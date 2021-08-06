https://ria.ru/20210806/vkontakte-1744674460.html

Пользователи ВКонтакте оценили идею не пускать молодежь в клубы ночью

Пользователи ВКонтакте оценили идею не пускать молодежь в клубы ночью - РИА Новости, 06.08.2021

Пользователи ВКонтакте оценили идею не пускать молодежь в клубы ночью

РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.На этой неделе РИА Новости предложило своим подписчикам... РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T13:44

2021-08-06T13:44

2021-08-06T13:44

общество

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.На этой неделе РИА Новости предложило своим подписчикам рассказать, что они думают о предложении запретить россиянам младше 21 года посещать клубы и бары с 23.00 до 08.00.Варианты ответов были: нет, они уже совершеннолетние — им и решать; я за, пусть лучше занимаются учебой; мне все равно; я вообще против работы ночных заведений; запрещать только на время учебного года.В итоге большинство подписчиков ответили, что запрет не нужен. Так проголосовали больше 40% опрошенных. На втором месте оказались те, кто за запрет — около 30% проголосовавших.В комментариях многие пользователи отметили, что если молодые люди не смогут попасть в клуб, то пойдут гулять во дворах и на детских площадках.Ранее Общественная палата обратилась к главе Минздрава Михаилу Мурашко с предложением запретить лицам до 21 года посещать бары и ночные клубы в ночное время.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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