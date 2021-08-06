https://ria.ru/20210806/vernadskogo-1744738966.html

Закрытие станции метро "Проспект Вернадского" продлили до 23 августа

Закрытие станции метро "Проспект Вернадского" продлили до 23 августа - РИА Новости, 06.08.2021

Закрытие станции метро "Проспект Вернадского" продлили до 23 августа

Закрытие станции метро "Проспект Вернадского" продлили до 23 августа, однако с 9 августа будет открыто движение на участке "Университет" - "Юго-Западная",... РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T17:50

2021-08-06T17:50

2021-08-06T17:50

общество

москва

метро

департамент строительства

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Закрытие станции метро "Проспект Вернадского" продлили до 23 августа, однако с 9 августа будет открыто движение на участке "Университет" - "Юго-Западная", сообщается в Telegram-канале дептранса."С утра 9 августа откроется движение на участке "Университет" - "Юго-Западная" Сокольнической линии. Однако по просьбе Департамента строительства мы вынуждены продлить закрытие станции "Проспект Вернадского" Сокольнической линии до 23 августа", - говорится в сообщении.Уточняется, что станции "Юго-Западная" и "Университет" будут работать в обычном режиме. Ограничения коснутся только пассажиров станции "Проспект Вернадского", так как она будет закрыта для входа и выхода, а поезда будут проезжать ее без остановки. Для пассажиров продолжат работать бесплатные автобусы КМ."Работы по строительству пересадки на станцию "Проспект Вернадского" БКЛ — масштабные, сложные, идут круглосуточно, но объем очень большой, и нам приходится продлевать закрытие. Строителям предстоит еще завершить возведение опорных конструкций будущей пересадки, лестницу и стены. Работы будут шумные, со строительной пылью. Их невозможно проводить с пассажирами на станции", - уточнили в дептрансе.

https://realty.ria.ru/20210804/metro-1744315290.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва, метро, департамент строительства