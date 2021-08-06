https://ria.ru/20210806/vzyatka-1744639043.html

В Геленджике двух полицейских заподозрили в получении взятки

В Геленджике двух полицейских заподозрили в получении взятки - РИА Новости, 06.08.2021

В Геленджике двух полицейских заподозрили в получении взятки

Двое сотрудников ДПС в Геленджике задержаны по подозрению в получении взятки, ими занимаются сотрудники службы госбезопасности, сообщает пресс-служба ГУМВД по... РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T11:20

2021-08-06T11:20

2021-08-06T11:20

происшествия

краснодарский край

геленджик

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

гумвд

скр

россия

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КРАСНОДАР, 6 авг – РИА Новости. Двое сотрудников ДПС в Геленджике задержаны по подозрению в получении взятки, ими занимаются сотрудники службы госбезопасности, сообщает пресс-служба ГУМВД по Краснодарскому краю.В пятницу в местных пабликах появилось видео, снятое на видорегистратор авто, на котором видно, как группа правоохранителей обступила полицейскую машину, а один из правоохранителей в форме сотрудника ДПС активно выкладывает из карманов их содержимое. За кадром водитель комментирует, что правоохранители работают с двумя гаишниками."5 августа 2021 года в Геленджике задержаны полицейские по подозрению в получении взятки. В настоящее время руководством ГУ МВД России по Краснодарскому краю назначено проведение проверки, указанные сотрудники будут отстранены от исполнения служебных обязанностей. В случае установления вины будут уволены из органов внутренних дел и понесут наказание в соответствии с действующим законодательством, а их руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности. Материалы находятся в ФСБ России по Краснодарскому краю", - сообщило ведомство.В пресс-службе РИА Новости уточнили, что задержаны двое полицейских, они являются сотрудниками ДПС.В четверг органы СКР по Кубани сообщили о возбуждении дела в отношении двоих полицейских из Геленджика, подозреваемых в превышении полномочий из-за эпизода с вымогательством 1,7 миллиона рублей, они скрылись и объявлены в розыск. Также в четверг СУСК сообщил, что сотрудники регионального УФСБ задержали в Геленджике при получении взятки инспектора патрульно-постовой службы, который уже дал признательные показания. По версии следствия, 17 июля полицейский выявил двоих подозрительных граждан и в ходе проверки их документов и мобильных телефонов выяснил, что один из них собирался приобрести наркотики. По информации СУСК, за бездействие правоохранитель попросил 100 тысяч рублей, а 1 августа после получения взятки был задержан.

https://ria.ru/20210805/gosokhotnadzor-1744565552.html

https://ria.ru/20210804/vzyatka-1744398416.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, краснодарский край, геленджик, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), гумвд, скр, россия