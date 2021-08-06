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На Украине утверждают, что Россия "стырила" название русского языка
На Украине утверждают, что Россия "стырила" название русского языка - РИА Новости, 06.08.2021
На Украине утверждают, что Россия "стырила" название русского языка
Русский язык следует переименовать в "московский", так как это его "исторически правильное название", заявила в эфире телеканала "Украина 24" скандальная... РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T09:23
2021-08-06T09:23
2021-08-06T12:29
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украина
лариса ницой
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Русский язык следует переименовать в "московский", так как это его "исторически правильное название", заявила в эфире телеканала "Украина 24" скандальная украинская писательница Лариса Ницой.Писательница утверждает, что Россия "стырила" название русского языка у Украины, который, уверена Волынец, жителям страны не нужен, однако все привыкли на нем разговаривать.На Украине с 2019 года действует закон, согласно которому единственным государственным языком считается украинский. Его применение обязательно практически во всех сферах жизни. При этом в разных городах регулярно происходят бытовые конфликты из-за языка.В России закон вызвал жесткую критику. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала его абсурдным, обвинив киевские власти в том, что они намеренно сеют раздор между гражданами, которые говорят как на государственном языке, так и на русском.
https://radiosputnik.ria.ru/20210704/ukraina-1739800037.html
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в мире, украина, лариса ницой, россия
09:23 06.08.2021 (обновлено: 12:29 06.08.2021)
На Украине утверждают, что Россия "стырила" название русского языка
Украинская писательница Ницой предложила переименовать русский язык в московский
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости.
Русский язык следует переименовать в "московский", так как это его "исторически правильное название", заявила в эфире телеканала "Украина 24"
скандальная украинская писательница Лариса Ницой.
"Я называю этот язык московским. <…> Призываю всех называть Россию Московией, их историческим названием", — добавила она.
Писательница утверждает, что Россия "стырила" название русского языка у Украины, который, уверена Волынец, жителям страны не нужен, однако все привыкли на нем разговаривать.
На Украине с 2019 года действует закон, согласно которому единственным государственным языком считается украинский. Его применение обязательно практически во всех сферах жизни. При этом в разных городах регулярно происходят бытовые конфликты из-за языка.
В России закон вызвал жесткую критику. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала его абсурдным, обвинив киевские власти в том, что они намеренно сеют раздор между гражданами, которые говорят как на государственном языке, так и на русском.