В Геленджике двух полицейских заподозрили в получении взятки
ГУМВД Кубани: двое полицейских в Геленджике задержаны по подозрению во взяточничестве
КРАСНОДАР, 6 авг – РИА Новости. Двое сотрудников ДПС в Геленджике задержаны по подозрению в получении взятки, ими занимаются сотрудники службы госбезопасности, сообщает пресс-служба ГУМВД по Краснодарскому краю.
В пятницу в местных пабликах появилось видео, снятое на видорегистратор авто, на котором видно, как группа правоохранителей обступила полицейскую машину, а один из правоохранителей в форме сотрудника ДПС активно выкладывает из карманов их содержимое. За кадром водитель комментирует, что правоохранители работают с двумя гаишниками.
"5 августа 2021 года в Геленджике задержаны полицейские по подозрению в получении взятки. В настоящее время руководством ГУ МВД России по Краснодарскому краю назначено проведение проверки, указанные сотрудники будут отстранены от исполнения служебных обязанностей. В случае установления вины будут уволены из органов внутренних дел и понесут наказание в соответствии с действующим законодательством, а их руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности. Материалы находятся в ФСБ России по Краснодарскому краю", - сообщило ведомство.
В пресс-службе РИА Новости уточнили, что задержаны двое полицейских, они являются сотрудниками ДПС.
В четверг органы СКР по Кубани сообщили о возбуждении дела в отношении двоих полицейских из Геленджика, подозреваемых в превышении полномочий из-за эпизода с вымогательством 1,7 миллиона рублей, они скрылись и объявлены в розыск. Также в четверг СУСК сообщил, что сотрудники регионального УФСБ задержали в Геленджике при получении взятки инспектора патрульно-постовой службы, который уже дал признательные показания. По версии следствия, 17 июля полицейский выявил двоих подозрительных граждан и в ходе проверки их документов и мобильных телефонов выяснил, что один из них собирался приобрести наркотики. По информации СУСК, за бездействие правоохранитель попросил 100 тысяч рублей, а 1 августа после получения взятки был задержан.
4 августа, 18:51В Геленджике задержали полицейского при получении взятки