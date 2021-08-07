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Бжания оценил роль России в событиях августа 2008 года в Южной Осетии
Бжания оценил роль России в событиях августа 2008 года в Южной Осетии - РИА Новости, 07.08.2021
Бжания оценил роль России в событиях августа 2008 года в Южной Осетии
Президент Абхазии Аслан Бжания заявил, что события августа 2008 года в Южной Осетии показали всему миру, что Россия не оставляет своих друзей в беде. РИА Новости, 07.08.2021
2021-08-07T22:13
2021-08-07T22:13
в мире
грузия
южная осетия
москва
абхазия
аслан бжания
россия
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СУХУМ, 7 авг – РИА Новости. Президент Абхазии Аслан Бжания заявил, что события августа 2008 года в Южной Осетии показали всему миру, что Россия не оставляет своих друзей в беде.Официальная делегация Абхазии во главе с президентом находится в Цхинвале для участия в памятных мероприятиях по случаю 13-й годовщины грузинской агрессии в августе 2008 года."Эти события вновь показали непоколебимость духа осетинского народа, его решимость отстоять свободу родной земли. Август 2008 года еще раз продемонстрировал всему миру, что великая Россия своих друзей в беде не оставляет. Благодаря решительным и своевременным действиям руководства России войска агрессора были разгромлены", - отметил Бжания, которого цитирует его пресс-служба.Президент также отметил, что Грузия до сих пор не оставила мысли завоевать Абхазию и Южную Осетию. По его словам, об этом свидетельствует и тот факт, что она по-прежнему отказывается подписывать с республиками мирный договор. "Именно поэтому Абхазия и Южная Осетия укрепляют свои вооруженные силы, наращивают военно-техническое сотрудничество с Россией. Мы будем вечно благодарны этой великой стране, которая в августе 2008 года, несмотря на беспрецедентное давление, приняла смелое решение по признанию независимости Абхазии и Южной Осетии, тем самым поддержав наши народы в их стремлении к независимости и праву на безопасное и стабильное развитие", - подчеркнул он.Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона.Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Грузия по-прежнему не признает Абхазию и Южную Осетию независимыми государствами и считает их своими регионами.
https://ria.ru/20210807/vstrecha-1744863968.html
https://ria.ru/20210805/abkhaziya-1744573734.html
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в мире, грузия, южная осетия, москва, абхазия, аслан бжания, россия
22:13 07.08.2021
 
Бжания оценил роль России в событиях августа 2008 года в Южной Осетии

Глава Абхазии Бжания: август 2008 года в Южной Осетии показал, что Россия не бросает друзей в беде

© Sputnik / Томас Тхайцук / Перейти в фотобанкПрезидент Абхазии Аслан Бжания
Президент Абхазии Аслан Бжания - РИА Новости, 1920, 07.08.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
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СУХУМ, 7 авг – РИА Новости. Президент Абхазии Аслан Бжания заявил, что события августа 2008 года в Южной Осетии показали всему миру, что Россия не оставляет своих друзей в беде.
Официальная делегация Абхазии во главе с президентом находится в Цхинвале для участия в памятных мероприятиях по случаю 13-й годовщины грузинской агрессии в августе 2008 года.
Памятник жертвам грузино-осетинского конфликта Скорбящий Ангел в Цхинвале - РИА Новости, 1920, 07.08.2021
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Президенты Южной Осетии и Абхазии провели встречу в Цхинвале
"Эти события вновь показали непоколебимость духа осетинского народа, его решимость отстоять свободу родной земли. Август 2008 года еще раз продемонстрировал всему миру, что великая Россия своих друзей в беде не оставляет. Благодаря решительным и своевременным действиям руководства России войска агрессора были разгромлены", - отметил Бжания, которого цитирует его пресс-служба.
Президент также отметил, что Грузия до сих пор не оставила мысли завоевать Абхазию и Южную Осетию. По его словам, об этом свидетельствует и тот факт, что она по-прежнему отказывается подписывать с республиками мирный договор. "Именно поэтому Абхазия и Южная Осетия укрепляют свои вооруженные силы, наращивают военно-техническое сотрудничество с Россией. Мы будем вечно благодарны этой великой стране, которая в августе 2008 года, несмотря на беспрецедентное давление, приняла смелое решение по признанию независимости Абхазии и Южной Осетии, тем самым поддержав наши народы в их стремлении к независимости и праву на безопасное и стабильное развитие", - подчеркнул он.
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5 августа, 19:13
Решение России о признании Абхазии не подлежит пересмотру, заявили в Сухуме
Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона.
Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Грузия по-прежнему не признает Абхазию и Южную Осетию независимыми государствами и считает их своими регионами.
Военный парад прошел в Цхинвали в рамках празднования Дня независимости Южной Осетии. 20 сентября 2008 - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
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В миреГрузияЮжная ОсетияМоскваАбхазияАслан БжанияРоссия
 
 
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