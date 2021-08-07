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Эстония усилила контроль на границе с Латвией
Эстония усилила контроль на границе с Латвией - РИА Новости, 07.08.2021
Эстония усилила контроль на границе с Латвией
Департамент полиции и погранохраны Эстонии (ДПП) усилил пограничный контроль в районе эстонско-латвийской границы и в портах, чтобы предупредить незаконные... РИА Новости, 07.08.2021
2021-08-07T20:20
2021-08-07T20:20
в мире
граница
белоруссия
минск
латвия
эстония
александр лукашенко
здоровье - общество
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ХЕЛЬСИНКИ, 7 авг - РИА Новости. Департамент полиции и погранохраны Эстонии (ДПП) усилил пограничный контроль в районе эстонско-латвийской границы и в портах, чтобы предупредить незаконные пересечения границы в случае, если вырастет миграционное давление на страну, сообщил в субботу глава МВД республики Кристиан Яани."Я разговаривал в субботу с министром внутренних дел Латвии, с которым на фоне событий в Литве мы держали постоянный контакт. Учитывая, что в течение последних суток при незаконном пересечении белорусско-латвийской границы пограничники задержали 38 человек, мы усилили контроль в приграничных регионах Эстонии. Но на данный момент миграционного давления на Эстонию все же нет", - сказал Яани порталу эстонского телерадиовещания ERR.По словам подполковника полиции отдела пограничной охраны ДПП Иво Утсара, полицейские патрули будут проводить по всей Эстонии&nbsp; выборочные проверки. Основательные проверки будут проводиться в портах, так как возможно, что незаконно мигрирующие люди постараются найти через Эстонию путь в Северную Европу."Также мы направили дополнительные патрули в район эстонско-латвийской границы. Для передвигающихся в приграничных районах людей это означает, что полицейские будут чаще обычного проверять документы и автомобили, автобусы, грузовики и другой транспорт. При изменении ситуации мы готовы применить дополнительные меры, чтобы при необходимости защитить границу Эстонии еще надежнее", - подчеркнул Утсар.До этого с проблемой незаконных мигрантов, прибывающих с территории Белоруссии, столкнулась Литва. В эту прибалтийскую республику через границу с Белоруссией с начала года попали более 4 тысяч мигрантов. Должностные лица Литвы назвали выросшие потоки мигрантов "гибридной агрессией белорусского режима".В свою очередь президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск больше не будет сдерживать нелегальных мигрантов в страны ЕС, поскольку из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".
https://ria.ru/20210806/belorussiya-1744703528.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210807/migranty-1744838461.html
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в мире, граница, белоруссия, минск, латвия, эстония, александр лукашенко, здоровье - общество, беженцы
20:20 07.08.2021
 
Эстония усилила контроль на границе с Латвией

Департамент полиции и погранохраны Эстонии усилил контроль в районе эстонско-латвийской границы

© REUTERS / Janis LaizansСолдаты литовской армии устанавливают колючую проволоку на границе с Белоруссией
Солдаты литовской армии устанавливают колючую проволоку на границе с Белоруссией - РИА Новости, 1920, 07.08.2021
© REUTERS / Janis Laizans
Читать ria.ru в
ХЕЛЬСИНКИ, 7 авг - РИА Новости. Департамент полиции и погранохраны Эстонии (ДПП) усилил пограничный контроль в районе эстонско-латвийской границы и в портах, чтобы предупредить незаконные пересечения границы в случае, если вырастет миграционное давление на страну, сообщил в субботу глава МВД республики Кристиан Яани.
"Я разговаривал в субботу с министром внутренних дел Латвии, с которым на фоне событий в Литве мы держали постоянный контакт. Учитывая, что в течение последних суток при незаконном пересечении белорусско-латвийской границы пограничники задержали 38 человек, мы усилили контроль в приграничных регионах Эстонии. Но на данный момент миграционного давления на Эстонию все же нет", - сказал Яани порталу эстонского телерадиовещания ERR.
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6 августа, 15:28
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По словам подполковника полиции отдела пограничной охраны ДПП Иво Утсара, полицейские патрули будут проводить по всей Эстонии  выборочные проверки. Основательные проверки будут проводиться в портах, так как возможно, что незаконно мигрирующие люди постараются найти через Эстонию путь в Северную Европу.
"Также мы направили дополнительные патрули в район эстонско-латвийской границы. Для передвигающихся в приграничных районах людей это означает, что полицейские будут чаще обычного проверять документы и автомобили, автобусы, грузовики и другой транспорт. При изменении ситуации мы готовы применить дополнительные меры, чтобы при необходимости защитить границу Эстонии еще надежнее", - подчеркнул Утсар.
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Волна нелегальных мигрантов из Белоруссии достигла границ Латвии
До этого с проблемой незаконных мигрантов, прибывающих с территории Белоруссии, столкнулась Литва. В эту прибалтийскую республику через границу с Белоруссией с начала года попали более 4 тысяч мигрантов. Должностные лица Литвы назвали выросшие потоки мигрантов "гибридной агрессией белорусского режима".
В свою очередь президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск больше не будет сдерживать нелегальных мигрантов в страны ЕС, поскольку из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".
 
В миреГраницаБелоруссияМинскЛатвияЭстонияАлександр ЛукашенкоЗдоровье - Обществобеженцы
 
 
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