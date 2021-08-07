Эстония усилила контроль на границе с Латвией
Департамент полиции и погранохраны Эстонии усилил контроль в районе эстонско-латвийской границы
© REUTERS / Janis LaizansСолдаты литовской армии устанавливают колючую проволоку на границе с Белоруссией
ХЕЛЬСИНКИ, 7 авг - РИА Новости. Департамент полиции и погранохраны Эстонии (ДПП) усилил пограничный контроль в районе эстонско-латвийской границы и в портах, чтобы предупредить незаконные пересечения границы в случае, если вырастет миграционное давление на страну, сообщил в субботу глава МВД республики Кристиан Яани.
"Я разговаривал в субботу с министром внутренних дел Латвии, с которым на фоне событий в Литве мы держали постоянный контакт. Учитывая, что в течение последних суток при незаконном пересечении белорусско-латвийской границы пограничники задержали 38 человек, мы усилили контроль в приграничных регионах Эстонии. Но на данный момент миграционного давления на Эстонию все же нет", - сказал Яани порталу эстонского телерадиовещания ERR.
По словам подполковника полиции отдела пограничной охраны ДПП Иво Утсара, полицейские патрули будут проводить по всей Эстонии выборочные проверки. Основательные проверки будут проводиться в портах, так как возможно, что незаконно мигрирующие люди постараются найти через Эстонию путь в Северную Европу.
"Также мы направили дополнительные патрули в район эстонско-латвийской границы. Для передвигающихся в приграничных районах людей это означает, что полицейские будут чаще обычного проверять документы и автомобили, автобусы, грузовики и другой транспорт. При изменении ситуации мы готовы применить дополнительные меры, чтобы при необходимости защитить границу Эстонии еще надежнее", - подчеркнул Утсар.
До этого с проблемой незаконных мигрантов, прибывающих с территории Белоруссии, столкнулась Литва. В эту прибалтийскую республику через границу с Белоруссией с начала года попали более 4 тысяч мигрантов. Должностные лица Литвы назвали выросшие потоки мигрантов "гибридной агрессией белорусского режима".
В свою очередь президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск больше не будет сдерживать нелегальных мигрантов в страны ЕС, поскольку из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".