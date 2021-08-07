Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210807/bezdomnye-1744868572.html
Sputnik V для бездомных: волонтеры организовали вакцинацию в ночлежке
Sputnik V для бездомных: волонтеры организовали вакцинацию в ночлежке - РИА Новости, 07.08.2021
Sputnik V для бездомных: волонтеры организовали вакцинацию в ночлежке
Благотворительные фонды в Санкт-Петербурге организовали для бездомных вакцинацию от коронавируса. У граждан этой категории часто нет даже документов, чтобы самостоятельно сделать прививку.
2021-08-07T20:34
2021-08-07T20:37
видео
бездомные
вакцина "спутник v"
вакцинация россиян от covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/08/07/1744868314_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_9b586c766b7a20fe13c2d52a11cb6aa5.jpg
"К сожалению, вы до сих пор не можете прийти ни в один пункт вакцинации и сделать прививку без документов", – говорит Наталья Шавлохова из благотворительного фонда для бездомных "Ночлежка". Волонтеры доставили вакцину Sputnik V в приют и смогли привить уже несколько десятков человек.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Sputnik V для бездомных: волонтеры организовали вакцинацию в ночлежке
Благотворительные фонды в Санкт-Петербурге организовали для бездомных вакцинацию от коронавируса. У граждан этой категории часто нет даже документов, чтобы самостоятельно сделать прививку. "К сожалению, вы до сих пор не можете прийти ни в один пункт вакцинации и сделать прививку без документов", – говорит Наталья Шавлохова из благотворительного фонда для бездомных "Ночлежка". Волонтеры доставили вакцину Sputnik V в приют и смогли привить уже несколько десятков человек.
2021-08-07T20:34
true
PT1M57S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/08/07/1744868314_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_84761d5b9cadc400c420fa4e51978de1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
видео, бездомные, вакцина "спутник v", вакцинация россиян от covid-19, видео
Sputnik V для бездомных: волонтеры организовали вакцинацию в ночлежке
Благотворительные фонды в Санкт-Петербурге организовали для бездомных вакцинацию от коронавируса. У граждан этой категории часто нет даже документов, чтобы самостоятельно сделать прививку.
2021-08-07T20:34
true
PT1M57S
20:34 07.08.2021 (обновлено: 20:37 07.08.2021)
 

Sputnik V для бездомных: волонтеры организовали вакцинацию в ночлежке

Читать ria.ru в
Благотворительные фонды в Санкт-Петербурге организовали для бездомных вакцинацию от коронавируса. У граждан этой категории часто нет даже документов, чтобы самостоятельно сделать прививку.
"К сожалению, вы до сих пор не можете прийти ни в один пункт вакцинации и сделать прививку без документов", – говорит Наталья Шавлохова из благотворительного фонда для бездомных "Ночлежка". Волонтеры доставили вакцину Sputnik V в приют и смогли привить уже несколько десятков человек.
 
ВидеобездомныеВакцина "Спутник V"Вакцинация россиян от COVID-19
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:54В Красноярском крае ожидается сильная мгла
06:52Сборная России по художественной гимнастике завоевала серебро на Олимпиаде
05:57В США самолет врезался в дом
05:10NI оценил перспективы российской "Робокатюши"
05:06Посольство США: уголовное дело Калви испортило инвестиционный климат в РФ
05:00Китайского блогера удивили продукты в российских супермаркетах
04:52Минцифры предложило ввести биометрическую идентификацию водителей такси
04:49В Лондоне разыскивают человека, прыгнувшего в Темзу с порезанной рукой
03:25Актера из "Отряда самоубийц" обвинили в изнасиловании
03:24Британцы высмеяли "перехват" двух российских Ту-142
03:18Эксперт рассказал, как очень выгодно купить валюту
03:02МКС хотят подключить к ГЛОНАСС
02:56Украинский истребитель перехватил на границе самолет
02:17Эксперт рассказал, зачем нужен кнопочный телефон в наши дни
02:10Эксперт предупредил о новой уловке банковских мошенников
02:00Строители назвали главные мифы о своей профессии
01:59На Украине рассказали об обмане Зеленским своих граждан
01:45Блинкен заявил, что США не верят в свободные выборы в Никарагуа
01:16Эксперт объяснил, почему машину "тянет" в сторону при езде
00:08В Сочи объявили экстренное предупреждение из-за непогоды
Лента новостейМолния