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В России предложили ввести новые выплаты

В России предложили ввести новые выплаты - РИА Новости, 06.08.2021

В России предложили ввести новые выплаты

В России предложили ввести пособие в размере десяти тысяч рублей за своевременное прохождение бесплатной плановой диспансеризации. С такой инициативой выступила РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T09:19

2021-08-06T09:19

2021-08-06T09:19

общество

республика татарстан (татарстан)

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

ирина волынец

антон котяков

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МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. В России предложили ввести пособие в размере десяти тысяч рублей за своевременное прохождение бесплатной плановой диспансеризации. С такой инициативой выступила уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец. С документом ознакомился телеканал RT.Омбудсмен призвала запустить федеральную программу "Здоровая Россия", направленную на всеобщее информирование населения о возможности пройти бесплатное обследование. За своевременное прохождение плановой диспансеризации без пропусков граждане смогут получать выплату в размере десяти тысяч рублей раз в три года.Согласно документу, при прохождении медицинского обследования россияне должны будут получить специальный QR-код на портале Госуслуг, который позволит им впоследствии подать заявление на выплату пособия.По словам Волынец, эта инициатива должна повысить внимание населения к необходимости заботиться о своем здоровье, так как при обнаружении болезни на ранней стадии можно не только продлить жизнь и улучшить ее качество, но и сэкономить средства из бюджета.Обращение была направлено в Минтруд на имя главы ведомства Антона Котякова.

https://ria.ru/20210720/posobie-1742078765.html

республика татарстан (татарстан)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, республика татарстан (татарстан), министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), ирина волынец, антон котяков