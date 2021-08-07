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В ДНР заявили о четырех нарушениях перемирия в Донбассе за сутки
В ДНР заявили о четырех нарушениях перемирия в Донбассе за сутки - РИА Новости, 07.08.2021
В ДНР заявили о четырех нарушениях перемирия в Донбассе за сутки
Украинские силовики четыре раза нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, два человека ранены, заявил журналистам представитель самопровозглашенной... РИА Новости, 07.08.2021
2021-08-07T11:06
2021-08-07T11:06
в мире
украина
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сцкк
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 7 авг - РИА Новости. Украинские силовики четыре раза нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, два человека ранены, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).В пятницу в представительстве ДНР в СЦКК заявили о пяти нарушениях режима прекращения огня со стороны силовиков."За истекшие сутки общее количество нарушений бессрочного режима прекращения огня со стороны вооружённых сил Украины составило четыре раза", - сказал представитель ведомства.В представительстве ДНР в СЦКК добавили, что при обстрелах силовики применяли гранатомёты и стрелковое оружие, было выпущено восемь мин калибром 82 миллиметра.
https://ria.ru/20210806/ukraina-1744542586.html
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в мире, украина, донецкая народная республика, донбасс, сцкк, ситуация в днр и лнр
11:06 07.08.2021
 
В ДНР заявили о четырех нарушениях перемирия в Донбассе за сутки

Представитель ДНР в СЦКК: силовики нарушили перемирие в Донбассе четыре раза за сутки

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкБоец Народной милиции ДНР в окопе на западной окраине Донецка на линии соприкосновения
Боец Народной милиции ДНР в окопе на западной окраине Донецка на линии соприкосновения - РИА Новости, 1920, 07.08.2021
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 7 авг - РИА Новости. Украинские силовики четыре раза нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, два человека ранены, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В пятницу в представительстве ДНР в СЦКК заявили о пяти нарушениях режима прекращения огня со стороны силовиков.
"За истекшие сутки общее количество нарушений бессрочного режима прекращения огня со стороны вооружённых сил Украины составило четыре раза", - сказал представитель ведомства.
В представительстве ДНР в СЦКК добавили, что при обстрелах силовики применяли гранатомёты и стрелковое оружие, было выпущено восемь мин калибром 82 миллиметра.
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В миреУкраинаДонецкая Народная РеспубликаДонбассСЦККСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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