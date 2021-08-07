https://ria.ru/20210807/dorogi-1744849776.html

На севере Москвы восстановили движение автобусов

На севере Москвы восстановили движение автобусов - РИА Новости, 07.08.2021

На севере Москвы восстановили движение автобусов

Движение автобусов на севере Москвы, где дерево упало на проезжую часть, восстановлено, сообщает столичный департамент транспорта. РИА Новости, 07.08.2021

2021-08-07T17:26

2021-08-07T17:26

2021-08-07T17:32

происшествия

москва

дороги

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Движение автобусов на севере Москвы, где дерево упало на проезжую часть, восстановлено, сообщает столичный департамент транспорта.Ранее из-за падения дерева на проезжую часть на улице Черняховского задерживались автобусы 105 и 110."Восстановлено движение автобусов на улице Черняховского", - сообщается в Telegram-канале дептранса.

https://ria.ru/20210807/derevo-1744845374.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210807/nepogoda-1744843511.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва, дороги