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Закрытие станции метро "Проспект Вернадского" продлили до 23 августа
Закрытие станции метро "Проспект Вернадского" продлили до 23 августа - РИА Новости, 06.08.2021
Закрытие станции метро "Проспект Вернадского" продлили до 23 августа
Закрытие станции метро "Проспект Вернадского" продлили до 23 августа, однако с 9 августа будет открыто движение на участке "Университет" - "Юго-Западная",... РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T17:50
2021-08-06T17:50
общество
москва
метро
департамент строительства
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Закрытие станции метро "Проспект Вернадского" продлили до 23 августа, однако с 9 августа будет открыто движение на участке "Университет" - "Юго-Западная", сообщается в Telegram-канале дептранса."С утра 9 августа откроется движение на участке "Университет" - "Юго-Западная" Сокольнической линии. Однако по просьбе Департамента строительства мы вынуждены продлить закрытие станции "Проспект Вернадского" Сокольнической линии до 23 августа", - говорится в сообщении.Уточняется, что станции "Юго-Западная" и "Университет" будут работать в обычном режиме. Ограничения коснутся только пассажиров станции "Проспект Вернадского", так как она будет закрыта для входа и выхода, а поезда будут проезжать ее без остановки. Для пассажиров продолжат работать бесплатные автобусы КМ."Работы по строительству пересадки на станцию "Проспект Вернадского" БКЛ — масштабные, сложные, идут круглосуточно, но объем очень большой, и нам приходится продлевать закрытие. Строителям предстоит еще завершить возведение опорных конструкций будущей пересадки, лестницу и стены. Работы будут шумные, со строительной пылью. Их невозможно проводить с пассажирами на станции", - уточнили в дептрансе.
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общество, москва, метро, департамент строительства
17:50 06.08.2021
 
Закрытие станции метро "Проспект Вернадского" продлили до 23 августа

В Москве продлили закрытие станции метро "Проспект Вернадского" до 23 августа

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкЖенщина в маске выходит из метро в Москве
Женщина в маске выходит из метро в Москве - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Закрытие станции метро "Проспект Вернадского" продлили до 23 августа, однако с 9 августа будет открыто движение на участке "Университет" - "Юго-Западная", сообщается в Telegram-канале дептранса.
"С утра 9 августа откроется движение на участке "Университет" - "Юго-Западная" Сокольнической линии. Однако по просьбе Департамента строительства мы вынуждены продлить закрытие станции "Проспект Вернадского" Сокольнической линии до 23 августа", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что станции "Юго-Западная" и "Университет" будут работать в обычном режиме. Ограничения коснутся только пассажиров станции "Проспект Вернадского", так как она будет закрыта для входа и выхода, а поезда будут проезжать ее без остановки. Для пассажиров продолжат работать бесплатные автобусы КМ.
"Работы по строительству пересадки на станцию "Проспект Вернадского" БКЛ — масштабные, сложные, идут круглосуточно, но объем очень большой, и нам приходится продлевать закрытие. Строителям предстоит еще завершить возведение опорных конструкций будущей пересадки, лестницу и стены. Работы будут шумные, со строительной пылью. Их невозможно проводить с пассажирами на станции", - уточнили в дептрансе.
 
ОбществоМоскваМетроДепартамент строительства
 
 
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