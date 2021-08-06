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Новый посол Китая в США призвал страны к сотрудничеству в борьбе с COVID-19
Новый посол Китая в США призвал страны к сотрудничеству в борьбе с COVID-19 - РИА Новости, 06.08.2021
Новый посол Китая в США призвал страны к сотрудничеству в борьбе с COVID-19
Новый посол КНР в США Цинь Ган призвал страны к сотрудничеству в рамках борьбы с пандемией COVID-19, следует из текста сообщения посла в Twitter. РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T18:54
2021-08-06T18:54
2021-08-06T18:54
распространение коронавируса
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сша
китай
коронавирусы
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Новый посол КНР в США Цинь Ган призвал страны к сотрудничеству в рамках борьбы с пандемией COVID-19, следует из текста сообщения посла в Twitter."Стремительное распространение варианта "дельта" вызывает озабоченность. Заболеваемость в США растет, в Китае происходят локальные вспышки. Как насчет совместной работы двух наших стран над такими решениями, как (создание – ред.) более эффективных вакцин и помощь другим странам?" - написал Цинь Ган.Цинь Ган был назначен на должность посла КНР в США в конце июля. Он стал 11-м послом КНР в США, сменив на этой должности Цуй Тянькая, занимавшего пост посла с 2013 года.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, сша, китай, коронавирусы, коронавирус covid-19
Новый посол Китая в США призвал страны к сотрудничеству в борьбе с COVID-19
Новый посол Китая в США Цинь Ган призвал к сотрудничеству двух стран в борьбе с COVID-19