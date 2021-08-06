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"Оппозиционная платформа" осудила заявления языкового омбудсмена Украины
"Оппозиционная платформа" осудила заявления языкового омбудсмена Украины - РИА Новости, 06.08.2021
"Оппозиционная платформа" осудила заявления языкового омбудсмена Украины
Украинская партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" выразила протест в связи с заявлением языкового омбудсмена Украины о предложении покинуть страну тем,... РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T17:45
2021-08-06T17:45
в мире
украина
петр порошенко
оппозиционная платформа - за жизнь
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КИЕВ, 6 авг - РИА Новости. Украинская партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" выразила протест в связи с заявлением языкового омбудсмена Украины о предложении покинуть страну тем, кого не устраивает закон о государственном языке или украинское государство, в партии считают такие заявления антиконституционными и диктаторскими, говорится в сообщении политсилы в пятницу.Ранее уполномоченный по защите украинского языка Тарас Креминь предложил тем, кого не устраивает лично он, закон о языке или украинское государство, покинуть страну."Оппозиционная платформа – За жизнь" выражает решительный протест против антиконституционных, диктаторских намерений власти. Требуем отказаться от угроз в адрес граждан и обеспечить неукоснительное выполнение Конституции Украины", - говорится в заявлении.Партия указала, что, по сути, от государственного чиновника прозвучал призыв к принудительной депортации украинских граждан, несогласных с "дискриминационной культурно-языковой политикой власти"."Антиконституционная политика разделения украинцев на "правильных" и "неправильных" в исполнении Зе-команды достигла своего апогея. Еще никогда в истории Украины власть не доходила до того, чтобы напрямую запугивать собственных граждан. Не вынуждала тех, кто по своим языковым, культурным, этническим, мировоззренческим признакам ей "не нравится", выезжать из страны", - говорится в сообщении.В мае 2019 года бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко подписал закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который предусматривает использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни. Документ также предусматривал создание специальной "языковой комиссии", а также введение должности уполномоченного по его защите, которую сейчас занимает Тарас Креминь. Этим же законом было предложено ввести экзамены для чиновников, определяющие уровень знания украинского языка, и штрафовать за нарушение норм закона. Штраф составляет от 5,1 тысячи гривен (184 доллара) до 6,8 тысячи гривен (245 долларов).
https://ria.ru/20210806/yazyk-1744619270.html
https://ria.ru/20210715/zakharova-1741461000.html
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в мире, украина, петр порошенко, оппозиционная платформа - за жизнь
17:45 06.08.2021
 
"Оппозиционная платформа" осудила заявления языкового омбудсмена Украины

"Оппозиционная платформа" назвала заявления языкового омбудсмена Украины диктаторскими

© Фото : страница Тараса Креминя в FacebookТарас Креминь
Тарас Креминь - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
© Фото : страница Тараса Креминя в Facebook
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КИЕВ, 6 авг - РИА Новости. Украинская партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" выразила протест в связи с заявлением языкового омбудсмена Украины о предложении покинуть страну тем, кого не устраивает закон о государственном языке или украинское государство, в партии считают такие заявления антиконституционными и диктаторскими, говорится в сообщении политсилы в пятницу.
Ранее уполномоченный по защите украинского языка Тарас Креминь предложил тем, кого не устраивает лично он, закон о языке или украинское государство, покинуть страну.
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"Оппозиционная платформа – За жизнь" выражает решительный протест против антиконституционных, диктаторских намерений власти. Требуем отказаться от угроз в адрес граждан и обеспечить неукоснительное выполнение Конституции Украины", - говорится в заявлении.
Партия указала, что, по сути, от государственного чиновника прозвучал призыв к принудительной депортации украинских граждан, несогласных с "дискриминационной культурно-языковой политикой власти".
"Антиконституционная политика разделения украинцев на "правильных" и "неправильных" в исполнении Зе-команды достигла своего апогея. Еще никогда в истории Украины власть не доходила до того, чтобы напрямую запугивать собственных граждан. Не вынуждала тех, кто по своим языковым, культурным, этническим, мировоззренческим признакам ей "не нравится", выезжать из страны", - говорится в сообщении.
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В мае 2019 года бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко подписал закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который предусматривает использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни. Документ также предусматривал создание специальной "языковой комиссии", а также введение должности уполномоченного по его защите, которую сейчас занимает Тарас Креминь. Этим же законом было предложено ввести экзамены для чиновников, определяющие уровень знания украинского языка, и штрафовать за нарушение норм закона. Штраф составляет от 5,1 тысячи гривен (184 доллара) до 6,8 тысячи гривен (245 долларов).
 
В миреУкраинаПетр ПорошенкоОппозиционная платформа - За жизнь
 
 
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