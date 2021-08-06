https://ria.ru/20210806/zelenskiy-1744611845.html
В Крыму посочувствовали украинцам из-за президентства Зеленского
В Крыму посочувствовали украинцам из-за президентства Зеленского - РИА Новости, 06.08.2021
В Крыму посочувствовали украинцам из-за президентства Зеленского
Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал циничными слова президента Украины Владимира... РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T07:51
2021-08-06T07:51
2021-08-06T07:51
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг - РИА Новости. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал циничными слова президента Украины Владимира Зеленского, что Россия будет оплакивать свои решения по Крыму.Зеленский заявил это в интервью украинскому телеканалу "Дом".По его словам, Зеленскому пора прекратить рассказывать байки украинскому народу, а лучше подумать, как улучшить его благосостояние."Мы относимся к народу Украины с глубоким сочувствием, так как ему опять достался президент, который не выполнил ни одного своего перевыборного обещания", - сказал Гемпель.
https://ria.ru/20210806/krym-1744610447.html
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в мире, украина, республика крым, симферополь, владимир зеленский, юрий гемпель, россия
В Крыму посочувствовали украинцам из-за президентства Зеленского
Глава комитета крымского парламента Гемпель посочувствовал украинцам из-за президентства Зеленского
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг - РИА Новости. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал циничными слова президента Украины Владимира Зеленского, что Россия будет оплакивать свои решения по Крыму.
Зеленский заявил это в интервью украинскому телеканалу "Дом".
"Циничное и нелогичное заявление. Это Украина пусть оплакивает свою безграмотную политику, которая ведет страну в пропасть, а Россия гордится Крымом и развивает его. Полуостров еще никогда так бурно не преображался", - сказал РИА Новости Гемпель.
По его словам, Зеленскому пора прекратить рассказывать байки украинскому народу, а лучше подумать, как улучшить его благосостояние.
"Мы относимся к народу Украины с глубоким сочувствием, так как ему опять достался президент, который не выполнил ни одного своего перевыборного обещания", - сказал Гемпель.