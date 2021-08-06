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В России предложили ввести новые выплаты
В России предложили ввести новые выплаты - РИА Новости, 06.08.2021
В России предложили ввести новые выплаты
В России предложили ввести пособие в размере десяти тысяч рублей за своевременное прохождение бесплатной плановой диспансеризации. С такой инициативой выступила РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T09:19
2021-08-06T09:19
2021-08-06T09:19
общество
республика татарстан (татарстан)
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
ирина волынец
антон котяков
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МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. В России предложили ввести пособие в размере десяти тысяч рублей за своевременное прохождение бесплатной плановой диспансеризации. С такой инициативой выступила уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец. С документом ознакомился телеканал RT.Омбудсмен призвала запустить федеральную программу "Здоровая Россия", направленную на всеобщее информирование населения о возможности пройти бесплатное обследование. За своевременное прохождение плановой диспансеризации без пропусков граждане смогут получать выплату в размере десяти тысяч рублей раз в три года.Согласно документу, при прохождении медицинского обследования россияне должны будут получить специальный QR-код на портале Госуслуг, который позволит им впоследствии подать заявление на выплату пособия.По словам Волынец, эта инициатива должна повысить внимание населения к необходимости заботиться о своем здоровье, так как при обнаружении болезни на ранней стадии можно не только продлить жизнь и улучшить ее качество, но и сэкономить средства из бюджета.Обращение была направлено в Минтруд на имя главы ведомства Антона Котякова.
https://ria.ru/20210720/posobie-1742078765.html
республика татарстан (татарстан)
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общество, республика татарстан (татарстан), министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), ирина волынец, антон котяков
В России предложили ввести новые выплаты
Омбудсмен Волынец предложила платить пособие в десять тысяч рублей за своевременную диспансеризацию