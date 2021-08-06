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На Ставрополье нашли тела подростков, утонувших во время катания на лодке
На Ставрополье нашли тела подростков, утонувших во время катания на лодке - РИА Новости, 06.08.2021
На Ставрополье нашли тела подростков, утонувших во время катания на лодке
Спасатели обнаружили тела всех троих подростков, утонувших во время катания на лодке по каналу в Невинномысске, сообщило ГУМЧС РФ по Ставропольскому краю. РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T17:00
2021-08-06T17:00
2021-08-06T17:01
происшествия
ставропольский край
невинномысск
владимир владимиров
россия
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ПЯТИГОРСК, 6 авг - РИА Новости. Спасатели обнаружили тела всех троих подростков, утонувших во время катания на лодке по каналу в Невинномысске, сообщило ГУМЧС РФ по Ставропольскому краю.В среду глава Ставрополья Владимир Владимиров рассказал об исчезновении катавшихся на надувной лодке трех подростков. Следствие возбудило уголовное дело по факту их гибели.В четверг были найдены тела двоих подростков."В 900 метрах от места происшествия найдено тело третьего подростка", - сказали в ведомстве.
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происшествия, ставропольский край, невинномысск, владимир владимиров, россия
17:00 06.08.2021 (обновлено: 17:01 06.08.2021)
На Ставрополье нашли тела подростков, утонувших во время катания на лодке
МЧС: тела всех троих подростков, утонувших во время катания на лодке на Ставрополье, найдены