https://ria.ru/20210806/stroitelstvo-1744767040.html

Путин рассказал о больших планах в строительстве

Путин рассказал о больших планах в строительстве - РИА Новости, 06.08.2021

Путин рассказал о больших планах в строительстве

У России большие планы в строительстве – как дорожном, так и промышленном, новый цементный завод в Башкирии поможет закрыть ее потребности в этом материале,... РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T20:09

2021-08-06T20:09

2021-08-06T20:50

владимир путин

россия

абзелиловский район

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ПЕРВОМАЙСКИЙ (Башкирия), 6 авг - РИА Новости. У России большие планы в строительстве – как дорожном, так и промышленном, новый цементный завод в Башкирии поможет закрыть ее потребности в этом материале, заявил президент РФ Владимир Путин на торжественной церемонии открытия завода в Абзелиловском районе республики."Уверен, что выпускаемая здесь продукция будет высоко востребована в отечественном строительном комплексе, который эффективно и динамично развивается. Вы знаете, что у нас очень большие планы на стройки – и в жилищном строительстве, и в дорожном строительстве, и в промышленном строительстве. Безусловно, этот материал – один из ключевых материалов, обеспечивающих строительный комплекс, будет востребован – более того, позволит полностью закрыть текущие потребности нашей страны в таком важном материале, как белый цемент", - сказал Путин.Он поздравил всех с успешной реализацией этого крупного инвестиционного проекта и отметил, что ввод в эксплуатацию данного предприятия является хорошим примером тесного инвестиционного сотрудничества между Россией и Австрией .Инициатором проекта выступила компания "Цемикс", которая входит в состав австрийского холдинга "Ласселсбергер" – одного из крупнейших мировых производителей керамической плитки. Объем инвестиций по данному проекту составил 5,7 миллиарда рублей.На предприятии ежегодно планируется производить 240 тысяч тонн белого цемента. Также в перспективе планируется строительство производств по выпуску микрокальцита (помол известнякового камня) мощностью 100 тысяч тонн в год, а также подготовки и упаковки строительных смесей мощностью 100 тысяч тонн в год.В качестве сырья планируется использование белого известняка и белой глины (каолина), добываемых на собственных карьерах.Холдинг "Ласселсбергер", дочерней компанией которого является "Цемикс", является одним из ведущих игроков на мировом рынке керамики, сырья и строительных материалов. Предприятия компании расположены в странах центральной и восточной Европы, включая Россию.

https://ria.ru/20210806/putin-1744615856.html

https://ria.ru/20210806/prazdnik-1744768389.html

россия

абзелиловский район

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владимир путин, россия, абзелиловский район