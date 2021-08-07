https://ria.ru/20210807/afganistan-1744864984.html
Бомбардировщики B-52 США нанесли авиаудары по талибам в провинции Джаузджан
Бомбардировщики B-52 США нанесли авиаудары по талибам в провинции Джаузджан - РИА Новости, 07.08.2021
Бомбардировщики B-52 США нанесли авиаудары по талибам в провинции Джаузджан
Бомбардировщики B-52 Stratofortress ВВС США нанесли авиаудары по талибам в Шибергане, столице провинции Джаузджан. РИА Новости, 07.08.2021
2021-08-07T20:01
2021-08-07T20:01
2021-08-07T20:23
афганистан
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155196/07/1551960705_0:314:3083:2048_1920x0_80_0_0_198fd3f9f87c28345282fe1241227706.jpg
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Бомбардировщики B-52 Stratofortress ВВС США нанесли авиаудары по талибам в Шибергане, столице провинции Джаузджан."Террористы понесли тяжелые потери", — написал представитель Минобороны Афганистана Фавад Аман в Twitter.Ранее газета Times со ссылкой на источники в американских оборонных кругах сообщила, что B-52 Stratofortress поднялись с авиабазы в Катаре, чтобы при помощи самолетов огневой поддержки AC-130 атаковать боевиков "Талибана"*.В субботу члены радикального движения заявили, что провинция Джаузджан на севере страны перешла под их контроль. Замгубернатора региона подтвердил эту информацию. По его словам, военные силы Афганистана находятся в 15 километрах от Шибергана. В республике идет противостояние правительственных сил с талибами, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность нарастает на фоне вывода американских войск из страны.Как ранее отмечал спецпредставитель президента России по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов, боевики готовы к политическому компромиссу, а их верхушка "наелась войны". В МИД Афганистана не согласились с этим заявлением и подчеркнули, что после подписания соглашения в Дохе "Талибан" последовательно нарушал положения документа, в частности обязательство сократить масштабы насилия.*Террористическая организация, запрещена в России.
https://ria.ru/20210807/afganistan-1744795512.html
афганистан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/155196/07/1551960705_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_139d7c7d2bb47524f44d9f69a0a31fc7.jpg
Афганистан-2021: какие районы заняли талибы
Стремительный вывод американских войск спровоцировал резкое ухудшение военной обстановки в Афганистане. Боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) перешли в наступление и к середине июля заняли значительные территории в сельской местности, КПП на границах с Ираном, Туркменией и Таджикистаном. Таджикистан был вынужден обратиться в ОДКБ за помощью. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, какие районы перешли под контроль талибов.
2021-08-07T20:01
true
PT1M00S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
афганистан, в мире
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости.
Бомбардировщики B-52
Stratofortress ВВС США нанесли авиаудары по талибам в Шибергане, столице провинции Джаузджан.
"Террористы понесли тяжелые потери", — написал представитель Минобороны Афганистана
Фавад Аман в Twitter.
Ранее газета Times со ссылкой на источники в американских оборонных кругах сообщила, что B-52 Stratofortress поднялись с авиабазы в Катаре, чтобы при помощи самолетов огневой поддержки AC-130 атаковать боевиков "Талибана"*.
В субботу члены радикального движения заявили, что провинция Джаузджан на севере страны перешла под их контроль. Замгубернатора региона подтвердил эту информацию. По его словам, военные силы Афганистана находятся в 15 километрах от Шибергана.
В республике идет противостояние правительственных сил с талибами, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность нарастает на фоне вывода американских войск из страны.
Как ранее отмечал спецпредставитель президента России
по Афганистану, директор Второго департамента Азии
МИД Замир Кабулов
, боевики готовы к политическому компромиссу, а их верхушка "наелась войны". В МИД Афганистана
не согласились с этим заявлением и подчеркнули, что после подписания соглашения в Дохе
"Талибан" последовательно нарушал положения документа, в частности обязательство сократить масштабы насилия.
*Террористическая организация, запрещена в России.