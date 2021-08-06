Помпео рассказал о пропаже подаренной ему бутылки виски
Экс-госсекретарь США Помпео заявил о некомпетентности госдепа из-за пропажи подаренной бутылки виски
© AP Photo / Jacquelyn Martin/PoolГоссекретарь США Майк Помпео
© AP Photo / Jacquelyn Martin/Pool
ВАШИНГТОН, 6 авг - РИА Новости. Бывший госсекретарь США Майк Помпео заявил, что ему неизвестно о местонахождении подаренной ему бутылки виски, которую ныне разыскивает госдеп, в связи с чем упомянул "некомпетентность" в американском внешнеполитическом ведомстве.
Ранее стало известно, что госдепартамент разыскивает бутылку виски, которую в 2019 году подарили тогдашнему госсекретарю Майку Помпео. Протокольное подразделение госдепа сообщило в ежегодном отчете, что бутылка виски за 5,8 тысячи долларов была получена от властей Японии. По американскому закону, Помпео не мог ее принять, как и любые другие подарки дороже 390 долларов.
"Великолепный случай с пропавшей бутылкой виски ... Смотрите, пара фактов. Я понятия не имею (о местонахождении бутылки - ред.). Предполагаю, что к ней даже не притрагивались. Ко мне она не попадала. Я понятия не имею, как госдепартамент потерял эту вещь, хотя я сталкивался с неимоверной некомпетентностью в госдепартаменте в период моего пребывания там", - сказал Помпео в интервью телеканалу Fox News.
Пропавшая бутылка, о которой идет речь, - не самая дорогая бутылка виски, которая упоминалась в ежегодном отчете. Так, зампомощника тогдашнего президента Дональда Трампа Мэтт Поттинджер получил от властей Японии бутылку виски стоимостью 8374 доллара, но местонахождение этой бутылки известно, а куда ее направить - пока решается.
Президент Трамп в 2019 году получил иностранных подарков на 120 тысяч долларов, при этом лидеры Австралии, Египта и Вьетнама дарили ему портреты его самого. Помпео вдобавок к виски получал и другие подарки, в том числе ковры из Узбекистана и ОАЭ на сумму в 20 тысяч долларов, но эти подарки были отправлены в различные учреждения США.