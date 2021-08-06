https://ria.ru/20210806/worldskills-1744771770.html

Путин постарается приехать на финал WorldSkills в Башкирию

Путин постарается приехать на финал WorldSkills в Башкирию - РИА Новости, 07.08.2021

Путин постарается приехать на финал WorldSkills в Башкирию

Президент России Владимир Путин пообещал постараться приехать на финал IX Национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) в Башкирию. РИА Новости, 07.08.2021

2021-08-06T20:58

2021-08-06T20:58

2021-08-07T05:46

общество

уфа

владимир путин

республика башкортостан

worldskills

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ПЕРВОМАЙСКИЙ (Башкирия), 6 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал постараться приехать на финал IX Национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) в Башкирию.Глава государства в пятницу посетил церемонию открытия нового завода по производству сухих строительных смесей "Цемикс" группы компаний "Ласселсбергер", а затем пообщался с сотрудниками предприятия.По словам Путина, благодаря движению WorldSkills значительно выросло уважение к рабочим профессиям, а значит и интерес.Финал IX Национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) в 2021 году состоится с 21 по 25 июля в Уфе в очном формате.

https://ria.ru/20210708/worldskills-1740401142.html

уфа

республика башкортостан

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общество, уфа, владимир путин, республика башкортостан, worldskills