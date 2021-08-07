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На севере Москвы восстановили движение автобусов
На севере Москвы восстановили движение автобусов - РИА Новости, 07.08.2021
На севере Москвы восстановили движение автобусов
Движение автобусов на севере Москвы, где дерево упало на проезжую часть, восстановлено, сообщает столичный департамент транспорта. РИА Новости, 07.08.2021
2021-08-07T17:26
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происшествия
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Движение автобусов на севере Москвы, где дерево упало на проезжую часть, восстановлено, сообщает столичный департамент транспорта.Ранее из-за падения дерева на проезжую часть на улице Черняховского задерживались автобусы 105 и 110."Восстановлено движение автобусов на улице Черняховского", - сообщается в Telegram-канале дептранса.
https://ria.ru/20210807/derevo-1744845374.html
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происшествия, москва, дороги
17:26 07.08.2021 (обновлено: 17:32 07.08.2021)
 
На севере Москвы восстановили движение автобусов

Столичный департамент транспорта сообщил о восстановлении движения на севере Москвы

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкДвижение автомобилей на Садовом кольце в Москве
Движение автомобилей на Садовом кольце в Москве - РИА Новости, 1920, 07.08.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Движение автобусов на севере Москвы, где дерево упало на проезжую часть, восстановлено, сообщает столичный департамент транспорта.
Поваленное во время дождя дерево на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 07.08.2021
Вчера, 16:40
На севере Москвы на проезжую часть упало дерево
Ранее из-за падения дерева на проезжую часть на улице Черняховского задерживались автобусы 105 и 110.
Женщина на одной из улиц в Москве во время дождя - РИА Новости, 1920, 07.08.2021
Вчера, 16:32В России
Москвичей предупредили об опасной погоде и усилении ветра
"Восстановлено движение автобусов на улице Черняховского", - сообщается в Telegram-канале дептранса.
 
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