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Путин прибыл в Челябинскую область
Путин прибыл в Челябинскую область - РИА Новости, 06.08.2021
Путин прибыл в Челябинскую область
Президент РФ Владимир Путин прибыл с рабочим визитом Челябинскую область, где проведет совещание по ликвидации последствий стихийных бедствий, передаёт... РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T16:06
2021-08-06T17:23
общество
челябинская область
владимир путин
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МАГНИТОГОРСК, 6 авг – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин прибыл с рабочим визитом Челябинскую область, где проведет совещание по ликвидации последствий стихийных бедствий, передаёт корреспондент РИА Новости. Кроме того, Путин лично осмотрит пострадавшие от пожаров районы.Также президент планирует встречу с главой региона Александром Текслером.В этот же день Путин направится в Башкирию – там он примет участие в запуске завода по производству сухих строительных смесей "Цемикс" группы компаний "Ласселсбергер", который был построен в Абзелиловском районе республики.Инвестиционный проект по производству сухих строительных смесей был включен в перечень приоритетных проектов Башкирии, его реализация проходила в рамках среднесрочной комплексной программы экономического развития Зауралья.Ежегодно на заводе планируется производить до 240 тысяч тонн белого цемента и 100 тысяч тонн микрокальцита (помол известнякового камня), а также до 300 тысяч тонн сухих строительных смесей. Предполагается, что предприятие сможет выпускать до 700 тонн продукции в сутки.Также в графике президента значится рабочая встреча с главой республики Радием Хабировым.
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общество, челябинская область, владимир путин
16:06 06.08.2021 (обновлено: 17:23 06.08.2021)
 
Путин прибыл в Челябинскую область

Президент Путин прибыл в Челябинскую область, где пройдет совещание о ликвидации последствий пожаров

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в аэропорту Магнитогорска
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в аэропорту Магнитогорска - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МАГНИТОГОРСК, 6 авг – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин прибыл с рабочим визитом Челябинскую область, где проведет совещание по ликвидации последствий стихийных бедствий, передаёт корреспондент РИА Новости. Кроме того, Путин лично осмотрит пострадавшие от пожаров районы.
Также президент планирует встречу с главой региона Александром Текслером.
В этот же день Путин направится в Башкирию – там он примет участие в запуске завода по производству сухих строительных смесей "Цемикс" группы компаний "Ласселсбергер", который был построен в Абзелиловском районе республики.
Инвестиционный проект по производству сухих строительных смесей был включен в перечень приоритетных проектов Башкирии, его реализация проходила в рамках среднесрочной комплексной программы экономического развития Зауралья.
Ежегодно на заводе планируется производить до 240 тысяч тонн белого цемента и 100 тысяч тонн микрокальцита (помол известнякового камня), а также до 300 тысяч тонн сухих строительных смесей. Предполагается, что предприятие сможет выпускать до 700 тонн продукции в сутки.
Также в графике президента значится рабочая встреча с главой республики Радием Хабировым.
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ОбществоЧелябинская областьВладимир Путин
 
 
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