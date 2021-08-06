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В Торжке при обрушении крыльца магазина погиб рабочий
В Торжке при обрушении крыльца магазина погиб рабочий - РИА Новости, 06.08.2021
В Торжке при обрушении крыльца магазина погиб рабочий
Один рабочий погиб, еще один пострадал при обрушении части крыльца магазина в Торжке Тверской области, проводится доследственная проверка, сообщает СУ СК по... РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T13:21
2021-08-06T13:21
происшествия
торжок
тверская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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РЯЗАНЬ, 6 авг - РИА Новости. Один рабочий погиб, еще один пострадал при обрушении части крыльца магазина в Торжке Тверской области, проводится доследственная проверка, сообщает СУ СК по региону."Шестого августа текущего года в следственный отдел регионального СК России поступило сообщение о том, что у магазина, расположенного в городе Торжке, произошло обрушение части крыльца, в результате чего пострадал один рабочий и один погиб. По данному факту Торжокским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области организовано проведение доследственной проверки и осуществлен выезд на место происшествия", - говорится в сообщении.Уточняется, что на месте работают следователи и криминалисты регионального следственного управления СК РФ, сотрудники МЧС и МВД, проводится осмотр, устанавливаются все обстоятельства случившегося, опрашиваются очевидцы и свидетели произошедшего. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.
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происшествия, торжок, тверская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), россия
13:21 06.08.2021
 
В Торжке при обрушении крыльца магазина погиб рабочий

СК: один рабочий погиб, еще один пострадал при обрушении крыльца магазина в Торжке

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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РЯЗАНЬ, 6 авг - РИА Новости. Один рабочий погиб, еще один пострадал при обрушении части крыльца магазина в Торжке Тверской области, проводится доследственная проверка, сообщает СУ СК по региону.
"Шестого августа текущего года в следственный отдел регионального СК России поступило сообщение о том, что у магазина, расположенного в городе Торжке, произошло обрушение части крыльца, в результате чего пострадал один рабочий и один погиб. По данному факту Торжокским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области организовано проведение доследственной проверки и осуществлен выезд на место происшествия", - говорится в сообщении.
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11:37В России
Подпорная стена здания обрушилась на парковку в Красноярске
Уточняется, что на месте работают следователи и криминалисты регионального следственного управления СК РФ, сотрудники МЧС и МВД, проводится осмотр, устанавливаются все обстоятельства случившегося, опрашиваются очевидцы и свидетели произошедшего. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.
 
ПроисшествияТоржокТверская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Следственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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