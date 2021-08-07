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Полиция возбудила второе уголовное дело после массовой драки в Мытищах
Полиция возбудила второе уголовное дело после массовой драки в Мытищах - РИА Новости, 07.08.2021
Полиция возбудила второе уголовное дело после массовой драки в Мытищах
Полиция задержала трех подозреваемых после массовой драки в подмосковных Мытищах, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону. РИА Новости, 07.08.2021
2021-08-07T17:34
2021-08-07T18:27
происшествия
мытищи
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Полиция задержала трех подозреваемых после массовой драки в подмосковных Мытищах, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону."Возбуждены уголовные дела по статье 111 и статье 213 Уголовного кодекса Российской Федерации — "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью" и "Хулиганство", — отмечают в ведомстве.Инцидент произошел накануне на Пограничной улице. Как отметил источник РИА Новости в правоохранительных органах, по предварительным данным, в потасовке участвовали несколько десятков человек. В результате госпитализировали мужчину 1972 года рождения.После того как в дежурную часть поступило сообщение о происшествии, на Пограничную улицу сразу выехали сотрудники полиции. Однако на месте происшествия уже никого не было. Правоохранительные органы проводят следственные действия и разыскивают участников конфликта и свидетелей.
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происшествия, мытищи
17:34 07.08.2021 (обновлено: 18:27 07.08.2021)
 
Полиция возбудила второе уголовное дело после массовой драки в Мытищах

Полиция возбудила второе уголовное дело после массовой драки в Мытищах, задержаны трое

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 07.08.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Полиция задержала трех подозреваемых после массовой драки в подмосковных Мытищах, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.
"Возбуждены уголовные дела по статье 111 и статье 213 Уголовного кодекса Российской Федерации — "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью" и "Хулиганство", — отмечают в ведомстве.
Инцидент произошел накануне на Пограничной улице. Как отметил источник РИА Новости в правоохранительных органах, по предварительным данным, в потасовке участвовали несколько десятков человек. В результате госпитализировали мужчину 1972 года рождения.
После того как в дежурную часть поступило сообщение о происшествии, на Пограничную улицу сразу выехали сотрудники полиции. Однако на месте происшествия уже никого не было. Правоохранительные органы проводят следственные действия и разыскивают участников конфликта и свидетелей.
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