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В Оренбургской области "Вымпелком" увеличит зону покрытия мобильной связью
В Оренбургской области "Вымпелком" увеличит зону покрытия мобильной связью - РИА Новости, 06.08.2021
В Оренбургской области "Вымпелком" увеличит зону покрытия мобильной связью
Мобильные операторы планируют увеличить зону покрытия мобильным интернетом и связью в Оренбургской области, этот вопрос обсудили во время деловой встречи главы... РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T14:12
2021-08-06T14:12
2021-08-06T14:13
оренбургская область
технологии
вымпелком
денис паслер
россия
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ОРЕНБУРГ, 5 авг- РИА Новости. Мобильные операторы планируют увеличить зону покрытия мобильным интернетом и связью в Оренбургской области, этот вопрос обсудили во время деловой встречи главы региона Денис Паслер и президент ПАО "Вымпелком" (бренд Билайн) Рашид Исмаилов, говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.По итогам беседы было подписано долгосрочное соглашение о сотрудничестве региона с поставщиком мобильных услуг, согласно которому ПАО "Вымпелком" инвестирует в строительство инфраструктуры мобильной связи региона более 300 миллионов рублей."За последние пять лет в Оренбургской области зона покрытия мобильной связью значительно увеличилась. В прошлом году операторы связи продолжили строительство и модернизацию сети. Установлено 488 базовых станций, построено 340 километров волоконно-оптической линии связи. Проведена модернизация оборудования на 263 базовых станциях. Но часть сел с численностью населения меньше тысячи человек пока остается без голосовой сотовой связи и мобильного интернета", - цитирует пресс-служба слова губернатора региона.Соглашение предусматривает сотрудничество в сфере развития телекоммуникационной инфраструктуры, совместную реализацию инновационных проектов, способствующих улучшению качества жизни населения и повышению инвестиционной, а также туристической привлекательности региона.В свою очередь президент мобильного оператора сообщил, что прошедшая в июне в Оренбургской области стратегическая сессия "Цифровая прокачка региона" наглядно показала, что цифровая трансформация уже невозможна за счет внедрения отдельных сервисов, нужны комплексные платформенные решения, устойчивые к нагрузкам и доступные повсеместно.В 2021 году 86% территории Оренбургской области охвачено мобильным интернетом — по этому показателю регион входит в ТОП-5 субъектов Российской Федерации. 98,2% населения области имеют доступ к голосовой мобильной связи стандарта 2G.
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технологии, вымпелком, денис паслер, россия
ОРЕНБУРГ, 5 авг- РИА Новости
. Мобильные операторы планируют увеличить зону покрытия мобильным интернетом и связью в Оренбургской области, этот вопрос обсудили во время деловой встречи главы региона Денис Паслер
и президент ПАО "Вымпелком" (бренд Билайн) Рашид Исмаилов, говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.
По итогам беседы было подписано долгосрочное соглашение о сотрудничестве региона с поставщиком мобильных услуг, согласно которому ПАО "Вымпелком" инвестирует в строительство инфраструктуры мобильной связи региона более 300 миллионов рублей.
"За последние пять лет в Оренбургской области зона покрытия мобильной связью значительно увеличилась. В прошлом году операторы связи продолжили строительство и модернизацию сети. Установлено 488 базовых станций, построено 340 километров волоконно-оптической линии связи. Проведена модернизация оборудования на 263 базовых станциях. Но часть сел с численностью населения меньше тысячи человек пока остается без голосовой сотовой связи и мобильного интернета", - цитирует пресс-служба слова губернатора региона.
Соглашение предусматривает сотрудничество в сфере развития телекоммуникационной инфраструктуры, совместную реализацию инновационных проектов, способствующих улучшению качества жизни населения и повышению инвестиционной, а также туристической привлекательности региона.
В свою очередь президент мобильного оператора сообщил, что прошедшая в июне в Оренбургской области стратегическая сессия "Цифровая прокачка региона" наглядно показала, что цифровая трансформация уже невозможна за счет внедрения отдельных сервисов, нужны комплексные платформенные решения, устойчивые к нагрузкам и доступные повсеместно.
"Билайн сегодня — это не только оператор связи, но и системный интегратор, предлагающий вертикальные решения: от получения данных с различных устройств до предоставления на их основе цифровых сервисов (включая самые современные решения на основе видеоаналитики, геоданных, BigData и т.д.). Мы готовы в тесном сотрудничестве с правительством Оренбуржья сделать все возможное, чтобы цифровые сервисы, делающие жизнь людей более комфортной и насыщенной, не заканчивались за порогом цифрового дома, а следовали за ними повсюду в цифровом городе и далее в цифровом регионе", - подчеркнул Исмаилов.
В 2021 году 86% территории Оренбургской области охвачено мобильным интернетом — по этому показателю регион входит в ТОП-5 субъектов Российской Федерации. 98,2% населения области имеют доступ к голосовой мобильной связи стандарта 2G.