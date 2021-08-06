https://ria.ru/20210806/stroitelstvo-1744680317.html

На строительство инфекционной больницы в Оренбуржье направят 2,7 млд рублей

На строительство инфекционной больницы в Оренбуржье направят 2,7 млд рублей - РИА Новости, 06.08.2021

На строительство инфекционной больницы в Оренбуржье направят 2,7 млд рублей

На строительство новой инфекционной больницы Оренбуржья выделено 2,7 миллиарда рублей, из которых один миллиард – средства благотворительного фонда Елены... РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T14:08

2021-08-06T14:08

2021-08-06T14:08

оренбургская область

общество

денис паслер

строительство

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ОРЕНБУРГ, 5 авг - РИА Новости. На строительство новой инфекционной больницы Оренбуржья выделено 2,7 миллиарда рублей, из которых один миллиард – средства благотворительного фонда Елены Черной, сообщает пресс-служба правительства региона.В пятницу глава Оренбуржья Денис Паслер провел инспекцию начального этапа строительства социального объекта, который будет расположен в Оренбургском районе.Пресс-служба передает, что за неделю, после начала строительных работ, завершена разработка котлована, через день специалисты приступают к работам по разводке внутренних инженерных сетей и заливке монолитной плиты. Уже заключены договоры со всеми необходимыми ресурсоснабжающими организациями, с 20 августа здесь планируется начать сборку конструкций будущей инфекционной больницы.В ходе визита на строящийся объект Паслер выразил уверенность, что все исполнители работ осознают свою ответственность перед жителями области.Пресс-служба отмечает, что для подвоза стройматериалов и техники будет создана временная дорога к месту строительства.Новый медицинский центр рассчитан на 186 коек, но при необходимости их количество можно увеличить до 379. Здесь расположатся 88 боксов, приемно-диагностическое отделение с компьютерной томографией, эндоскопией, УЗИ и функциональной диагностикой, аптечный распределительный пункт, клинико-диагностическая лаборатория, административно-хозяйственный блок и диспетчерская служба с гаражом и станцией дезинфекции транспорта.Наличие оборудования для ПЦР-исследований и ИФА-исследований в лаборатории больницы позволит своевременно проводить точную диагностику широкого спектра инфекционной патологии. Это избавит пациентов от необходимости ездить в другие лечебные организации для точной постановки диагноза.

https://ria.ru/20210804/fap-1744329107.html

https://ria.ru/20210701/privivka-1739403568.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, денис паслер, строительство