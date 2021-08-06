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В Хакасии после убийства семьи возбудили дело о халатности полицейских
В Хакасии после убийства семьи возбудили дело о халатности полицейских - РИА Новости, 06.08.2021
В Хакасии после убийства семьи возбудили дело о халатности полицейских
Прокуратура возбудила уголовное дело о халатности после проверки работы районной полиции в связи с убийством семьи из пяти человек в селе Джирим в Хакасии,... РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T14:37
2021-08-06T14:49
россия
происшествия
республика хакасия
убийство семьи в хакасии
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КРАСНОЯРСК, 6 авг — РИА Новости. Прокуратура возбудила уголовное дело о халатности после проверки работы районной полиции в связи с убийством семьи из пяти человек в селе Джирим в Хакасии, сообщается на сайте регионального ведомства.Отмечается, что должностные лица получили информацию о прибытии бывшего заключенного, но не уведомили начальника территориального отдела полиции, не приняли никаких мер, чтобы поставить его на учет, и не проводили индивидуальную профилактическую работу.Накануне в одном из домов в Джириме обнаружили тела пятерых человек. Вскоре полиция задержала подозреваемого — им оказался 350летний мужчина, который недавно вернулся из колонии, отсидев 18 лет за убийство женщины и ребенка.На допросе он признал вину. По его словам, он поддерживал отношения с 30-летней местной жительницей в последние два месяца, но она заявил, что больше не хочет с ним встречаться. Утром 5 августа злоумышленник пришел в ее дом, "желая причинить моральные страдания и горе", но женщины там не оказалось. Тогда он зарезал 56-летнюю хозяйку дома, ее 58-летнего мужа и его брата-близнеца, 19-летнего сына и восьмилетнюю внучку.
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россия, происшествия, республика хакасия, убийство семьи в хакасии
14:37 06.08.2021 (обновлено: 14:49 06.08.2021)
 

В Хакасии после убийства семьи возбудили дело о халатности полицейских

© РИА Новости / Следственный комитет РФ / Перейти в фотобанкЗадержанный по подозрению в убийстве семьи из пяти человек в селе Джирим в Хакасии Федор Панов в зале суда. Кадр видео
Задержанный по подозрению в убийстве семьи из пяти человек в селе Джирим в Хакасии Федор Панов в зале суда. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
© РИА Новости / Следственный комитет РФ
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КРАСНОЯРСК, 6 авг — РИА Новости. Прокуратура возбудила уголовное дело о халатности после проверки работы районной полиции в связи с убийством семьи из пяти человек в селе Джирим в Хакасии, сообщается на сайте регионального ведомства.
Отмечается, что должностные лица получили информацию о прибытии бывшего заключенного, но не уведомили начальника территориального отдела полиции, не приняли никаких мер, чтобы поставить его на учет, и не проводили индивидуальную профилактическую работу.
Накануне в одном из домов в Джириме обнаружили тела пятерых человек. Вскоре полиция задержала подозреваемого — им оказался 350летний мужчина, который недавно вернулся из колонии, отсидев 18 лет за убийство женщины и ребенка.
На допросе он признал вину. По его словам, он поддерживал отношения с 30-летней местной жительницей в последние два месяца, но она заявил, что больше не хочет с ним встречаться. Утром 5 августа злоумышленник пришел в ее дом, "желая причинить моральные страдания и горе", но женщины там не оказалось. Тогда он зарезал 56-летнюю хозяйку дома, ее 58-летнего мужа и его брата-близнеца, 19-летнего сына и восьмилетнюю внучку.
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РоссияПроисшествияРеспублика ХакасияУбийство семьи в Хакасии
 
 
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