https://ria.ru/20210806/viski-1744723660.html

Помпео рассказал о пропаже подаренной ему бутылки виски

Помпео рассказал о пропаже подаренной ему бутылки виски - РИА Новости, 06.08.2021

Помпео рассказал о пропаже подаренной ему бутылки виски

Бывший госсекретарь США Майк Помпео заявил, что ему неизвестно о местонахождении подаренной ему бутылки виски, которую ныне разыскивает госдеп, в связи с чем... РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T16:52

2021-08-06T16:52

2021-08-06T16:52

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ВАШИНГТОН, 6 авг - РИА Новости. Бывший госсекретарь США Майк Помпео заявил, что ему неизвестно о местонахождении подаренной ему бутылки виски, которую ныне разыскивает госдеп, в связи с чем упомянул "некомпетентность" в американском внешнеполитическом ведомстве.Ранее стало известно, что госдепартамент разыскивает бутылку виски, которую в 2019 году подарили тогдашнему госсекретарю Майку Помпео. Протокольное подразделение госдепа сообщило в ежегодном отчете, что бутылка виски за 5,8 тысячи долларов была получена от властей Японии. По американскому закону, Помпео не мог ее принять, как и любые другие подарки дороже 390 долларов."Великолепный случай с пропавшей бутылкой виски ... Смотрите, пара фактов. Я понятия не имею (о местонахождении бутылки - ред.). Предполагаю, что к ней даже не притрагивались. Ко мне она не попадала. Я понятия не имею, как госдепартамент потерял эту вещь, хотя я сталкивался с неимоверной некомпетентностью в госдепартаменте в период моего пребывания там", - сказал Помпео в интервью телеканалу Fox News.Пропавшая бутылка, о которой идет речь, - не самая дорогая бутылка виски, которая упоминалась в ежегодном отчете. Так, зампомощника тогдашнего президента Дональда Трампа Мэтт Поттинджер получил от властей Японии бутылку виски стоимостью 8374 доллара, но местонахождение этой бутылки известно, а куда ее направить - пока решается.Президент Трамп в 2019 году получил иностранных подарков на 120 тысяч долларов, при этом лидеры Австралии, Египта и Вьетнама дарили ему портреты его самого. Помпео вдобавок к виски получал и другие подарки, в том числе ковры из Узбекистана и ОАЭ на сумму в 20 тысяч долларов, но эти подарки были отправлены в различные учреждения США.

https://ria.ru/20210304/pompeo-1599854799.html

https://ria.ru/20210604/aktivnost-1735717571.html

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в мире, сша, япония, вьетнам, дональд трамп, майк помпео