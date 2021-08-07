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Sputnik V для бездомных: волонтеры организовали вакцинацию в ночлежке
Sputnik V для бездомных: волонтеры организовали вакцинацию в ночлежке - РИА Новости, 07.08.2021
Sputnik V для бездомных: волонтеры организовали вакцинацию в ночлежке
Благотворительные фонды в Санкт-Петербурге организовали для бездомных вакцинацию от коронавируса. У граждан этой категории часто нет даже документов, чтобы самостоятельно сделать прививку.
2021-08-07T20:34
2021-08-07T20:34
2021-08-07T20:37
видео
бездомные
вакцина "спутник v"
вакцинация россиян от covid-19
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"К сожалению, вы до сих пор не можете прийти ни в один пункт вакцинации и сделать прививку без документов", – говорит Наталья Шавлохова из благотворительного фонда для бездомных "Ночлежка". Волонтеры доставили вакцину Sputnik V в приют и смогли привить уже несколько десятков человек.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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Sputnik V для бездомных: волонтеры организовали вакцинацию в ночлежке
Благотворительные фонды в Санкт-Петербурге организовали для бездомных вакцинацию от коронавируса. У граждан этой категории часто нет даже документов, чтобы самостоятельно сделать прививку. "К сожалению, вы до сих пор не можете прийти ни в один пункт вакцинации и сделать прививку без документов", – говорит Наталья Шавлохова из благотворительного фонда для бездомных "Ночлежка". Волонтеры доставили вакцину Sputnik V в приют и смогли привить уже несколько десятков человек.
2021-08-07T20:34
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PT1M57S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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видео, бездомные, вакцина "спутник v", вакцинация россиян от covid-19, видео
Sputnik V для бездомных: волонтеры организовали вакцинацию в ночлежке
Благотворительные фонды в Санкт-Петербурге организовали для бездомных вакцинацию от коронавируса. У граждан этой категории часто нет даже документов, чтобы самостоятельно сделать прививку.
2021-08-07T20:34
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PT1M57S
20:34 07.08.2021 (обновлено: 20:37 07.08.2021)
Sputnik V для бездомных: волонтеры организовали вакцинацию в ночлежке
Благотворительные фонды в Санкт-Петербурге организовали для бездомных вакцинацию от коронавируса. У граждан этой категории часто нет даже документов, чтобы самостоятельно сделать прививку.