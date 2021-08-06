https://ria.ru/20210806/territorii-1744739949.html

На Кубани увеличили площадь особо охраняемых природных территорий

На Кубани увеличили площадь особо охраняемых природных территорий - РИА Новости, 06.08.2021

На Кубани увеличили площадь особо охраняемых природных территорий

Площадь особо охраняемых природных территорий (ООПТ) Кубани увеличили на 2,5 тысячи гектаров, сообщает администрация региона. РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T17:54

2021-08-06T17:54

2021-08-06T17:54

краснодарский край

общество

краснодарский край

северский район

геленджик

кущевская

вениамин кондратьев

россия

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КРАСНОДАР, 6 авг - РИА Новости. Площадь особо охраняемых природных территорий (ООПТ) Кубани увеличили на 2,5 тысячи гектаров, сообщает администрация региона.Уточняется, что соответствующие постановления подписал губернатор края Вениамин Кондратьев. В число новых ООПТ регионального значения вошли 7 памятников природы и государственный природный заказник "Степной".В числе новых ООПТ – памятник природы "Гора Кизинчи", где расположены многочисленные гроты и пещеры, растут особые типы луговых видов средне- и верхнегорного пояса. "Гора Горелая" является ареалом обитания тюльпана Биберщтейна и других краснокнижных видов растений. Памятник природы "Скала Зеркало" состоит из кварцево-глауконитового песчаника. Заказник "Степной" включает степные экосистемы и биологическое разнообразие объектов животного мира."Новые уникальные природные объекты общей площадью 2,5 тысячи гектаров находятся в Успенском, Мостовском, Темрюкском, Кущевском и Северском районах, Горячем Ключе и Геленджике. Как сообщили в министерстве природных ресурсов края, эти территории давно требовали особо охранного статуса. Они несут рекреационное, оздоровительное, научное и эстетическое значения, уникальны своим происхождением", - говорится в сообщении.Таким образом, количество особо охраняемых природных территории края увеличилось до 336. "В ближайших планах – создание еще 11 территорий с охранным статусом. Работа продолжается и будет выполнена в соответствии с поручениями губернатора", – приводятся в сообщении слова вице-губернатора Сергея Болдина.

https://ria.ru/20210803/akvakultura-1744232921.html

https://ria.ru/20210726/biznes-1742999948.html

краснодарский край

северский район

геленджик

кущевская

россия

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общество, краснодарский край, северский район, геленджик, кущевская, вениамин кондратьев, россия