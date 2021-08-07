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Sputnik V для бездомных: волонтеры организовали вакцинацию в ночлежке

Sputnik V для бездомных: волонтеры организовали вакцинацию в ночлежке - РИА Новости, 07.08.2021

Sputnik V для бездомных: волонтеры организовали вакцинацию в ночлежке

Благотворительные фонды в Санкт-Петербурге организовали для бездомных вакцинацию от коронавируса. У граждан этой категории часто нет даже документов, чтобы самостоятельно сделать прививку.

2021-08-07T20:34

2021-08-07T20:34

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видео

бездомные

вакцина "спутник v"

вакцинация россиян от covid-19

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"К сожалению, вы до сих пор не можете прийти ни в один пункт вакцинации и сделать прививку без документов", – говорит Наталья Шавлохова из благотворительного фонда для бездомных "Ночлежка". Волонтеры доставили вакцину Sputnik V в приют и смогли привить уже несколько десятков человек.

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2021

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Sputnik V для бездомных: волонтеры организовали вакцинацию в ночлежке Благотворительные фонды в Санкт-Петербурге организовали для бездомных вакцинацию от коронавируса. У граждан этой категории часто нет даже документов, чтобы самостоятельно сделать прививку. "К сожалению, вы до сих пор не можете прийти ни в один пункт вакцинации и сделать прививку без документов", – говорит Наталья Шавлохова из благотворительного фонда для бездомных "Ночлежка". Волонтеры доставили вакцину Sputnik V в приют и смогли привить уже несколько десятков человек. 2021-08-07T20:34 true PT1M57S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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