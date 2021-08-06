https://ria.ru/20210806/yakutsk-1744637120.html

Почти 300 миллионов рублей потратят на капремонт главной улицы Якутска

Почти 300 миллионов рублей потратят на капремонт главной улицы Якутска - РИА Новости, 06.08.2021

Почти 300 миллионов рублей потратят на капремонт главной улицы Якутска

Почти 300 миллионов рублей потратят в 2021 году на капитальный ремонт главной улицы Якутска, в течение трех лет на реализацию проекта будет израсходован 1... РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T11:12

2021-08-06T11:12

2021-08-06T11:12

республика саха (якутия)

общество

якутск

евгений григорьев

республика саха (якутия)

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ЯКУТСК, 6 авг – РИА Новости. Почти 300 миллионов рублей потратят в 2021 году на капитальный ремонт главной улицы Якутска, в течение трех лет на реализацию проекта будет израсходован 1 миллиард 588 миллионов рублей, сообщил РИА Новости глава города Якутска Евгений Григорьев.Ранее сообщалось о том, что работы по капитальному ремонту проспекта Ленина стоимостью в 1,5 миллиарда рублей начнутся в Якутске в 2021 году, самой дорогой частью проекта является замена канализационного коллектора 1968 года постройки.В 2022 году республика Саха (Якутия) отметит 100-летие образования Якутской АССР. Капитальный ремонт проспекта Ленина – один из самых значимых проектов, приуроченных к юбилейной дате.По словам градоначальника, в настоящее время проектно-сметная документация запланированных работ по капремонту получила положительное заключение управления госэкспертизы республики."Работы пройдут в три этапа с 2021 по 2023 год. Сумма работ по капитальному ремонту проспекта Ленина по результатам экспертизы составляет 1 миллиард 588 миллионов рублей. Из этих средств в этом году мы планируем освоить 290 миллионов рублей", - рассказал Григорьев.В ближайшее время городские власти проведут открытый аукцион, на котором определится подрядчик."На первом этапе мы должны сделать участок улица Кулаковского - улица Октябрьская. В настоящее время силами нашего предприятия "Горсвет" мы проводим переключение линий уличного освещения. Мы в этом году поменяем опоры, вынесем инженерные сети, проведем демонтаж старого дорожного полотна. Также сейчас идут работы по замене канализационного коллектора силами "Водоканала". Предприятию были доведены субсидии на это дело", - отметил глава города.Григорьев подчеркнул, что амбициозные планы по капитальному ремонту проспекта Ленина – главной улицы не только Якутска, но и республики, включают новые решения по благоустройству. К примеру, впервые в городе будет реализована концепция "Чистое небо". "Мы уберем все провода под землю. Постараемся действительно преобразить центр города, сделать его лицом республики", - добавил собеседник агентства.

https://ria.ru/20210707/kredit-1740212810.html

https://ria.ru/20210706/prodazha-1740045241.html

якутск

республика саха (якутия)

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общество, якутск, евгений григорьев, республика саха (якутия)