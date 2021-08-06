https://ria.ru/20210806/torzhok-1744669810.html

В Торжке при обрушении крыльца магазина погиб рабочий

В Торжке при обрушении крыльца магазина погиб рабочий - РИА Новости, 06.08.2021

В Торжке при обрушении крыльца магазина погиб рабочий

Один рабочий погиб, еще один пострадал при обрушении части крыльца магазина в Торжке Тверской области, проводится доследственная проверка, сообщает СУ СК по... РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T13:21

2021-08-06T13:21

2021-08-06T13:21

происшествия

торжок

тверская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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РЯЗАНЬ, 6 авг - РИА Новости. Один рабочий погиб, еще один пострадал при обрушении части крыльца магазина в Торжке Тверской области, проводится доследственная проверка, сообщает СУ СК по региону."Шестого августа текущего года в следственный отдел регионального СК России поступило сообщение о том, что у магазина, расположенного в городе Торжке, произошло обрушение части крыльца, в результате чего пострадал один рабочий и один погиб. По данному факту Торжокским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области организовано проведение доследственной проверки и осуществлен выезд на место происшествия", - говорится в сообщении.Уточняется, что на месте работают следователи и криминалисты регионального следственного управления СК РФ, сотрудники МЧС и МВД, проводится осмотр, устанавливаются все обстоятельства случившегося, опрашиваются очевидцы и свидетели произошедшего. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

https://radiosputnik.ria.ru/20210806/krasnoyarsk-1744644351.html

торжок

тверская область

россия

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происшествия, торжок, тверская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), россия