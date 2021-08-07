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Бомбардировщики B-52 США нанесли авиаудары по талибам в провинции Джаузджан

Бомбардировщики B-52 США нанесли авиаудары по талибам в провинции Джаузджан - РИА Новости, 07.08.2021

Бомбардировщики B-52 США нанесли авиаудары по талибам в провинции Джаузджан

Бомбардировщики B-52 Stratofortress ВВС США нанесли авиаудары по талибам в Шибергане, столице провинции Джаузджан. РИА Новости, 07.08.2021

2021-08-07T20:01

2021-08-07T20:01

2021-08-07T20:23

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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Бомбардировщики B-52 Stratofortress ВВС США нанесли авиаудары по талибам в Шибергане, столице провинции Джаузджан."Террористы понесли тяжелые потери", — написал представитель Минобороны Афганистана Фавад Аман в Twitter.Ранее газета Times со ссылкой на источники в американских оборонных кругах сообщила, что B-52 Stratofortress поднялись с авиабазы в Катаре, чтобы при помощи самолетов огневой поддержки AC-130 атаковать боевиков "Талибана"*.В субботу члены радикального движения заявили, что провинция Джаузджан на севере страны перешла под их контроль. Замгубернатора региона подтвердил эту информацию. По его словам, военные силы Афганистана находятся в 15 километрах от Шибергана. В республике идет противостояние правительственных сил с талибами, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность нарастает на фоне вывода американских войск из страны.Как ранее отмечал спецпредставитель президента России по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов, боевики готовы к политическому компромиссу, а их верхушка "наелась войны". В МИД Афганистана не согласились с этим заявлением и подчеркнули, что после подписания соглашения в Дохе "Талибан" последовательно нарушал положения документа, в частности обязательство сократить масштабы насилия.*Террористическая организация, запрещена в России.

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Афганистан-2021: какие районы заняли талибы Стремительный вывод американских войск спровоцировал резкое ухудшение военной обстановки в Афганистане. Боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) перешли в наступление и к середине июля заняли значительные территории в сельской местности, КПП на границах с Ираном, Туркменией и Таджикистаном. Таджикистан был вынужден обратиться в ОДКБ за помощью. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, какие районы перешли под контроль талибов. 2021-08-07T20:01 true PT1M00S

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