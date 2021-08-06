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Президента журфака МГУ Ясена Засурского кремировали
Президента журфака МГУ Ясена Засурского кремировали - РИА Новости, 06.08.2021
Президента журфака МГУ Ясена Засурского кремировали
Президента факультета журналистики МГУ Ясена Засурского кремировали в четверг, прах пока хранится в Хованском крематории, сообщил РИА Новости источник. РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T15:38
2021-08-06T15:38
общество
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Президента факультета журналистики МГУ Ясена Засурского кремировали в четверг, прах пока хранится в Хованском крематории, сообщил РИА Новости источник.Ясен Николаевич умер 1 августа на 92-ом году жизни. Он был последним из преподавателей, работавших на журфаке со дня его основания. Засурский родился в 1929 году в Москве. Более 40 лет (1965-2007) Засурский являлся деканом факультета. Во вторник во дворе журфака прошло прощание с ним.Засурский был награжден двумя орденами "Знак Почета" (1960, 1976), орденом Трудового Красного Знамени (1980), Золотой медалью ЮНЕСКО Махатмы Ганди, также российскими и зарубежными медалями. Дважды был лауреатом Ломоносовской премии.Указом президента России 29 октября 1999 года за большой личный вклад в подготовку высококвалифицированных кадров для отечественной журналистики Засурский был награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени.Также являлся лауреатом премии Правительства РФ 2005 года в области печатных средств массовой информации, в 2006 году - лауреатом премии поощрения высших достижений литературы и искусства "Триумф".Гражданская панихида и отпевание в силу эпидемиологических ограничений прошли в Домовом храме святой мученицы Татианы при МГУ в кругу родственников и самых близких людей Засурского.После отпевания во дворе факультета состоялось публичное прощание и возложение цветов к гробу Засурского. Среди возложенных венков композиции от администрации президента, Союза журналистов России, ректора МГУ, студентов и педагогов.
https://ria.ru/20210801/zasurskiy-1743849237.html
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общество, москва, ясен засурский, россия
15:38 06.08.2021
 
Президента журфака МГУ Ясена Засурского кремировали

Президента факультета журналистики МГУ Ясена Засурского кремировали в Хованском крематории

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЦветы в память о президенте факультета журналистики МГУ Ясене Засурском, скончавшемся на 92-м году жизни, у здания факультета журналистики МГУ
Цветы в память о президенте факультета журналистики МГУ Ясене Засурском, скончавшемся на 92-м году жизни, у здания факультета журналистики МГУ - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Президента факультета журналистики МГУ Ясена Засурского кремировали в четверг, прах пока хранится в Хованском крематории, сообщил РИА Новости источник.
"Ясена Николаевича кремировали в четверг, 5 августа, в Хованском крематории, пока его прах хранится там", - сообщил собеседник агентства.
Ясен Николаевич умер 1 августа на 92-ом году жизни. Он был последним из преподавателей, работавших на журфаке со дня его основания. Засурский родился в 1929 году в Москве. Более 40 лет (1965-2007) Засурский являлся деканом факультета. Во вторник во дворе журфака прошло прощание с ним.
Засурский был награжден двумя орденами "Знак Почета" (1960, 1976), орденом Трудового Красного Знамени (1980), Золотой медалью ЮНЕСКО Махатмы Ганди, также российскими и зарубежными медалями. Дважды был лауреатом Ломоносовской премии.
Указом президента России 29 октября 1999 года за большой личный вклад в подготовку высококвалифицированных кадров для отечественной журналистики Засурский был награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени.
Профессор Ясен Николаевич Засурский - РИА Новости, 1920, 01.08.2021
1 августа, 11:34
Биография президента журфака МГУ Ясена Засурского
Также являлся лауреатом премии Правительства РФ 2005 года в области печатных средств массовой информации, в 2006 году - лауреатом премии поощрения высших достижений литературы и искусства "Триумф".
Гражданская панихида и отпевание в силу эпидемиологических ограничений прошли в Домовом храме святой мученицы Татианы при МГУ в кругу родственников и самых близких людей Засурского.
После отпевания во дворе факультета состоялось публичное прощание и возложение цветов к гробу Засурского. Среди возложенных венков композиции от администрации президента, Союза журналистов России, ректора МГУ, студентов и педагогов.
Декан факультета журналистики Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, профессор Ясен Николаевич Засурский - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
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