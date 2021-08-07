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В программу "От дома до дома" за год вошли более 30 объектов
В программу "От дома до дома" за год вошли более 30 объектов - РИА Новости, 07.08.2021
В программу "От дома до дома" за год вошли более 30 объектов
В программу благоустройства "От дома до дома" в Москве вошли более 30 объектов в этом году, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра столицы в... РИА Новости, 07.08.2021
2021-08-07T09:37
2021-08-07T09:37
общество
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. В программу благоустройства "От дома до дома" в Москве вошли более 30 объектов в этом году, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра столицы в правительстве Москвы Петр Бирюков."В 2021 году проводятся работы в формате "От дома до дома" на 36 объектах дорожного хозяйства общей площадью 307 гектаров. Эта программа предусматривает благоустройство территории от фасада здания на одной стороне улицы до фасада здания на другой стороне улицы. Она направлена на создание пешеходных зон в местах, где это, прежде всего, необходимо жителям", - отметил Бирюков.Заместитель мэра рассказал, что в соответствии с программой будет проведена замена дорожного покрытия, обустройство тротуаров и газонов. В общей сложности установят почти 3 тысячи опор наружного освещения, 259 современных остановок общественного транспорта, упорядочат парковочные места."Самыми крупными объектами, которые будут благоустроены по этой программе, станут Ломоносовский, Новоясеневский и Университетский проспекты, Звездный, Сиреневый и Измайловский бульвары, улицы Юных Ленинцев, Голубинская, Руставели и Живописная, Хорошевское шоссе. Работы пройдут на улицах Эльдара Рязанова, Героев Панфиловцев, Мусы Джалиля, Маршала Шестопалова и Добролюбова", - рассказал Бирюков.Он подчеркнул, что именно благодаря масштабным программам благоустройства Москва сегодня по праву считается одним из самых красивых и удобных для жизни мегаполисов. Российская столица входит в пятерку наиболее привлекательных для инвесторов европейских городов. Она - бессменный лидер в рейтингах российских городов - занимает первое место по индексу качества городской среды, добавил Бирюков.
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общество
09:37 07.08.2021
 
В программу "От дома до дома" за год вошли более 30 объектов

Заммэра Москвы Бирюков: в программу "От дома до дома" за год вошли более 30 объектов

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЗаместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков
Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 07.08.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. В программу благоустройства "От дома до дома" в Москве вошли более 30 объектов в этом году, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра столицы в правительстве Москвы Петр Бирюков.
"В 2021 году проводятся работы в формате "От дома до дома" на 36 объектах дорожного хозяйства общей площадью 307 гектаров. Эта программа предусматривает благоустройство территории от фасада здания на одной стороне улицы до фасада здания на другой стороне улицы. Она направлена на создание пешеходных зон в местах, где это, прежде всего, необходимо жителям", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра рассказал, что в соответствии с программой будет проведена замена дорожного покрытия, обустройство тротуаров и газонов. В общей сложности установят почти 3 тысячи опор наружного освещения, 259 современных остановок общественного транспорта, упорядочат парковочные места.
"Самыми крупными объектами, которые будут благоустроены по этой программе, станут Ломоносовский, Новоясеневский и Университетский проспекты, Звездный, Сиреневый и Измайловский бульвары, улицы Юных Ленинцев, Голубинская, Руставели и Живописная, Хорошевское шоссе. Работы пройдут на улицах Эльдара Рязанова, Героев Панфиловцев, Мусы Джалиля, Маршала Шестопалова и Добролюбова", - рассказал Бирюков.
Он подчеркнул, что именно благодаря масштабным программам благоустройства Москва сегодня по праву считается одним из самых красивых и удобных для жизни мегаполисов. Российская столица входит в пятерку наиболее привлекательных для инвесторов европейских городов. Она - бессменный лидер в рейтингах российских городов - занимает первое место по индексу качества городской среды, добавил Бирюков.
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