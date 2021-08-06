Пользователи ВКонтакте оценили идею не пускать молодежь в клубы ночью
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.
На этой неделе РИА Новости предложило своим подписчикам рассказать, что они думают о предложении запретить россиянам младше 21 года посещать клубы и бары с 23.00 до 08.00.
Варианты ответов были: нет, они уже совершеннолетние — им и решать; я за, пусть лучше занимаются учебой; мне все равно; я вообще против работы ночных заведений; запрещать только на время учебного года.
На этой неделе РИА Новости предложило своим подписчикам рассказать, что они думают о предложении запретить россиянам младше 21 года посещать клубы и бары с 23.00 до 08.00.
Варианты ответов были: нет, они уже совершеннолетние — им и решать; я за, пусть лучше занимаются учебой; мне все равно; я вообще против работы ночных заведений; запрещать только на время учебного года.
В итоге большинство подписчиков ответили, что запрет не нужен. Так проголосовали больше 40% опрошенных. На втором месте оказались те, кто за запрет — около 30% проголосовавших.
В комментариях многие пользователи отметили, что если молодые люди не смогут попасть в клуб, то пойдут гулять во дворах и на детских площадках.
Ранее Общественная палата обратилась к главе Минздрава Михаилу Мурашко с предложением запретить лицам до 21 года посещать бары и ночные клубы в ночное время.