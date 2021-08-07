https://ria.ru/20210807/draka-1744850699.html

Полиция возбудила второе уголовное дело после массовой драки в Мытищах

Полиция возбудила второе уголовное дело после массовой драки в Мытищах - РИА Новости, 07.08.2021

Полиция возбудила второе уголовное дело после массовой драки в Мытищах

Полиция задержала трех подозреваемых после массовой драки в подмосковных Мытищах, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону. РИА Новости, 07.08.2021

2021-08-07T17:34

2021-08-07T17:34

2021-08-07T18:27

происшествия

мытищи

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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Полиция задержала трех подозреваемых после массовой драки в подмосковных Мытищах, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону."Возбуждены уголовные дела по статье 111 и статье 213 Уголовного кодекса Российской Федерации — "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью" и "Хулиганство", — отмечают в ведомстве.Инцидент произошел накануне на Пограничной улице. Как отметил источник РИА Новости в правоохранительных органах, по предварительным данным, в потасовке участвовали несколько десятков человек. В результате госпитализировали мужчину 1972 года рождения.После того как в дежурную часть поступило сообщение о происшествии, на Пограничную улицу сразу выехали сотрудники полиции. Однако на месте происшествия уже никого не было. Правоохранительные органы проводят следственные действия и разыскивают участников конфликта и свидетелей.

https://ria.ru/20210805/makhachkala-1744598774.html

мытищи

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, мытищи