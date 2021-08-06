https://ria.ru/20210806/turtsiya-1744665311.html

Власти Турции после пожаров объявили, сколько туристов ждут в этом году

Власти Турции после пожаров объявили, сколько туристов ждут в этом году - РИА Новости, 06.08.2021

Власти Турции после пожаров объявили, сколько туристов ждут в этом году

Министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой заявил, что лесные пожары в районе Мармариса успешно потушили, и, несмотря на катастрофу, страна по-прежнему РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T13:51

2021-08-06T13:51

2021-08-06T13:51

туризм

турция

новости - туризм

мармарис

анталья (провинция)

туризм

лесные пожары в турции

происшествия

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АНКАРА, 6 авг — РИА Новости. Министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой заявил, что лесные пожары в районе Мармариса успешно потушили, и, несмотря на катастрофу, страна по-прежнему рассчитывает принять этом году 25 миллионов отдыхающих и получить 20 миллиардов долларов дохода."Мармарис — один из главных курортов страны. Государство и народ вместе боролись с огнем, плечом к плечу, и нам удалось победить. Важно вынести урок из произошедшего и в дальнейшем делать все для развития города", — сказал он.Ранее управление лесного хозяйства Турции заявило, что тушение 12 пожаров в заповедниках продолжается, в том числе девяти — в курортных провинциях Анталья и Мугла. Как сообщил ранее глава Минздрава республики Фахреттин Коджа, число погибших возросло до восьми, пострадавших – до 864.

https://ria.ru/20210805/germaniya-1742895742.html

турция

мармарис

анталья (провинция)

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