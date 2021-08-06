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Более тысячи жителей Белгородской области получат новое жилье в 2021 году
Более тысячи жителей Белгородской области получат новое жилье в 2021 году - РИА Новости, 06.08.2021
Более тысячи жителей Белгородской области получат новое жилье в 2021 году
Около 1,3 тысячи жителей Белгородской области получат в 2021 году новые квартиры в рамках реализации нацпроекта "Жилье и городская среда", сообщает в пятницу... РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T11:59
2021-08-06T11:59
общество
белгородская область
прохоровский район
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 6 авг - РИА Новости. Около 1,3 тысячи жителей Белгородской области получат в 2021 году новые квартиры в рамках реализации нацпроекта "Жилье и городская среда", сообщает в пятницу правительство региона.В Прохоровском районе Белгородской области завершается строительство 18-квартирного дома для переселенцев из аварийного жилья. Трехэтажное здание площадью свыше 700 квадратных метров расположено на улице Льва Толстого. Все коммуникации уже подведены к дому, строители приступили к внутренней отделке. Сдать жилье планируют до конца года. Как отмечают областные власти, в новые квартиры переедут жители трех аварийных домов."Всего в 2021 году в Белгородской области по нацпроекту "Жилье и городская среда" переселят 1300 человек. К концу 2022 года в новое, комфортное жилье переедут порядка 4,5 тысячи человек", - говорится в сообщении.В середине июня глава Белгородской области Вячеслав Гладков заключил с Фондом содействия реформированию ЖКХ соглашение, по которому регион получит 1,4 миллиарда рублей на расселение ветхого жилья. Благодаря соглашению, срок реализации программы будет сокращен в два раза. Переселение граждан из аварийного жилья в Белгородской области завершится до 31 декабря 2022 года, а не в 2024 году, как планировалось ранее.
https://ria.ru/20210805/belgorod-1744448697.html
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общество, белгородская область, прохоровский район, вячеслав гладков
11:59 06.08.2021
 
Более тысячи жителей Белгородской области получат новое жилье в 2021 году

Правительство Белгородской области: около 1,3 тысячи жителей получат новое жилье в 2021 году

CC BY-SA 2.0 / Alexxx Malev / Belgorod 5Белгород
Белгород - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
CC BY-SA 2.0 / Alexxx Malev / Belgorod 5
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 6 авг - РИА Новости. Около 1,3 тысячи жителей Белгородской области получат в 2021 году новые квартиры в рамках реализации нацпроекта "Жилье и городская среда", сообщает в пятницу правительство региона.
В Прохоровском районе Белгородской области завершается строительство 18-квартирного дома для переселенцев из аварийного жилья. Трехэтажное здание площадью свыше 700 квадратных метров расположено на улице Льва Толстого. Все коммуникации уже подведены к дому, строители приступили к внутренней отделке. Сдать жилье планируют до конца года. Как отмечают областные власти, в новые квартиры переедут жители трех аварийных домов.
"Всего в 2021 году в Белгородской области по нацпроекту "Жилье и городская среда" переселят 1300 человек. К концу 2022 года в новое, комфортное жилье переедут порядка 4,5 тысячи человек", - говорится в сообщении.
В середине июня глава Белгородской области Вячеслав Гладков заключил с Фондом содействия реформированию ЖКХ соглашение, по которому регион получит 1,4 миллиарда рублей на расселение ветхого жилья. Благодаря соглашению, срок реализации программы будет сокращен в два раза. Переселение граждан из аварийного жилья в Белгородской области завершится до 31 декабря 2022 года, а не в 2024 году, как планировалось ранее.
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ОбществоБелгородская областьПрохоровский районВячеслав Гладков
 
 
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