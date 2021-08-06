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Власти Турции после пожаров объявили, сколько туристов ждут в этом году
Власти Турции после пожаров объявили, сколько туристов ждут в этом году - РИА Новости, 06.08.2021
Власти Турции после пожаров объявили, сколько туристов ждут в этом году
Министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой заявил, что лесные пожары в районе Мармариса успешно потушили, и, несмотря на катастрофу, страна по-прежнему РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T13:51
2021-08-06T13:51
2021-08-06T13:51
туризм
турция
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мармарис
анталья (провинция)
туризм
лесные пожары в турции
происшествия
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АНКАРА, 6 авг — РИА Новости. Министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой заявил, что лесные пожары в районе Мармариса успешно потушили, и, несмотря на катастрофу, страна по-прежнему рассчитывает принять этом году 25 миллионов отдыхающих и получить 20 миллиардов долларов дохода."Мармарис — один из главных курортов страны. Государство и народ вместе боролись с огнем, плечом к плечу, и нам удалось победить. Важно вынести урок из произошедшего и в дальнейшем делать все для развития города", — сказал он.Ранее управление лесного хозяйства Турции заявило, что тушение 12 пожаров в заповедниках продолжается, в том числе девяти — в курортных провинциях Анталья и Мугла. Как сообщил ранее глава Минздрава республики Фахреттин Коджа, число погибших возросло до восьми, пострадавших – до 864.
https://ria.ru/20210805/germaniya-1742895742.html
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турция, новости - туризм, мармарис, анталья (провинция), туризм, лесные пожары в турции, происшествия, туристы
Власти Турции после пожаров объявили, сколько туристов ждут в этом году
Власти Турции по-прежнему намерены принять в этом году 25 миллионов туристов
АНКАРА, 6 авг — РИА Новости. Министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой заявил, что лесные пожары в районе Мармариса успешно потушили, и, несмотря на катастрофу, страна по-прежнему рассчитывает принять этом году 25 миллионов отдыхающих и получить 20 миллиардов долларов дохода.
"Мармарис — один из главных курортов страны. Государство и народ вместе боролись с огнем, плечом к плечу, и нам удалось победить. Важно вынести урок из произошедшего и в дальнейшем делать все для развития города", — сказал он.
Ранее управление лесного хозяйства Турции заявило, что тушение 12 пожаров в заповедниках продолжается, в том числе девяти — в курортных провинциях Анталья и Мугла. Как сообщил ранее глава Минздрава республики Фахреттин Коджа, число погибших возросло до восьми, пострадавших – до 864.