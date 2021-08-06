https://ria.ru/20210806/zasurskiy-1744706444.html

Президента журфака МГУ Ясена Засурского кремировали

Президента журфака МГУ Ясена Засурского кремировали - РИА Новости, 06.08.2021

Президента журфака МГУ Ясена Засурского кремировали

Президента факультета журналистики МГУ Ясена Засурского кремировали в четверг, прах пока хранится в Хованском крематории, сообщил РИА Новости источник. РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T15:38

2021-08-06T15:38

2021-08-06T15:38

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Президента факультета журналистики МГУ Ясена Засурского кремировали в четверг, прах пока хранится в Хованском крематории, сообщил РИА Новости источник.Ясен Николаевич умер 1 августа на 92-ом году жизни. Он был последним из преподавателей, работавших на журфаке со дня его основания. Засурский родился в 1929 году в Москве. Более 40 лет (1965-2007) Засурский являлся деканом факультета. Во вторник во дворе журфака прошло прощание с ним.Засурский был награжден двумя орденами "Знак Почета" (1960, 1976), орденом Трудового Красного Знамени (1980), Золотой медалью ЮНЕСКО Махатмы Ганди, также российскими и зарубежными медалями. Дважды был лауреатом Ломоносовской премии.Указом президента России 29 октября 1999 года за большой личный вклад в подготовку высококвалифицированных кадров для отечественной журналистики Засурский был награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени.Также являлся лауреатом премии Правительства РФ 2005 года в области печатных средств массовой информации, в 2006 году - лауреатом премии поощрения высших достижений литературы и искусства "Триумф".Гражданская панихида и отпевание в силу эпидемиологических ограничений прошли в Домовом храме святой мученицы Татианы при МГУ в кругу родственников и самых близких людей Засурского.После отпевания во дворе факультета состоялось публичное прощание и возложение цветов к гробу Засурского. Среди возложенных венков композиции от администрации президента, Союза журналистов России, ректора МГУ, студентов и педагогов.

https://ria.ru/20210801/zasurskiy-1743849237.html

https://ria.ru/20210804/zasurskiy-1744327395.html

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общество, москва, ясен засурский, россия