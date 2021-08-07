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Пакистан заявил, что не является плацдармом для нападения на Афганистан
Пакистан заявил, что не является плацдармом для нападения на Афганистан - РИА Новости, 07.08.2021
Пакистан заявил, что не является плацдармом для нападения на Афганистан
Пакистан лишил террористов возможности использовать свою территорию для нападений на Афганистан, разгромив их группировки и перекрыв забором практически всю... РИА Новости, 07.08.2021
2021-08-07T00:38
2021-08-07T00:38
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пакистан
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совет безопасности оон
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ООН, 7 авг – РИА Новости. Пакистан лишил террористов возможности использовать свою территорию для нападений на Афганистан, разгромив их группировки и перекрыв забором практически всю границу, заявил пакистанский постоянный представитель при ООН Мунир Акрам.Он оспорил утверждение своего афганского коллеги, что Пакистан стал плацдармом для действия боевиков, атакующих оттуда соседнее государство.В пятницу СБ ООН обсудил ситуацию в Афганистане, где боевики движения "Талибан"* развернули масштабное наступление на позиции правительственных войск и населенные пункты.Акрам выразил сожаление в связи с тем, что представители Пакистана не были приглашены на заседание.* Террористическая организация, запрещенная в России.
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в мире, оон, пакистан, афганистан, совет безопасности оон, россия
00:38 07.08.2021
 
Пакистан заявил, что не является плацдармом для нападения на Афганистан

Постпред Пакистана при ООН Мунир Акрам: страна не является плацдармом для нападения на Афганистан

© AP Photo / Rahmat GulБоевики радикального движения "Талибан" в Афганистане
Боевики радикального движения Талибан в Афганистане - РИА Новости, 1920, 07.08.2021
© AP Photo / Rahmat Gul
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ООН, 7 авг – РИА Новости. Пакистан лишил террористов возможности использовать свою территорию для нападений на Афганистан, разгромив их группировки и перекрыв забором практически всю границу, заявил пакистанский постоянный представитель при ООН Мунир Акрам.
Он оспорил утверждение своего афганского коллеги, что Пакистан стал плацдармом для действия боевиков, атакующих оттуда соседнее государство.
"Мы полностью это отвергаем. Пакистан уничтожил террористические группировки на своей земле. В Пакистане нет для них безопасных убежищ. Наша граница с Афганистаном на 97% обнесена забором и исключает возможности бесконтрольного перемещения людей", - сказал Акрам журналистам.
В пятницу СБ ООН обсудил ситуацию в Афганистане, где боевики движения "Талибан"* развернули масштабное наступление на позиции правительственных войск и населенные пункты.
Акрам выразил сожаление в связи с тем, что представители Пакистана не были приглашены на заседание.
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