Бжания оценил роль России в событиях августа 2008 года в Южной Осетии
Глава Абхазии Бжания: август 2008 года в Южной Осетии показал, что Россия не бросает друзей в беде
© Sputnik / Томас Тхайцук
СУХУМ, 7 авг – РИА Новости. Президент Абхазии Аслан Бжания заявил, что события августа 2008 года в Южной Осетии показали всему миру, что Россия не оставляет своих друзей в беде.
Официальная делегация Абхазии во главе с президентом находится в Цхинвале для участия в памятных мероприятиях по случаю 13-й годовщины грузинской агрессии в августе 2008 года.
"Эти события вновь показали непоколебимость духа осетинского народа, его решимость отстоять свободу родной земли. Август 2008 года еще раз продемонстрировал всему миру, что великая Россия своих друзей в беде не оставляет. Благодаря решительным и своевременным действиям руководства России войска агрессора были разгромлены", - отметил Бжания, которого цитирует его пресс-служба.
Президент также отметил, что Грузия до сих пор не оставила мысли завоевать Абхазию и Южную Осетию. По его словам, об этом свидетельствует и тот факт, что она по-прежнему отказывается подписывать с республиками мирный договор. "Именно поэтому Абхазия и Южная Осетия укрепляют свои вооруженные силы, наращивают военно-техническое сотрудничество с Россией. Мы будем вечно благодарны этой великой стране, которая в августе 2008 года, несмотря на беспрецедентное давление, приняла смелое решение по признанию независимости Абхазии и Южной Осетии, тем самым поддержав наши народы в их стремлении к независимости и праву на безопасное и стабильное развитие", - подчеркнул он.
Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона.
Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Грузия по-прежнему не признает Абхазию и Южную Осетию независимыми государствами и считает их своими регионами.