https://ria.ru/20210807/aviaudary-1744794805.html

Армия Израиля сообщила о нанесении авиаударов по объектам ХАМАС

Армия Израиля сообщила о нанесении авиаударов по объектам ХАМАС - РИА Новости, 07.08.2021

Армия Израиля сообщила о нанесении авиаударов по объектам ХАМАС

Армия Израиля сообщила о нанесении авиаударов по объектам правящего в секторе Газа палестинского движения ХАМАС в ответ на запуск шаров с зажигательными... РИА Новости, 07.08.2021

2021-08-07T04:55

2021-08-07T04:55

2021-08-07T08:02

в мире

израиль

хамас

сектор газа

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Армия Израиля сообщила о нанесении авиаударов по объектам правящего в секторе Газа палестинского движения ХАМАС в ответ на запуск шаров с зажигательными устройствами с территории анклава."В ответ на постоянные запуски воздушных шаров с зажигательными устройствами из Газы в сторону Израиля мы нанесли удар по военному комплексу ХАМАС и ракетной установке", - говорится в заявлении израильской армии в Twitter.В конце июля палестинцы возобновили запуск воздушных шаров с зажигательными устройствами из сектора Газа в сторону израильских приграничных городов. Израильские СМИ сообщали о не менее чем пяти возгораниях в приграничной полосе, возникших вследствие этого. Ранее руководство Израиля заявляло, что не потерпит "огненного террора" со стороны Газы и будет реагировать на запускаемые шары, как на ракеты.

https://ria.ru/20210806/rakety-1744678889.html

израиль

сектор газа

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в мире, израиль, хамас, сектор газа