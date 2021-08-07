https://ria.ru/20210807/dzhauzdzhan-1744849353.html

Афганская провинция Джаузджан перешла под контроль талибов

Афганская провинция Джаузджан перешла под контроль талибов - РИА Новости, 07.08.2021

Афганская провинция Джаузджан перешла под контроль талибов

Заместитель губернатора афганской провинции Джаузджан Абдул Кадир Малия подтвердил, что провинция перешла под контроль радикального движения "Талибан"*,... РИА Новости, 07.08.2021

2021-08-07T17:22

2021-08-07T17:22

2021-08-07T17:22

в мире

талибан

афганистан

обострение ситуации в афганистане

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Заместитель губернатора афганской провинции Джаузджан Абдул Кадир Малия подтвердил, что провинция перешла под контроль радикального движения "Талибан"*, передает местное агентство Pajhwok.Ранее движение заявило, что под его контроль перешли провинции Нимроз на юго-западе Афганистана, а также Джаузджан на севере страны.По словам замгубернатора, провинция полностью контролируется "Талибаном"*, а военные силы Афганистана находятся в 15 километрах от столицы Джаузджана Шибергана.Агентство со ссылкой на источник также сообщает, что в ходе боев был убит начальник тюрьмы Джаузджана.В Афганистане не первый год продолжается противостояние правительственных сил с талибами. В последние месяцы талибы овладели значительными территориями в сельских и пограничных районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск, который МИД РФ назвал признанием провала миссии Вашингтона в Афганистане.В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана"* подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными. Однако эти переговоры пока не продвинулись дальше нескольких "установочных" встреч.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20210807/afganistan-1744808593.html

https://ria.ru/20210806/ubyistvo-1744670151.html

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в мире, талибан, афганистан, обострение ситуации в афганистане