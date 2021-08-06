https://ria.ru/20210806/tela-1744725767.html

На Ставрополье нашли тела подростков, утонувших во время катания на лодке

На Ставрополье нашли тела подростков, утонувших во время катания на лодке - РИА Новости, 06.08.2021

На Ставрополье нашли тела подростков, утонувших во время катания на лодке

Спасатели обнаружили тела всех троих подростков, утонувших во время катания на лодке по каналу в Невинномысске, сообщило ГУМЧС РФ по Ставропольскому краю. РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T17:00

2021-08-06T17:00

2021-08-06T17:01

происшествия

ставропольский край

невинномысск

владимир владимиров

россия

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ПЯТИГОРСК, 6 авг - РИА Новости. Спасатели обнаружили тела всех троих подростков, утонувших во время катания на лодке по каналу в Невинномысске, сообщило ГУМЧС РФ по Ставропольскому краю.В среду глава Ставрополья Владимир Владимиров рассказал об исчезновении катавшихся на надувной лодке трех подростков. Следствие возбудило уголовное дело по факту их гибели.В четверг были найдены тела двоих подростков."В 900 метрах от места происшествия найдено тело третьего подростка", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20210804/deti-1744412268.html

ставропольский край

невинномысск

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, ставропольский край, невинномысск, владимир владимиров, россия