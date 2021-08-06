https://ria.ru/20210806/zabolevaemost-1744677263.html

Попова рассказала о сокращении периода подъема заболеваемости COVID-19

Попова рассказала о сокращении периода подъема заболеваемости COVID-19 - РИА Новости, 06.08.2021

Попова рассказала о сокращении периода подъема заболеваемости COVID-19

Период подъема заболеваемости коронавирусом сократился с 2,5 месяцев, как это было прошлой осенью и в начале зимы, до четырех недель благодаря разработанным... РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T13:56

2021-08-06T13:56

2021-08-06T13:56

распространение коронавируса

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

анна попова

коронавирусы

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Период подъема заболеваемости коронавирусом сократился с 2,5 месяцев, как это было прошлой осенью и в начале зимы, до четырех недель благодаря разработанным правилам профилактики, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Все ограничения, которые сегодня предложены и разработаны, они сегодня абсолютно обоснованы, и по тем регионам, где есть уже снижение, мы четко видим результат. Там, где все было сделано вовремя, весь процесс подъема занял не более четырех недель, это хороший результат. Это два инкубационных периода. Напомню, что прошлой весной это было гораздо больше. Осенью, в начале зимы это было практически 2,5 месяца, сегодня мы научились с этим справляться за четыре недели, но когда мы делаем все своевременно и правильно",- сказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24".

https://ria.ru/20210806/mozgi-1744599113.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии