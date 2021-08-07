Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210807/aviaudary-1744794805.html
Армия Израиля сообщила о нанесении авиаударов по объектам ХАМАС
Армия Израиля сообщила о нанесении авиаударов по объектам ХАМАС - РИА Новости, 07.08.2021
Армия Израиля сообщила о нанесении авиаударов по объектам ХАМАС
Армия Израиля сообщила о нанесении авиаударов по объектам правящего в секторе Газа палестинского движения ХАМАС в ответ на запуск шаров с зажигательными... РИА Новости, 07.08.2021
2021-08-07T04:55
2021-08-07T08:02
в мире
израиль
хамас
сектор газа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/152525/22/1525252287_0:278:5152:3176_1920x0_80_0_0_e2f79d211801626bd88be1b239592e20.jpg
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Армия Израиля сообщила о нанесении авиаударов по объектам правящего в секторе Газа палестинского движения ХАМАС в ответ на запуск шаров с зажигательными устройствами с территории анклава."В ответ на постоянные запуски воздушных шаров с зажигательными устройствами из Газы в сторону Израиля мы нанесли удар по военному комплексу ХАМАС и ракетной установке", - говорится в заявлении израильской армии в Twitter.В конце июля палестинцы возобновили запуск воздушных шаров с зажигательными устройствами из сектора Газа в сторону израильских приграничных городов. Израильские СМИ сообщали о не менее чем пяти возгораниях в приграничной полосе, возникших вследствие этого. Ранее руководство Израиля заявляло, что не потерпит "огненного террора" со стороны Газы и будет реагировать на запускаемые шары, как на ракеты.
https://ria.ru/20210806/rakety-1744678889.html
израиль
сектор газа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/152525/22/1525252287_0:0:4580:3435_1920x0_80_0_0_bd85eadc08683a7e32c68aa03d6a86fc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, израиль, хамас, сектор газа
04:55 07.08.2021 (обновлено: 08:02 07.08.2021)
 
Армия Израиля сообщила о нанесении авиаударов по объектам ХАМАС

Армия Израиля сообщила о нанесении авиаударов по объектам ХАМАС в секторе Газа

© AP Photo / David CohenКонденсационные следы ракет Patriot на небе на севере Израиля
Конденсационные следы ракет Patriot на небе на севере Израиля - РИА Новости, 1920, 07.08.2021
© AP Photo / David Cohen
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Армия Израиля сообщила о нанесении авиаударов по объектам правящего в секторе Газа палестинского движения ХАМАС в ответ на запуск шаров с зажигательными устройствами с территории анклава.
"В ответ на постоянные запуски воздушных шаров с зажигательными устройствами из Газы в сторону Израиля мы нанесли удар по военному комплексу ХАМАС и ракетной установке", - говорится в заявлении израильской армии в Twitter.
В конце июля палестинцы возобновили запуск воздушных шаров с зажигательными устройствами из сектора Газа в сторону израильских приграничных городов. Израильские СМИ сообщали о не менее чем пяти возгораниях в приграничной полосе, возникших вследствие этого. Ранее руководство Израиля заявляло, что не потерпит "огненного террора" со стороны Газы и будет реагировать на запускаемые шары, как на ракеты.
Запуск ракеты израильской системы ПРО Железный купол - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
6 августа, 14:03
Девятнадцать ракет выпустили по территории Израиля из Ливана
 
В миреИзраильХамасСектор Газа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:54В Красноярском крае ожидается сильная мгла
06:52Сборная России по художественной гимнастике завоевала серебро на Олимпиаде
05:57В США самолет врезался в дом
05:10NI оценил перспективы российской "Робокатюши"
05:06Посольство США: уголовное дело Калви испортило инвестиционный климат в РФ
05:00Китайского блогера удивили продукты в российских супермаркетах
04:52Минцифры предложило ввести биометрическую идентификацию водителей такси
04:49В Лондоне разыскивают человека, прыгнувшего в Темзу с порезанной рукой
03:25Актера из "Отряда самоубийц" обвинили в изнасиловании
03:24Британцы высмеяли "перехват" двух российских Ту-142
03:18Эксперт рассказал, как очень выгодно купить валюту
03:02МКС хотят подключить к ГЛОНАСС
02:56Украинский истребитель перехватил на границе самолет
02:17Эксперт рассказал, зачем нужен кнопочный телефон в наши дни
02:10Эксперт предупредил о новой уловке банковских мошенников
02:00Строители назвали главные мифы о своей профессии
01:59На Украине рассказали об обмане Зеленским своих граждан
01:45Блинкен заявил, что США не верят в свободные выборы в Никарагуа
01:16Эксперт объяснил, почему машину "тянет" в сторону при езде
00:08В Сочи объявили экстренное предупреждение из-за непогоды
Лента новостейМолния