https://ria.ru/20210807/dorogi-1744806370.html

Мишустин дал поручения по ремонту дорог в пострадавших от ЧС регионах

Мишустин дал поручения по ремонту дорог в пострадавших от ЧС регионах - РИА Новости, 07.08.2021

Мишустин дал поручения по ремонту дорог в пострадавших от ЧС регионах

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил Минтрансу и Росавтодору до 15 сентября предусмотреть деньги на строительство и ремонт дорог в регионах,... РИА Новости, 07.08.2021

2021-08-07T10:47

2021-08-07T10:47

2021-08-07T11:44

общество

михаил мишустин

россия

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил Минтрансу и Росавтодору до 15 сентября предусмотреть деньги на строительство и ремонт дорог в регионах, пострадавших от ЧС, сообщается на сайте кабмина."Минтрансу России (Виталию Геннадьевичу Савельеву) совместно с Росавтодором в пределах доведённых лимитов бюджетных обязательств предусмотреть первоочередное финансирование мероприятий на восстановление повреждённых автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, мостов с дальнейшим восстановлением при внесении изменений в бюджет", - говорится в сообщении.Отмечается, что поручение должно быть исполнено до 15 сентября.Мишустин также поручил до 1 сентября сделать прогноз развития гидрологической обстановки до конца года на Дальнем Востоке."Минприроды России (Александру Александровичу Козлову) совместно с Росгидрометом и Росводресурсами провести анализ прогноза развития гидрологической обстановки до конца текущего года на территории Дальневосточного федерального округа", - добавляется в сообщении.Кабмин также поручил Роспотребнадзору принять меры по обеспечению санитарных требований в пострадавших от стихийных бедствий на Дальнем Востоке районах.

https://realty.ria.ru/20210727/kozlov-1743047707.html

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общество, михаил мишустин, россия