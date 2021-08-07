https://ria.ru/20210807/bastrykin-1744836333.html
Главе СК доложат о расследовании ЧП с матерью, ранившей ребенка в глаз
Главе СК доложат о расследовании ЧП с матерью, ранившей ребенка в глаз - РИА Новости, 07.08.2021
Главе СК доложат о расследовании ЧП с матерью, ранившей ребенка в глаз
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании происшествия в Самарской области, где мать ранила ножом своего... РИА Новости, 07.08.2021
2021-08-07T15:34
2021-08-07T15:34
2021-08-07T15:34
происшествия
самарская область
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573844395_0:25:1280:745_1920x0_80_0_0_f0856c4f9355bdb6a3725a440215b46d.jpg
САМАРА, 7 авг - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании происшествия в Самарской области, где мать ранила ножом своего ребенка-инвалида в глаз, сообщается на сайте СК РФ.По данным ведомства, 4 августа в одно из медицинских учреждений области был госпитализирован десятилетний ребенок-инвалид с проникающим ножевым ранением правого глаза. По предварительной информации, телесные повреждения ребенку причинены его матерью во дворе дома по месту жительства."Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил руководителю СУСК России по Самарской области доложить об обстоятельствах происшествия с ребенком-инвалидом и мерах реагирования, направленных на защиту прав несовершеннолетнего", - говорится в сообщении.Отмечается, что глава ведомства указал на необходимость тщательного и всестороннего исследования всех обстоятельств случившегося.
https://ria.ru/20210803/sevastopol-1744109607.html
самарская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573844395_14:0:1266:939_1920x0_80_0_0_3e786e607d052490a98902131eff31f2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, самарская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Главе СК доложат о расследовании ЧП с матерью, ранившей ребенка в глаз
Главе СК Бастрыкину доложат о расследовании инцидента с матерью, ранившей ребенка-инвалида в глаз