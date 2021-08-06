https://ria.ru/20210806/tseny-1744758654.html

В России выросли цены на рыбу и красную икру

В России выросли цены на рыбу и красную икру - РИА Новости, 06.08.2021

В России выросли цены на рыбу и красную икру

Рыба в России за июль текущего года подорожала на 2,1% по сравнению с июнем, красная икра - на 1,4%, мороженое - на 1,3%, сахар - на 0,5%, подсолнечное масло -... РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T19:15

2021-08-06T19:15

2021-08-06T19:15

экономика

сахалинская область

федеральная служба государственной статистики (росстат)

чукотский автономный округ

россия

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Рыба в России за июль текущего года подорожала на 2,1% по сравнению с июнем, красная икра - на 1,4%, мороженое - на 1,3%, сахар - на 0,5%, подсолнечное масло - на 0,4%, следует из материалов Росстата.В целом хлеб и хлебобулочные изделия в России в июле подорожали на 0,43% по сравнению с июнем (к декабрю прошлого года - на 4,05%, по сравнению с июлем 2020 года - на 7,84%), крупа и бобовые - на 0,66% (к началу года - на 5,58%, в годовом выражении - на 7,65%), макаронные изделия - на 0,79% (по сравнению с началом года - на 4,88%, в годовом выражении - на 8,29%).Мясо и птица стали дороже на 0,56% по сравнению с июнем (по сравнению с началом года - на 9,65%, в годовом выражении - на 11,43%), рыба и морепродукты - на 0,68% (по сравнению с началом года - на 6,29%, в годовом выражении - на 9,78%), молоко и молочная продукция - на 0,45% (по сравнению с началом года - на 2,84%, в годовом выражении - на 4,36%), сливочное масло - на 0,29% (к началу года - на 2,9%, в годовом выражении - на 4,92%)."Среди прочих продовольственных товаров подорожали: рыба живая и охлажденная - на 2,1%, печень говяжья, икра лососевых рыб, майонез - на 1,4-1,8%", - сообщает статистическое ведомство. Цены на сахар-песок в среднем по России выросли на 0,5%, прирост цен на подсолнечное масло составил 0,4%. Куриные яйца подешевели на 2,2%."Среди прочих продовольственных товаров подешевели: соки фруктовые - на 0,5%, масло оливковое - на 0,3%, баранина (кроме бескостного мяса), креветки мороженые, кофе в зернах или молотый - на 0,2%, пшено, чай, пиво - на 0,1%", - добавляет Росстат.Цены на мясные консервы для детского питания и рыбные консервы в томатном соусе, куриные окорочка, соленую, маринованную, копченую рыбу, плавленые сыры, гречку, жирный творог, мороженое, мягкие конфеты, глазированные шоколадом, печенье, кексы, рулеты, сухие супы в пакетах выросли на 1,0-1,3%.Кроме того, в июле подорожали свинина, мясокопчености, охлажденная и мороженая разделанная рыба лососевых пород, филе сельди, натуральные рыбные консервы и консервы с добавлением масла, маргарин, национальные сыры и брынза, творожные сырки, глазированные шоколадом, сгущенное молоко с сахаром, овощные консервы для детского питания, манная, овсяная и перловая крупы, горох и фасоль, макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, какао, соль, хлопья из злаков (на 0,7-0,9%)."В июле значительное влияние на динамику цен оказало удешевление плодоовощной продукции. Так, картофель подешевел на 20,3%, огурцы - на 19,5%, помидоры - на 17,9%, свекла - на 16,6%, лук - на 8,1%, бананы - на 5,7%, морковь - на 4,6%", - сообщает статистическое ведомство.Кроме того, стоимость винограда снизилась на 2,5%, свежих грибов - на 2,3%. "Вместе с тем цены на капусту белокочанную выросли на 10,8%, чеснок - на 2,8%, сухофрукты - на 1,2%, яблоки и апельсины - на 0,9%", - добавляет Росстат.Цены на свеклу в 18 регионах снизились на 0,1-9,9%, в 12 субъектах - на 10-19,9%, в 10 - на 20-29,9%, еще в 10 - на 30-63,6%. В свою очередь в 18 регионах свекла подорожала на 0,1-9,9%, в 17 субъектах – на 10,0-51,8%. Картофель в 12 регионах подешевел на 0,1-9,9%, в 28 - на 10-19,9%, в 23 - на 20-29,9%, в 10 - на 30-46,5%. В Чукотском автономном округе цены не изменились.В восьми субъектах РФ цены на картофель выросли на 0,1-9,9%, в трех - на 10-23,8%. Цены на огурцы в восьми регионах снизились на 0,1-9,9%, в 26 регионах - на 10-19,9%, в 35 регионах - на 20-29,9%, в 13 регионах - на 30-44,5%. В трех субъектах РФ цены на огурцы выросли на 0,1-33,3%, говорится в сообщении.Помидоры в 10 регионах подешевели на 0,1-9,9%, в 42 - на 10-19,9%, в 24 - на 20-29,9%, в восьми - на 30-45,5%. В Сахалинской области помидоры подорожали на 8,1%."Цены на морковь в 23 субъектах Российской Федерации снизились на 0,1-9,9%, в 10 субъектах - на 10-19,9%, в семи субъектах - на 20-41,6%. В 25 субъектах цены на морковь выросли на 0,1-9,9%, в 12 субъектах - на 10-19,9%, в восьми субъектах - на 20-78,4%", - добавляет Росстат.

https://radiosputnik.ria.ru/20210804/tseny-1744416265.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210728/kofe-1743205076.html

https://ria.ru/20210805/turtsiya-1744458207.html

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экономика, сахалинская область, федеральная служба государственной статистики (росстат), чукотский автономный округ, россия