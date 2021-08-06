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Пользователи ВКонтакте оценили идею не пускать молодежь в клубы ночью
Пользователи ВКонтакте оценили идею не пускать молодежь в клубы ночью - РИА Новости, 06.08.2021
Пользователи ВКонтакте оценили идею не пускать молодежь в клубы ночью
РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.На этой неделе РИА Новости предложило своим подписчикам... РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T13:44
2021-08-06T13:44
общество
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.На этой неделе РИА Новости предложило своим подписчикам рассказать, что они думают о предложении запретить россиянам младше 21 года посещать клубы и бары с 23.00 до 08.00.Варианты ответов были: нет, они уже совершеннолетние — им и решать; я за, пусть лучше занимаются учебой; мне все равно; я вообще против работы ночных заведений; запрещать только на время учебного года.В итоге большинство подписчиков ответили, что запрет не нужен. Так проголосовали больше 40% опрошенных. На втором месте оказались те, кто за запрет — около 30% проголосовавших.В комментариях многие пользователи отметили, что если молодые люди не смогут попасть в клуб, то пойдут гулять во дворах и на детских площадках.Ранее Общественная палата обратилась к главе Минздрава Михаилу Мурашко с предложением запретить лицам до 21 года посещать бары и ночные клубы в ночное время.
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общество, вконтакте
13:44 06.08.2021
 

Пользователи ВКонтакте оценили идею не пускать молодежь в клубы ночью

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкМолодые люди во время дискотеки
Молодые люди во время дискотеки - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.

На этой неделе РИА Новости предложило своим подписчикам рассказать, что они думают о предложении запретить россиянам младше 21 года посещать клубы и бары с 23.00 до 08.00.

Варианты ответов были: нет, они уже совершеннолетние — им и решать; я за, пусть лучше занимаются учебой; мне все равно; я вообще против работы ночных заведений; запрещать только на время учебного года.

В итоге большинство подписчиков ответили, что запрет не нужен. Так проголосовали больше 40% опрошенных. На втором месте оказались те, кто за запрет — около 30% проголосовавших.

В комментариях многие пользователи отметили, что если молодые люди не смогут попасть в клуб, то пойдут гулять во дворах и на детских площадках.

Ранее Общественная палата обратилась к главе Минздрава Михаилу Мурашко с предложением запретить лицам до 21 года посещать бары и ночные клубы в ночное время.
 
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