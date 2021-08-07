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На севере Москвы восстановили движение автобусов
На севере Москвы восстановили движение автобусов - РИА Новости, 07.08.2021
На севере Москвы восстановили движение автобусов
Движение автобусов на севере Москвы, где дерево упало на проезжую часть, восстановлено, сообщает столичный департамент транспорта. РИА Новости, 07.08.2021
2021-08-07T17:26
2021-08-07T17:26
2021-08-07T17:32
происшествия
москва
дороги
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Движение автобусов на севере Москвы, где дерево упало на проезжую часть, восстановлено, сообщает столичный департамент транспорта.Ранее из-за падения дерева на проезжую часть на улице Черняховского задерживались автобусы 105 и 110."Восстановлено движение автобусов на улице Черняховского", - сообщается в Telegram-канале дептранса.
https://ria.ru/20210807/derevo-1744845374.html
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происшествия, москва, дороги
17:26 07.08.2021 (обновлено: 17:32 07.08.2021)
На севере Москвы восстановили движение автобусов
Столичный департамент транспорта сообщил о восстановлении движения на севере Москвы