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Пакистан заявил, что не является плацдармом для нападения на Афганистан

Пакистан заявил, что не является плацдармом для нападения на Афганистан - РИА Новости, 07.08.2021

Пакистан заявил, что не является плацдармом для нападения на Афганистан

Пакистан лишил террористов возможности использовать свою территорию для нападений на Афганистан, разгромив их группировки и перекрыв забором практически всю... РИА Новости, 07.08.2021

2021-08-07T00:38

2021-08-07T00:38

2021-08-07T00:38

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ООН, 7 авг – РИА Новости. Пакистан лишил террористов возможности использовать свою территорию для нападений на Афганистан, разгромив их группировки и перекрыв забором практически всю границу, заявил пакистанский постоянный представитель при ООН Мунир Акрам.Он оспорил утверждение своего афганского коллеги, что Пакистан стал плацдармом для действия боевиков, атакующих оттуда соседнее государство.В пятницу СБ ООН обсудил ситуацию в Афганистане, где боевики движения "Талибан"* развернули масштабное наступление на позиции правительственных войск и населенные пункты.Акрам выразил сожаление в связи с тем, что представители Пакистана не были приглашены на заседание.* Террористическая организация, запрещенная в России.

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в мире, оон, пакистан, афганистан, совет безопасности оон, россия