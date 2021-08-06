https://ria.ru/20210806/zhile-1744649311.html

Более тысячи жителей Белгородской области получат новое жилье в 2021 году

Более тысячи жителей Белгородской области получат новое жилье в 2021 году - РИА Новости, 06.08.2021

Более тысячи жителей Белгородской области получат новое жилье в 2021 году

Около 1,3 тысячи жителей Белгородской области получат в 2021 году новые квартиры в рамках реализации нацпроекта "Жилье и городская среда", сообщает в пятницу... РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T11:59

2021-08-06T11:59

2021-08-06T11:59

общество

белгородская область

прохоровский район

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 6 авг - РИА Новости. Около 1,3 тысячи жителей Белгородской области получат в 2021 году новые квартиры в рамках реализации нацпроекта "Жилье и городская среда", сообщает в пятницу правительство региона.В Прохоровском районе Белгородской области завершается строительство 18-квартирного дома для переселенцев из аварийного жилья. Трехэтажное здание площадью свыше 700 квадратных метров расположено на улице Льва Толстого. Все коммуникации уже подведены к дому, строители приступили к внутренней отделке. Сдать жилье планируют до конца года. Как отмечают областные власти, в новые квартиры переедут жители трех аварийных домов."Всего в 2021 году в Белгородской области по нацпроекту "Жилье и городская среда" переселят 1300 человек. К концу 2022 года в новое, комфортное жилье переедут порядка 4,5 тысячи человек", - говорится в сообщении.В середине июня глава Белгородской области Вячеслав Гладков заключил с Фондом содействия реформированию ЖКХ соглашение, по которому регион получит 1,4 миллиарда рублей на расселение ветхого жилья. Благодаря соглашению, срок реализации программы будет сокращен в два раза. Переселение граждан из аварийного жилья в Белгородской области завершится до 31 декабря 2022 года, а не в 2024 году, как планировалось ранее.

https://ria.ru/20210805/belgorod-1744448697.html

белгородская область

прохоровский район

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общество, белгородская область, прохоровский район, вячеслав гладков