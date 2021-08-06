https://ria.ru/20210806/vernadskogo-1744738966.html
Закрытие станции метро "Проспект Вернадского" продлили до 23 августа
Закрытие станции метро "Проспект Вернадского" продлили до 23 августа - РИА Новости, 06.08.2021
Закрытие станции метро "Проспект Вернадского" продлили до 23 августа
Закрытие станции метро "Проспект Вернадского" продлили до 23 августа, однако с 9 августа будет открыто движение на участке "Университет" - "Юго-Западная",... РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T17:50
2021-08-06T17:50
2021-08-06T17:50
общество
москва
метро
департамент строительства
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/0a/1736460311_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_59185e7fce47b0727a59bdb3e9723bda.jpg
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Закрытие станции метро "Проспект Вернадского" продлили до 23 августа, однако с 9 августа будет открыто движение на участке "Университет" - "Юго-Западная", сообщается в Telegram-канале дептранса."С утра 9 августа откроется движение на участке "Университет" - "Юго-Западная" Сокольнической линии. Однако по просьбе Департамента строительства мы вынуждены продлить закрытие станции "Проспект Вернадского" Сокольнической линии до 23 августа", - говорится в сообщении.Уточняется, что станции "Юго-Западная" и "Университет" будут работать в обычном режиме. Ограничения коснутся только пассажиров станции "Проспект Вернадского", так как она будет закрыта для входа и выхода, а поезда будут проезжать ее без остановки. Для пассажиров продолжат работать бесплатные автобусы КМ."Работы по строительству пересадки на станцию "Проспект Вернадского" БКЛ — масштабные, сложные, идут круглосуточно, но объем очень большой, и нам приходится продлевать закрытие. Строителям предстоит еще завершить возведение опорных конструкций будущей пересадки, лестницу и стены. Работы будут шумные, со строительной пылью. Их невозможно проводить с пассажирами на станции", - уточнили в дептрансе.
https://realty.ria.ru/20210804/metro-1744315290.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/0a/1736460311_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5a248c3528dfd8b5dfd72dd779f7cc23.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, метро, департамент строительства
Закрытие станции метро "Проспект Вернадского" продлили до 23 августа
В Москве продлили закрытие станции метро "Проспект Вернадского" до 23 августа