные силы Афганистана находятся в 15 километрах от столицы Джаузджана Шибергана.
Агентство со ссылкой на источник также сообщает, что в ходе боев был убит начальник тюрьмы Джаузджана.
На месте взрыва у посольства США в Кабуле, Афганистан - РИА Новости, 1920, 07.08.2021
Вчера, 11:10
Посольство США в Кабуле призвало американцев покинуть Афганистан
В Афганистане не первый год продолжается противостояние правительственных сил с талибами. В последние месяцы талибы овладели значительными территориями в сельских и пограничных районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск, который МИД РФ назвал признанием провала миссии Вашингтона в Афганистане.
В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана"* подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными. Однако эти переговоры пока не продвинулись дальше нескольких "установочных" встреч.
* Террористическая организация, запрещенная в России
Вид на город Кабул в Афганистане - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
6 августа, 13:23
Главу информцентра правительства Афганистана убили возле посольства России
 
В миреТалибанАфганистанОбострение ситуации в Афганистане
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:05В Новокузнецке прокомментировали списание огромных сумм с транспортных карт
06:54В Красноярском крае ожидается сильная мгла
06:52Сборная России по художественной гимнастике завоевала серебро на Олимпиаде
05:57В США самолет врезался в дом
05:10NI оценил перспективы российской "Робокатюши"
05:06Посольство США: уголовное дело Калви испортило инвестиционный климат в РФ
05:00Китайского блогера удивили продукты в российских супермаркетах
04:52Минцифры предложило ввести биометрическую идентификацию водителей такси
04:49В Лондоне разыскивают человека, прыгнувшего в Темзу с порезанной рукой
03:25Актера из "Отряда самоубийц" обвинили в изнасиловании
03:24Британцы высмеяли "перехват" двух российских Ту-142
03:18Эксперт рассказал, как очень выгодно купить валюту
03:02МКС хотят подключить к ГЛОНАСС
02:56Украинский истребитель перехватил на границе самолет
02:17Эксперт рассказал, зачем нужен кнопочный телефон в наши дни
02:10Эксперт предупредил о новой уловке банковских мошенников
02:00Строители назвали главные мифы о своей профессии
01:59На Украине рассказали об обмане Зеленским своих граждан
01:45Блинкен заявил, что США не верят в свободные выборы в Никарагуа
01:16Эксперт объяснил, почему машину "тянет" в сторону при езде
Лента новостейМолния