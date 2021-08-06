Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210806/vzyatka-1744639043.html
В Геленджике двух полицейских заподозрили в получении взятки
В Геленджике двух полицейских заподозрили в получении взятки - РИА Новости, 06.08.2021
В Геленджике двух полицейских заподозрили в получении взятки
Двое сотрудников ДПС в Геленджике задержаны по подозрению в получении взятки, ими занимаются сотрудники службы госбезопасности, сообщает пресс-служба ГУМВД по... РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T11:20
2021-08-06T11:20
происшествия
краснодарский край
геленджик
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
гумвд
скр
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572307858_930:268:3077:1476_1920x0_80_0_0_5b2955eb62dd7b6b10dcee6fc439c7bb.jpg
КРАСНОДАР, 6 авг – РИА Новости. Двое сотрудников ДПС в Геленджике задержаны по подозрению в получении взятки, ими занимаются сотрудники службы госбезопасности, сообщает пресс-служба ГУМВД по Краснодарскому краю.В пятницу в местных пабликах появилось видео, снятое на видорегистратор авто, на котором видно, как группа правоохранителей обступила полицейскую машину, а один из правоохранителей в форме сотрудника ДПС активно выкладывает из карманов их содержимое. За кадром водитель комментирует, что правоохранители работают с двумя гаишниками."5 августа 2021 года в Геленджике задержаны полицейские по подозрению в получении взятки. В настоящее время руководством ГУ МВД России по Краснодарскому краю назначено проведение проверки, указанные сотрудники будут отстранены от исполнения служебных обязанностей. В случае установления вины будут уволены из органов внутренних дел и понесут наказание в соответствии с действующим законодательством, а их руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности. Материалы находятся в ФСБ России по Краснодарскому краю", - сообщило ведомство.В пресс-службе РИА Новости уточнили, что задержаны двое полицейских, они являются сотрудниками ДПС.В четверг органы СКР по Кубани сообщили о возбуждении дела в отношении двоих полицейских из Геленджика, подозреваемых в превышении полномочий из-за эпизода с вымогательством 1,7 миллиона рублей, они скрылись и объявлены в розыск. Также в четверг СУСК сообщил, что сотрудники регионального УФСБ задержали в Геленджике при получении взятки инспектора патрульно-постовой службы, который уже дал признательные показания. По версии следствия, 17 июля полицейский выявил двоих подозрительных граждан и в ходе проверки их документов и мобильных телефонов выяснил, что один из них собирался приобрести наркотики. По информации СУСК, за бездействие правоохранитель попросил 100 тысяч рублей, а 1 августа после получения взятки был задержан.
https://ria.ru/20210805/gosokhotnadzor-1744565552.html
https://ria.ru/20210804/vzyatka-1744398416.html
краснодарский край
геленджик
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572307858_960:229:3077:1817_1920x0_80_0_0_14681de63d886626187d0c55f8e8936c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, краснодарский край, геленджик, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), гумвд, скр, россия
11:20 06.08.2021
 
В Геленджике двух полицейских заподозрили в получении взятки

ГУМВД Кубани: двое полицейских в Геленджике задержаны по подозрению во взяточничестве

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРабота УМВД России
Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 6 авг – РИА Новости. Двое сотрудников ДПС в Геленджике задержаны по подозрению в получении взятки, ими занимаются сотрудники службы госбезопасности, сообщает пресс-служба ГУМВД по Краснодарскому краю.
В пятницу в местных пабликах появилось видео, снятое на видорегистратор авто, на котором видно, как группа правоохранителей обступила полицейскую машину, а один из правоохранителей в форме сотрудника ДПС активно выкладывает из карманов их содержимое. За кадром водитель комментирует, что правоохранители работают с двумя гаишниками.
Молоточек судьи в витрине подарков в Госдуме - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
Вчера, 18:32
Экс-глава нижегородского госохотнадзора получил условный срок за взятки
"5 августа 2021 года в Геленджике задержаны полицейские по подозрению в получении взятки. В настоящее время руководством ГУ МВД России по Краснодарскому краю назначено проведение проверки, указанные сотрудники будут отстранены от исполнения служебных обязанностей. В случае установления вины будут уволены из органов внутренних дел и понесут наказание в соответствии с действующим законодательством, а их руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности. Материалы находятся в ФСБ России по Краснодарскому краю", - сообщило ведомство.
В пресс-службе РИА Новости уточнили, что задержаны двое полицейских, они являются сотрудниками ДПС.
В четверг органы СКР по Кубани сообщили о возбуждении дела в отношении двоих полицейских из Геленджика, подозреваемых в превышении полномочий из-за эпизода с вымогательством 1,7 миллиона рублей, они скрылись и объявлены в розыск. Также в четверг СУСК сообщил, что сотрудники регионального УФСБ задержали в Геленджике при получении взятки инспектора патрульно-постовой службы, который уже дал признательные показания. По версии следствия, 17 июля полицейский выявил двоих подозрительных граждан и в ходе проверки их документов и мобильных телефонов выяснил, что один из них собирался приобрести наркотики. По информации СУСК, за бездействие правоохранитель попросил 100 тысяч рублей, а 1 августа после получения взятки был задержан.
Сотрудник ФСБ - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
4 августа, 18:51
В Геленджике задержали полицейского при получении взятки
 
ПроисшествияКраснодарский крайГеленджикФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)ГУМВДСКРРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:38Президента журфака МГУ Ясена Засурского кремировали
15:37В Греции тушат пятьдесят шесть пожаров
15:37В Белгороде присяжные оправдали медсестру, задушившую парализованного мужа
15:37В Москве ребенка госпитализировали после столкновения двух такси
15:37В Тольятти возбудили дело против мужчины, выкинувшего собаку в мусоропровод
15:36Путин поручил при необходимости поддержать людей с низкими доходами
15:36Эрдоган заявил о планах озеленения регионов, пострадавших от пожаров
15:34Лесной пожар в турецком Манавгате взяли под контроль
15:28Премьеры стран Балтии заявили о разработке новых санкций против Белоруссии
15:27"Роскосмос" потратит более 900 миллионов рублей на изучение нанотехнологий
15:24Путин поручил утвердить план по достижению целей национального развития
15:24Выработанные при COVID-19 антитела остаются эффективными семь месяцев
15:19В ГИБДД назвали причину массового ДТП в Ростовской области
15:17В Хабаровском крае валун весом в 16 тонн упал на железнодорожные пути
15:16В Пензенской области возбудили дело из-за некачественной воды
15:14На Урале начали проверку из-за массовой гибели рыбы в реке Салда
15:11СМИ: опасный штамм COVID-19 обнаружили в Японии незадолго до Олимпиады
15:09Вылетающих за границу россиян попросили приезжать в аэропорты заранее
15:06Путин продлил срок госслужбы заместителю секретаря Совбеза Кокову
15:00В Хабаровске пройдет форум о дальневосточном "Нюрнберге"
Лента новостейМолния