https://ria.ru/20210807/belgorod-1744833364.html

В Белгородской области водные объекты для отдыха восстановят в 2022 году

В Белгородской области водные объекты для отдыха восстановят в 2022 году - РИА Новости, 07.08.2021

В Белгородской области водные объекты для отдыха восстановят в 2022 году

Очистку рек и благоустройство пляжей для массового отдыха проведут в Белгородской области в 2022 году, сообщает в субботу правительство региона. РИА Новости, 07.08.2021

2021-08-07T15:14

2021-08-07T15:14

2021-08-07T15:14

общество

белгородская область

вячеслав гладков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/10/1741493319_0:7:3618:2042_1920x0_80_0_0_1faecf75e40a24ef43a1467a07bd2df0.jpg

БЕЛГОРОД, 7 авг - РИА Новости. Очистку рек и благоустройство пляжей для массового отдыха проведут в Белгородской области в 2022 году, сообщает в субботу правительство региона."В Белгородской области возьмутся за восстановление водных объектов. На новую технику для расчистки водоемов направят 186 миллионов рублей", - говорится в сообщении.Как отмечают власти, средства из областного бюджета дополнительно выделят по поручению главы региона Вячеслава Гладкова. Ориентировочно, спецтехника поступит в конце этого года или в начале следующего. Содержать ее и выполнять все работы на объектах будет "Белводоканал"."Объем первоочередных работ уже определен. Бригадам предстоит обустроить 52 новых пляжа на территории городских округов и районов области, очистить три реки, протекающих в пределах границ административных центров муниципальных образований", - сообщает облправительство.Все районы и городские округа Белгородской области представят для обустройства по три наиболее востребованных места отдыха. В соответствии с этими данными будет сформирован график работ на 2022 год.

https://ria.ru/20210806/zhile-1744649311.html

https://ria.ru/20210805/belgorod-1744448697.html

белгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, белгородская область, вячеслав гладков