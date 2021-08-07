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В Белгородской области водные объекты для отдыха восстановят в 2022 году
В Белгородской области водные объекты для отдыха восстановят в 2022 году - РИА Новости, 07.08.2021
В Белгородской области водные объекты для отдыха восстановят в 2022 году
Очистку рек и благоустройство пляжей для массового отдыха проведут в Белгородской области в 2022 году, сообщает в субботу правительство региона. РИА Новости, 07.08.2021
2021-08-07T15:14
2021-08-07T15:14
общество
белгородская область
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 7 авг - РИА Новости. Очистку рек и благоустройство пляжей для массового отдыха проведут в Белгородской области в 2022 году, сообщает в субботу правительство региона."В Белгородской области возьмутся за восстановление водных объектов. На новую технику для расчистки водоемов направят 186 миллионов рублей", - говорится в сообщении.Как отмечают власти, средства из областного бюджета дополнительно выделят по поручению главы региона Вячеслава Гладкова. Ориентировочно, спецтехника поступит в конце этого года или в начале следующего. Содержать ее и выполнять все работы на объектах будет "Белводоканал"."Объем первоочередных работ уже определен. Бригадам предстоит обустроить 52 новых пляжа на территории городских округов и районов области, очистить три реки, протекающих в пределах границ административных центров муниципальных образований", - сообщает облправительство.Все районы и городские округа Белгородской области представят для обустройства по три наиболее востребованных места отдыха. В соответствии с этими данными будет сформирован график работ на 2022 год.
https://ria.ru/20210806/zhile-1744649311.html
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общество, белгородская область, вячеслав гладков
15:14 07.08.2021
 
В Белгородской области водные объекты для отдыха восстановят в 2022 году

Водные объекты для массового отдыха восстановят в Белгородской области в 2022 году

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкДевушка на пляже
Девушка на пляже - РИА Новости, 1920, 07.08.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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БЕЛГОРОД, 7 авг - РИА Новости. Очистку рек и благоустройство пляжей для массового отдыха проведут в Белгородской области в 2022 году, сообщает в субботу правительство региона.
"В Белгородской области возьмутся за восстановление водных объектов. На новую технику для расчистки водоемов направят 186 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
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"Объем первоочередных работ уже определен. Бригадам предстоит обустроить 52 новых пляжа на территории городских округов и районов области, очистить три реки, протекающих в пределах границ административных центров муниципальных образований", - сообщает облправительство.
Все районы и городские округа Белгородской области представят для обустройства по три наиболее востребованных места отдыха. В соответствии с этими данными будет сформирован график работ на 2022 год.
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