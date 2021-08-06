https://ria.ru/20210806/ubiystvo-1744687981.html

В Хакасии после убийства семьи возбудили дело о халатности полицейских

В Хакасии после убийства семьи возбудили дело о халатности полицейских - РИА Новости, 06.08.2021

В Хакасии после убийства семьи возбудили дело о халатности полицейских

Прокуратура возбудила уголовное дело о халатности после проверки работы районной полиции в связи с убийством семьи из пяти человек в селе Джирим в Хакасии,... РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T14:37

2021-08-06T14:37

2021-08-06T14:49

россия

происшествия

республика хакасия

убийство семьи в хакасии

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КРАСНОЯРСК, 6 авг — РИА Новости. Прокуратура возбудила уголовное дело о халатности после проверки работы районной полиции в связи с убийством семьи из пяти человек в селе Джирим в Хакасии, сообщается на сайте регионального ведомства.Отмечается, что должностные лица получили информацию о прибытии бывшего заключенного, но не уведомили начальника территориального отдела полиции, не приняли никаких мер, чтобы поставить его на учет, и не проводили индивидуальную профилактическую работу.Накануне в одном из домов в Джириме обнаружили тела пятерых человек. Вскоре полиция задержала подозреваемого — им оказался 350летний мужчина, который недавно вернулся из колонии, отсидев 18 лет за убийство женщины и ребенка.На допросе он признал вину. По его словам, он поддерживал отношения с 30-летней местной жительницей в последние два месяца, но она заявил, что больше не хочет с ним встречаться. Утром 5 августа злоумышленник пришел в ее дом, "желая причинить моральные страдания и горе", но женщины там не оказалось. Тогда он зарезал 56-летнюю хозяйку дома, ее 58-летнего мужа и его брата-близнеца, 19-летнего сына и восьмилетнюю внучку.

https://ria.ru/20210805/ubiystvo-1744540363.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, происшествия, республика хакасия, убийство семьи в хакасии