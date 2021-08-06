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В Австрии убийцу чеченского блогера приговорили к пожизненному сроку
В Австрии убийцу чеченского блогера приговорили к пожизненному сроку - РИА Новости, 06.08.2021
В Австрии убийцу чеченского блогера приговорили к пожизненному сроку
Суд австрийского города Корнойбург приговорил к пожизненному заключению Сар-Али А., обвиняемого в убийстве чеченского блогера Мартина Бека, сообщил телеканал... РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T17:32
2021-08-06T18:31
в мире
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австрия
чеченская республика (чечня)
россия
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ВЕНА, 6 авг — РИА Новости. Суд австрийского города Корнойбург приговорил к пожизненному заключению Сар-Али А., обвиняемого в убийстве чеченского блогера Мартина Бека, сообщил телеканал Puls24.По его сведениям, инстанция признала 48-летнего мужчину виновным в преступлении. Защита подала апелляцию. Таким образом, вердикт пока не имеет юридической силы.Процесс, согласно данным газеты Kurier, шел в условиях строжайшей безопасности. Фото- и видеосъемку в здании запретили, сам обвиняемый одет в защитный жилет. Вину, как отметило СМИ, он не признал.Ранее представитель полиции Вальтер Шварценеккер сказал РИА Новости, что попросившего убежища из России чеченца убили вечером 4 июля 2020 года в городе Герасдорф рядом с Веной. Представитель прокуратуры Корнойбурга (Нижняя Австрия) Фридрих Кель сообщил РИА Новости, что погибший — гражданин России чеченского происхождения по имени Мартин Бек. В результате задержали двух подозреваемых — выходцев из республики, их поместили в СИЗО.
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в мире, блогер, австрия, чеченская республика (чечня), россия
17:32 06.08.2021 (обновлено: 18:31 06.08.2021)
 
В Австрии убийцу чеченского блогера приговорили к пожизненному сроку

Puls24: в Австрии приговорили к пожизненному заключению убийцу чеченского блогера Бека

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
© РИА Новости / Андрей Старостин
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ВЕНА, 6 авг — РИА Новости. Суд австрийского города Корнойбург приговорил к пожизненному заключению Сар-Али А., обвиняемого в убийстве чеченского блогера Мартина Бека, сообщил телеканал Puls24.
По его сведениям, инстанция признала 48-летнего мужчину виновным в преступлении. Защита подала апелляцию. Таким образом, вердикт пока не имеет юридической силы.
Процесс, согласно данным газеты Kurier, шел в условиях строжайшей безопасности. Фото- и видеосъемку в здании запретили, сам обвиняемый одет в защитный жилет. Вину, как отметило СМИ, он не признал.
Ранее представитель полиции Вальтер Шварценеккер сказал РИА Новости, что попросившего убежища из России чеченца убили вечером 4 июля 2020 года в городе Герасдорф рядом с Веной.
Представитель прокуратуры Корнойбурга (Нижняя Австрия) Фридрих Кель сообщил РИА Новости, что погибший — гражданин России чеченского происхождения по имени Мартин Бек. В результате задержали двух подозреваемых — выходцев из республики, их поместили в СИЗО.
Сотрудники полиции на месте стрельбы на улице Брюнерштрассе в городе Герасдорф, Австрия - РИА Новости, 1920, 05.07.2020
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