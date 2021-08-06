https://ria.ru/20210806/srok-1744734398.html

В Австрии убийцу чеченского блогера приговорили к пожизненному сроку

В Австрии убийцу чеченского блогера приговорили к пожизненному сроку - РИА Новости, 06.08.2021

В Австрии убийцу чеченского блогера приговорили к пожизненному сроку

Суд австрийского города Корнойбург приговорил к пожизненному заключению Сар-Али А., обвиняемого в убийстве чеченского блогера Мартина Бека, сообщил телеканал... РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T17:32

2021-08-06T17:32

2021-08-06T18:31

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ВЕНА, 6 авг — РИА Новости. Суд австрийского города Корнойбург приговорил к пожизненному заключению Сар-Али А., обвиняемого в убийстве чеченского блогера Мартина Бека, сообщил телеканал Puls24.По его сведениям, инстанция признала 48-летнего мужчину виновным в преступлении. Защита подала апелляцию. Таким образом, вердикт пока не имеет юридической силы.Процесс, согласно данным газеты Kurier, шел в условиях строжайшей безопасности. Фото- и видеосъемку в здании запретили, сам обвиняемый одет в защитный жилет. Вину, как отметило СМИ, он не признал.Ранее представитель полиции Вальтер Шварценеккер сказал РИА Новости, что попросившего убежища из России чеченца убили вечером 4 июля 2020 года в городе Герасдорф рядом с Веной. Представитель прокуратуры Корнойбурга (Нижняя Австрия) Фридрих Кель сообщил РИА Новости, что погибший — гражданин России чеченского происхождения по имени Мартин Бек. В результате задержали двух подозреваемых — выходцев из республики, их поместили в СИЗО.

https://ria.ru/20200705/1573909573.html

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2021

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в мире, блогер, австрия, чеченская республика (чечня), россия