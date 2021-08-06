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В Крыму мужчина получил 13 лет колонии за убийство дочери из-за плача
В Крыму мужчина получил 13 лет колонии за убийство дочери из-за плача - РИА Новости, 06.08.2021
В Крыму мужчина получил 13 лет колонии за убийство дочери из-за плача
Житель Крыма, убивший маленькую дочь из-за плача, получил 13 лет колонии строгого режима, сообщается на сайте Следственного комитета РФ. РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T11:29
2021-08-06T11:29
происшествия
республика крым
бахчисарай (крым)
россия
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Житель Крыма, убивший маленькую дочь из-за плача, получил 13 лет колонии строгого режима, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.Тело полуторагодовалой девочки было обнаружено в доме в Бахчисарае в январе. Внешние признаки насильственной смерти на теле ребенка отсутствовали. Отец пытался выдать гибель дочки за несчастный случай - отравление газом - и вынудил жену подтвердить эту версию, однако медэкспертиза показала, что ребенка задушили. Отмечается, что мужчина злоупотреблял спиртными напитками, регулярно избивал детей и супругу. По версии следствия, мужчина избил дочку, поставил в угол, а после убил ее, чтобы она перестала плакать.После явки с повинной крымчанина задержали, на допросе он полностью подтвердил все обстоятельства убийства. Сейчас он находится под стражей."Собранные... доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора 24-летнему жителю Бахчисарая. Он признан виновным в убийстве своей малолетней дочки (п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ)... Сегодня суд на основании собранных следствием доказательств вынес обвинительный приговор подсудимому, приговорив его к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор суда в законную силу не вступил", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210709/ubiystvo-1740552074.html
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республика крым
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происшествия, республика крым, бахчисарай (крым), россия
11:29 06.08.2021
 
В Крыму мужчина получил 13 лет колонии за убийство дочери из-за плача

В Крыму суд приговорил мужчину к 13 годам колонии строгого режима за убийство дочери из-за плача

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Житель Крыма, убивший маленькую дочь из-за плача, получил 13 лет колонии строгого режима, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.
Тело полуторагодовалой девочки было обнаружено в доме в Бахчисарае в январе. Внешние признаки насильственной смерти на теле ребенка отсутствовали. Отец пытался выдать гибель дочки за несчастный случай - отравление газом - и вынудил жену подтвердить эту версию, однако медэкспертиза показала, что ребенка задушили. Отмечается, что мужчина злоупотреблял спиртными напитками, регулярно избивал детей и супругу. По версии следствия, мужчина избил дочку, поставил в угол, а после убил ее, чтобы она перестала плакать.
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"Собранные... доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора 24-летнему жителю Бахчисарая. Он признан виновным в убийстве своей малолетней дочки (п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ)... Сегодня суд на основании собранных следствием доказательств вынес обвинительный приговор подсудимому, приговорив его к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор суда в законную силу не вступил", - говорится в сообщении.
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