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Культура
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Стало известно, когда выйдет книга с рецептами блюд из сериала "Симпсоны"
Стало известно, когда выйдет книга с рецептами блюд из сериала "Симпсоны" - РИА Новости, 06.08.2021
Стало известно, когда выйдет книга с рецептами блюд из сериала "Симпсоны"
Релиз кулинарной книги "The unofficial Simpsons cookbook" Лорел Рэндольф с рецептами блюд из анимационного сериала "Симпсоны" выйдет 16 сентября, сообщает NME. РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T17:08
2021-08-06T17:08
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симпсоны
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Релиз кулинарной книги "The unofficial Simpsons cookbook" Лорел Рэндольф с рецептами блюд из анимационного сериала "Симпсоны" выйдет 16 сентября, сообщает NME. Всего писательница включила в книгу 70 рецептов, среди которых знаменитые пончики с розовой глазурью и не менее легендарные бургеры из Krusty Burgers, а также шоколадно-вишневые кексы Лизы и многие другие. "Симпсоны" — самый длинный сериал в истории американского телевидения. Он идет уже более 30 лет. За это время выпустили 32 сезона.Премьера 33-его намечена на 26 сентября 2021 года. Ожидается, что первая серия будет похожа на бродвейское шоу, а главной героиней выпуска станет Мардж.
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новости культуры, книги, симпсоны
17:08 06.08.2021
 

Стало известно, когда выйдет книга с рецептами блюд из сериала "Симпсоны"

© Simon & Schuster, Inc.Обложка книги "The Unofficial Simpsons Cookbook"
Обложка книги The Unofficial Simpsons Cookbook
© Simon & Schuster, Inc.
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Релиз кулинарной книги "The unofficial Simpsons cookbook" Лорел Рэндольф с рецептами блюд из анимационного сериала "Симпсоны" выйдет 16 сентября, сообщает NME.
"Все знают и любят "Симпсонов". Теперь вы можете приготовить еду, которую видели в сериале в течение 31 сезона, не выходя из собственного дома", — говорится в описании издания.
Всего писательница включила в книгу 70 рецептов, среди которых знаменитые пончики с розовой глазурью и не менее легендарные бургеры из Krusty Burgers, а также шоколадно-вишневые кексы Лизы и многие другие.
"Симпсоны" — самый длинный сериал в истории американского телевидения. Он идет уже более 30 лет. За это время выпустили 32 сезона.
Премьера 33-его намечена на 26 сентября 2021 года. Ожидается, что первая серия будет похожа на бродвейское шоу, а главной героиней выпуска станет Мардж.
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