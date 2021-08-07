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Мишустин дал поручения по ремонту дорог в пострадавших от ЧС регионах
Мишустин дал поручения по ремонту дорог в пострадавших от ЧС регионах - РИА Новости, 07.08.2021
Мишустин дал поручения по ремонту дорог в пострадавших от ЧС регионах
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил Минтрансу и Росавтодору до 15 сентября предусмотреть деньги на строительство и ремонт дорог в регионах,... РИА Новости, 07.08.2021
2021-08-07T10:47
2021-08-07T11:44
общество
михаил мишустин
россия
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил Минтрансу и Росавтодору до 15 сентября предусмотреть деньги на строительство и ремонт дорог в регионах, пострадавших от ЧС, сообщается на сайте кабмина."Минтрансу России (Виталию Геннадьевичу Савельеву) совместно с Росавтодором в пределах доведённых лимитов бюджетных обязательств предусмотреть первоочередное финансирование мероприятий на восстановление повреждённых автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, мостов с дальнейшим восстановлением при внесении изменений в бюджет", - говорится в сообщении.Отмечается, что поручение должно быть исполнено до 15 сентября.Мишустин также поручил до 1 сентября сделать прогноз развития гидрологической обстановки до конца года на Дальнем Востоке."Минприроды России (Александру Александровичу Козлову) совместно с Росгидрометом и Росводресурсами провести анализ прогноза развития гидрологической обстановки до конца текущего года на территории Дальневосточного федерального округа", - добавляется в сообщении.Кабмин также поручил Роспотребнадзору принять меры по обеспечению санитарных требований в пострадавших от стихийных бедствий на Дальнем Востоке районах.
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общество, михаил мишустин, россия
10:47 07.08.2021 (обновлено: 11:44 07.08.2021)
 
Мишустин дал поручения по ремонту дорог в пострадавших от ЧС регионах

Премьер Мишустин поручил до 15 сентября предусмотреть деньги на ремонт дорог после ЧС

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанк Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
 Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 07.08.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил Минтрансу и Росавтодору до 15 сентября предусмотреть деньги на строительство и ремонт дорог в регионах, пострадавших от ЧС, сообщается на сайте кабмина.
"Минтрансу России (Виталию Геннадьевичу Савельеву) совместно с Росавтодором в пределах доведённых лимитов бюджетных обязательств предусмотреть первоочередное финансирование мероприятий на восстановление повреждённых автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, мостов с дальнейшим восстановлением при внесении изменений в бюджет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что поручение должно быть исполнено до 15 сентября.
Мишустин также поручил до 1 сентября сделать прогноз развития гидрологической обстановки до конца года на Дальнем Востоке.
"Минприроды России (Александру Александровичу Козлову) совместно с Росгидрометом и Росводресурсами провести анализ прогноза развития гидрологической обстановки до конца текущего года на территории Дальневосточного федерального округа", - добавляется в сообщении.
Кабмин также поручил Роспотребнадзору принять меры по обеспечению санитарных требований в пострадавших от стихийных бедствий на Дальнем Востоке районах.
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