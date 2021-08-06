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На строительство инфекционной больницы в Оренбуржье направят 2,7 млд рублей
На строительство инфекционной больницы в Оренбуржье направят 2,7 млд рублей - РИА Новости, 06.08.2021
На строительство инфекционной больницы в Оренбуржье направят 2,7 млд рублей
На строительство новой инфекционной больницы Оренбуржья выделено 2,7 миллиарда рублей, из которых один миллиард – средства благотворительного фонда Елены... РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T14:08
2021-08-06T14:08
2021-08-06T14:08
оренбургская область
общество
денис паслер
строительство
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ОРЕНБУРГ, 5 авг - РИА Новости. На строительство новой инфекционной больницы Оренбуржья выделено 2,7 миллиарда рублей, из которых один миллиард – средства благотворительного фонда Елены Черной, сообщает пресс-служба правительства региона.В пятницу глава Оренбуржья Денис Паслер провел инспекцию начального этапа строительства социального объекта, который будет расположен в Оренбургском районе.Пресс-служба передает, что за неделю, после начала строительных работ, завершена разработка котлована, через день специалисты приступают к работам по разводке внутренних инженерных сетей и заливке монолитной плиты. Уже заключены договоры со всеми необходимыми ресурсоснабжающими организациями, с 20 августа здесь планируется начать сборку конструкций будущей инфекционной больницы.В ходе визита на строящийся объект Паслер выразил уверенность, что все исполнители работ осознают свою ответственность перед жителями области.Пресс-служба отмечает, что для подвоза стройматериалов и техники будет создана временная дорога к месту строительства.Новый медицинский центр рассчитан на 186 коек, но при необходимости их количество можно увеличить до 379. Здесь расположатся 88 боксов, приемно-диагностическое отделение с компьютерной томографией, эндоскопией, УЗИ и функциональной диагностикой, аптечный распределительный пункт, клинико-диагностическая лаборатория, административно-хозяйственный блок и диспетчерская служба с гаражом и станцией дезинфекции транспорта.Наличие оборудования для ПЦР-исследований и ИФА-исследований в лаборатории больницы позволит своевременно проводить точную диагностику широкого спектра инфекционной патологии. Это избавит пациентов от необходимости ездить в другие лечебные организации для точной постановки диагноза.
https://ria.ru/20210804/fap-1744329107.html
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общество, денис паслер, строительство
ОРЕНБУРГ, 5 авг - РИА Новости. На строительство новой инфекционной больницы Оренбуржья выделено 2,7 миллиарда рублей, из которых один миллиард – средства благотворительного фонда Елены Черной, сообщает пресс-служба правительства региона.
В пятницу глава Оренбуржья Денис Паслер
провел инспекцию начального этапа строительства социального объекта, который будет расположен в Оренбургском районе.
Пресс-служба передает, что за неделю, после начала строительных работ, завершена разработка котлована, через день специалисты приступают к работам по разводке внутренних инженерных сетей и заливке монолитной плиты. Уже заключены договоры со всеми необходимыми ресурсоснабжающими организациями, с 20 августа здесь планируется начать сборку конструкций будущей инфекционной больницы.
"Сегодня у всех, кто так или иначе участвует в строительстве, есть понимание этапов предстоящих работ и сроков сдачи объекта. 19 километров старой дороги уже приводит в нормативное состояние подрядчик, параллельно идут земляные работы на месте будущей больницы. Мы планируем завершить масштабное строительство до конца года, поэтому взаимопонимание между всеми участниками процесса должно быть полным", - цитирует пресс-служба слова главы региона.
В ходе визита на строящийся объект Паслер выразил уверенность, что все исполнители работ осознают свою ответственность перед жителями области.
Пресс-служба отмечает, что для подвоза стройматериалов и техники будет создана временная дорога к месту строительства.
Новый медицинский центр рассчитан на 186 коек, но при необходимости их количество можно увеличить до 379. Здесь расположатся 88 боксов, приемно-диагностическое отделение с компьютерной томографией, эндоскопией, УЗИ и функциональной диагностикой, аптечный распределительный пункт, клинико-диагностическая лаборатория, административно-хозяйственный блок и диспетчерская служба с гаражом и станцией дезинфекции транспорта.
Наличие оборудования для ПЦР-исследований и ИФА-исследований в лаборатории больницы позволит своевременно проводить точную диагностику широкого спектра инфекционной патологии. Это избавит пациентов от необходимости ездить в другие лечебные организации для точной постановки диагноза.