https://ria.ru/20210807/aviaudary-1744794805.html
Армия Израиля сообщила о нанесении авиаударов по объектам ХАМАС
Армия Израиля сообщила о нанесении авиаударов по объектам ХАМАС - РИА Новости, 07.08.2021
Армия Израиля сообщила о нанесении авиаударов по объектам ХАМАС
Армия Израиля сообщила о нанесении авиаударов по объектам правящего в секторе Газа палестинского движения ХАМАС в ответ на запуск шаров с зажигательными... РИА Новости, 07.08.2021
2021-08-07T04:55
2021-08-07T04:55
2021-08-07T08:02
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израиль
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Армия Израиля сообщила о нанесении авиаударов по объектам правящего в секторе Газа палестинского движения ХАМАС в ответ на запуск шаров с зажигательными устройствами с территории анклава."В ответ на постоянные запуски воздушных шаров с зажигательными устройствами из Газы в сторону Израиля мы нанесли удар по военному комплексу ХАМАС и ракетной установке", - говорится в заявлении израильской армии в Twitter.В конце июля палестинцы возобновили запуск воздушных шаров с зажигательными устройствами из сектора Газа в сторону израильских приграничных городов. Израильские СМИ сообщали о не менее чем пяти возгораниях в приграничной полосе, возникших вследствие этого. Ранее руководство Израиля заявляло, что не потерпит "огненного террора" со стороны Газы и будет реагировать на запускаемые шары, как на ракеты.
https://ria.ru/20210806/rakety-1744678889.html
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в мире, израиль, хамас, сектор газа
04:55 07.08.2021 (обновлено: 08:02 07.08.2021)
Армия Израиля сообщила о нанесении авиаударов по объектам ХАМАС
Армия Израиля сообщила о нанесении авиаударов по объектам ХАМАС в секторе Газа