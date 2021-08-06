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Путин постарается приехать на финал WorldSkills в Башкирию
Путин постарается приехать на финал WorldSkills в Башкирию - РИА Новости, 07.08.2021
Путин постарается приехать на финал WorldSkills в Башкирию
Президент России Владимир Путин пообещал постараться приехать на финал IX Национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) в Башкирию. РИА Новости, 07.08.2021
2021-08-06T20:58
2021-08-06T20:58
2021-08-07T05:46
общество
уфа
владимир путин
республика башкортостан
worldskills
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ПЕРВОМАЙСКИЙ (Башкирия), 6 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал постараться приехать на финал IX Национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) в Башкирию.Глава государства в пятницу посетил церемонию открытия нового завода по производству сухих строительных смесей "Цемикс" группы компаний "Ласселсбергер", а затем пообщался с сотрудниками предприятия.По словам Путина, благодаря движению WorldSkills значительно выросло уважение к рабочим профессиям, а значит и интерес.Финал IX Национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) в 2021 году состоится с 21 по 25 июля в Уфе в очном формате.
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уфа
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общество, уфа, владимир путин, республика башкортостан, worldskills
20:58 06.08.2021 (обновлено: 05:46 07.08.2021)
Путин постарается приехать на финал WorldSkills в Башкирию
Президент Путин постарается приехать на финал нацчемпионата WorldSkills в Башкирию