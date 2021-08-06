https://ria.ru/20210806/thesimpsons-1744660885.html

Стало известно, когда выйдет книга с рецептами блюд из сериала "Симпсоны"

Стало известно, когда выйдет книга с рецептами блюд из сериала "Симпсоны" - РИА Новости, 06.08.2021

Стало известно, когда выйдет книга с рецептами блюд из сериала "Симпсоны"

Релиз кулинарной книги "The unofficial Simpsons cookbook" Лорел Рэндольф с рецептами блюд из анимационного сериала "Симпсоны" выйдет 16 сентября, сообщает NME. РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T17:08

2021-08-06T17:08

2021-08-06T17:08

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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Релиз кулинарной книги "The unofficial Simpsons cookbook" Лорел Рэндольф с рецептами блюд из анимационного сериала "Симпсоны" выйдет 16 сентября, сообщает NME. Всего писательница включила в книгу 70 рецептов, среди которых знаменитые пончики с розовой глазурью и не менее легендарные бургеры из Krusty Burgers, а также шоколадно-вишневые кексы Лизы и многие другие. "Симпсоны" — самый длинный сериал в истории американского телевидения. Он идет уже более 30 лет. За это время выпустили 32 сезона.Премьера 33-его намечена на 26 сентября 2021 года. Ожидается, что первая серия будет похожа на бродвейское шоу, а главной героиней выпуска станет Мардж.

https://ria.ru/20210615/knigi-1735695268.html

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